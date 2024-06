Cuentas de luz: No son 30 pesos, son hartas lucas

Presentado por:

¡Hola, el frente de mal tiempo se aleja por unos días! Esto, después de una semana en que los políticos criollos –de la oposición y el oficialismo– derrocharon poco tino en sus declaraciones, mostrando esa preocupante desconexión que puede existir entre sus palabras y la realidad que enfrentan las personas de a pie.

Fue un verdadero desafío a la paciencia observar cómo parlamentarios –algunos del oficialismo– jugaban políticamente con el aumento de la luz, mientras la candidata presidencial de la oposición insistía en una denuncia sin fundamentos.

Cabros, esto no prendió. Un ministro me reconoció preocupado que el tema del aumento de la luz estuvo mal manejado. ¡Con el aumento del costo de la vida de las personas no se juega!

Una fortaleza que puede transformarse en debilidad. Evelyn Matthei es reconocida por enfrentar los problemas y perseverar en la búsqueda de soluciones; sin embargo, esta semana esa característica le jugó en contra al explicar el vínculo entre políticos y narcotráfico. En la UDI me reconocieron preocupación por el episodio.

Corte Suprema estrenó una nueva foto. El lunes, el presidente del máximo tribunal del país golpeó la mesa de la sala plenaria al constituir una Comisión de Ética que promete investigar las denuncias que afectan a la Suprema. Ministros prometieron lealtad a su presidente Ricardo Blanco.

Y en medio de la proliferación de casos de denuncias de corrupción, el bonus track de esta semana son tres preguntas al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sobre el estado de situación del Poder Judicial.

Contamos la peculiar manera de operar del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que prefería el efectivo, no utilizaba sus cuentas corrientes, no enviaba mails, ni usaba aplicaciones de mensajería.

Revelamos el conflicto de intereses que afecta a una periodista de tribunales, revisamos la Declaración de Patrimonio e Intereses del asesor Juan Andrés Lagos (PC) y, además, despejamos que los ofrecimientos que hizo Gonzalo Migueles –pareja de la ministra Vivanco– eran para favorecer la candidatura de José Morales a Fiscal Nacional.

Terremoto político en los Estados Unidos. Luego del lamentable debate presidencial del jueves entre Joe Biden y Donald Trump, recomendamos un portal de noticias que tiene a excelentes columnistas analizando la bizarra elección estadounidense de noviembre.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas +Política, nuestra comunidad crece más cada día.

1

NO SON 30 PESOS, SON VARIAS LUCAS

Las declaraciones de las autoridades y de los políticos construyen la realidad política de los países. Entre las diversas teorías que abordan el estallido social que vivimos el 2019, hay una que siempre me ha llamado la atención, porque identifica como clave para explicar las movilizaciones la total desconexión que tenía la clase política con la realidad que estaban viviendo los chilenos. Las palabras importan.

Frases que hicieron historia. Hay tres declaraciones emblemáticas durante la semana anterior al estallido del 18 de octubre de 2019: la del ministro de Economía de la época, Andrés Fontaine, sugiriendo a la gente «levántense más temprano» para pagar menos frente al alza de 30 pesos en el Metro; la del entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, recomendando que «los románticos compren flores», porque era lo que más había bajado en el IPC de septiembre; y la frase del expresidente Piñera: «Chile es un oasis».Palabras sin ningún sentido para una población acogotada por las deudas, malas pensiones, listas de espera, y que era testigo de la expansión del narcotráfico en sus barrios.

Ministro de Hacienda más preocupado de mandar mensaje a la oposición. En este contexto, merece mención destacada la declaración que esta semana realizó el titular de Hacienda, Mario Marcel, advirtiendo que «no hay recursos» para aumentar el subsidio a las cuentas de luz, en una movida que solo pretendía responsabilizar a la oposición de esa falta de recursos, por no querer apoyar el trámite del pacto fiscal. Para la calle, las palabras del ministro solo confirmaban el aumento de la cuenta de la luz.

La gota que rebalsó el vaso. Otra mención especial merecen las palabras de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, que responsabilizó al ministro de Energía por no haber informado «abiertamente» en cuánto iban a aumentar las tarifas y exigió «frenar estas alzas ahora», lo que fue apoyado por varios diputados y diputadas del oficialismo. Lo más llamativo de todo esto es que Cariola y los parlamentarios que la seguían habían tramitado la ley que aumenta la tarifas eléctricas. El ministro Diego Pardow le recordó que ella votó en contra de la estabilización de precios de la luz.

La derecha sin capacidad de movilización, repitiendo al unísono un discurso pobre. En la oposición salieron numerosos parlamentarios a criticar estas alzas con un discurso digitado desde los partidos, porque todos repitieron lo mismo: no tenemos recursos porque este Gobierno incorporó 31 mil nuevos empleados públicos al Estado. Y no faltaron los que postularon que esto merecía acusar constitucionalmente al ministro de Energía.

Un ministro sectorial me reconoció que el alza de tarifas eléctricas estuvo «mal hecha» y que el mal manejo del tema tendría costos para el Ejecutivo. A La Moneda le preocupa que esta disputa en el oficialismo muestre a un Gobierno inconsecuente y despreocupado de los problemas de la gente. El Presidente explicó en Punta Arenas que «deuda que no se paga, sale más cara después”.

Estamos en un modo alegría-miedo. El exministro del segundo Gobierno de Piñera, Jaime Bellolio, realizó un estudio en el Instituto de Políticas Públicas de la U. Andrés Bello, titulado «Radiografía de la desconfianza», que descarta la posibilidad de movilizaciones sociales porque, según la encuesta, actualmente hay un ambiente de «alegría-miedo» que desmoviliza y que es opuesto al ambiente «rabia-miedo» que hubo para el estallido social. La incapacidad de la derecha para movilizar gente y este ambiente de «alegría miedo» garantizarían la paz social.

2

MALA SEMANA PARA EVELYN MATTHEI

Declaración irrelevante en el contexto del homenaje a Piñera. Estuve presente en el encuentro en que la alcaldesa de Providencia denunció que había políticos vinculados al narcotráfico. Fue en la Universidad del Desarrollo, con motivo de un homenaje al expresidente Sebastián Piñera, donde participaron exmandatarios latinoamericanos. Las palabras de Matthei me desconcertaron, pero las entendí como una manera de enfrentar el sólido discurso del expresidente colombiano Iván Duque, que hizo una lista de medidas para enfrentar al crimen organizado desde su experiencia. La frase de Matthei fue: «Hay bastante evidencia de que ya hay políticos que se financian con plata del narco», sin entregar más antecedentes.

Esa noche no pasó inadvertida la declaración entre dirigentes de la UDI.Lo que me pareció solo un impasse del momento, preocupó mucho a dos dirigentes de ese partido que encontré a las afueras del evento. Uno de ellos, que tuvo un activo rol en la colectividad y que apoya la candidatura de Matthei, comentó con su compañero de partido que consideraba un error lo que había hecho la alcaldesa.

Una bola de nieve. El encuentro fue el martes de la semana pasada y la repercusión de sus dichos comenzó dos días después. Y lo que podría haber sido un traspié o equivocación que terminaba esa semana con una aclaración o un llamado a estar alertas, se extendió también durante toda esta semana y quedó instalado entre dirigentes de la derecha como un mal momento para la alcaldesa de Providencia. La situación se complicó cuando las autoridades de Gobierno y del Poder Judicial comenzaron a criticar a Matthei.

Denuncia pública. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reaccionaron a las declaraciones de la alcaldesa pidiendo que entregara los nombres de esos políticos vinculados con el narco. La respuesta de Matthei fue una conferencia de prensa el lunes, a primera hora, denunciando que hace dos años había entregado una lista de 75 nombres al subsecretario Monsalve y «no se ha hecho nada al respecto». La lista era de delincuentes comunes, no había políticos.

Mal recuerdo. Esta denuncia hizo recordar en la derecha el episodio de 1995, cuando el exministro de la dictadura Francisco Javier Cuadra denunció que «hay algunos parlamentarios que consumen drogas», sin entregar ningún antecedente que sustentara su afirmación. Ese episodio sacó para siempre a Cuadra de la política chilena. En la derecha consideran que este episodio se le escapó de las manos a Matthei y mostró que ese perfil decidido y directo que tiene la candidata, y que es una de sus fortalezas, puede ser un flanco delicado cuando todavía queda un año y medio para las presidenciales.

3

LA CORTE SUPREMA ESTRENA POTENTE FOTO

Todo mal en la Suprema. Llevamos dos semanas explicando la crisis que vive el máximo tribunal del país con la serie de denuncias que afectan a algunos de sus miembros. Sin embargo, esta semana hubo importantes novedades que cambiaron el panorama.

Críticas al presidente Ricardo Blanco. El quiebre del Pleno de la semana pasada mostró a una Corte Suprema dividida en dos bandos irreconciliables. Este panorama empeoró el fin de semana pasado, cuando un par de artículos postularon que el máximo tribunal estaba a la deriva por la débil conducción de su actual presidente, el ministro Blanco.

Todo cambió el lunes. Entre quienes conocen la Corte Suprema me destacaron que lo que ocurrió el lunes era inédito, porque por primera vez aparecía públicamente todo el tribunal apoyando al presidente en ejercicio, con una foto contundente y una declaración pública que no dejaba espacio a la duda: “Todos los integrantes del tribunal pleno reconocen el trabajo que ha desarrollado el presidente y mantienen su voluntad de apoyar todas las iniciativas y proyectos que él ha impulsado. Igualmente, reiteran su lealtad a la figura que representa para esta Corte Suprema y el Poder Judicial”. Ricardo Blanco había decidido activar la Comisión de Ética, para investigar las denuncias que afectaban a tres ministros.

Destacan los ausentes. La foto tiene la particularidad de que no figuran Ángela Vivanco, María Teresa Letelier y Mario Carroza, los tres involucrados en las denuncias de tráfico de influencias o gestiones irregulares para el nombramiento de ministros, notarios o conservadores de bienes raíces. Vivanco es la principal afectada por las denuncias, especialmente después que se supo el rol de su pareja, Gonzalo Migueles, pero el lunes estuvo ausente porque estaba en comisión de servicio en París, Francia.

Complejo panorama para los involucrados. La designada Comisión de Ética –encabezada por el presidente Blanco e integrada por las ministras Gloria Ana Chevesich y Adelita Ravanales– comienza su trabajo paralelamente a la decisión anunciada el martes por el Ministerio Público, de nombrar un fiscal especial para investigar las denuncias contra Gonzalo Migueles y el fiscal Carlos Palma. En tribunales existe optimismo de que estas instancias comiencen a esclarecer los últimos escándalos.

4

TRES PREGUNTAS AL FISCAL NACIONAL, ÁNGEL VALENCIA

En este año y medio que lleva Ángel Valencia a la cabeza del Ministerio Público, no ha habido mes en que su institución no haga noticia investigando casos de corrupción en municipios, sector privado, Fuerzas Armadas o, incluso, funcionarios del Poder Judicial.

En este contexto lleno de casos de corrupción, le preguntamos al Fiscal Nacional su opinión respecto al estado de situación del Poder Judicial.

-¿El conocimiento de chats entre fiscales, gestores y jueces coloca en entredicho al Poder Judicial?

-Nuestra labor como Fiscalía es hacer las investigaciones y las diligencias necesarias para determinar si existió o no una conducta delictiva.

-¿Cuál es el nivel de independencia del Ministerio Público en estas delicadas investigaciones?

-Uno de los principios fundamentales para el Ministerio Público es la autonomía del organismo encargado de la persecución en la toma de sus decisiones en materia de investigación. La Fiscalía desempeña sus funciones de manera objetiva, investigando actos que constituyen delitos, sin tener en cuenta el estatus, la condición o la posición de las personas investigadas.

-¿Hay que revisar el sistema de nombramiento del Fiscal Nacional?

-El Fiscal Nacional es nombrado por el Presidente de la República, a partir de una propuesta en quina presentada por la Corte Suprema y con la aprobación del Senado. Los tres poderes del Estado participan en este proceso.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Polémica por periodista de tribunales que también ejerce de relacionadora pública del Poder Judicial. El miércoles de la semana pasada, la periodista de tribunales de La Tercera, Leslie Ayala, llamó la atención en la red social X por un artículo de El Mercurio, escrito por la periodista Cinthya Carvajal, quien también asesoraba comunicacionalmente a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM). Al final del posteo, Ayala se pregunta: «¿Sólo yo veo el conflicto de interés?».

El artículo al que hace referencia Ayala tenía muy buena información sobre el Pleno de la Suprema del lunes 10 de junio , algo sorprendente, porque es difícil que los supremos filtren detalles de esas reuniones.

, algo sorprendente, porque es difícil que los supremos filtren detalles de esas reuniones. La nota contaba, entre esos detalles, que la magistrada María Teresa Letelier, quien había sido cuestionada por las gestiones que realizó para llegar a la Suprema, se había enfrentado a sus compañeros, diciéndoles que nadie llegaba a ese tribunal por «obra y gracia del Espíritu Santo».

Cinthya Carvajal es una periodista que estuvo por más de 20 años cubriendo tribunales para El Mercurio y que –según pude informarme – dejó de ser periodista de planta y ahora colabora con dicho diario mientras, simultáneamente, asesora las comunicaciones de la ANMM. Carvajal también ha trabajado en la empresa de comunicaciones del experiodista de Radio Bío Bío Erik López, que asesora a ministros de la Corte Suprema y otras autoridades del Poder Judicial.

– mientras, simultáneamente, asesora las comunicaciones de la ANMM. Carvajal también ha trabajado en la empresa de comunicaciones del experiodista de Radio Bío Bío Erik López, que asesora a ministros de la Corte Suprema y otras autoridades del Poder Judicial. El tema ha generado incomodidad entre los periodistas del sector y los encargados de prensa del Poder Judicial, quienes no entienden en qué rol está ejerciendo Carvajal en tribunales.

–Daniel Jadue solo manejaba efectivo y no usaba el e-mail. Revisando el caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, me encontré con datos peculiares del excandidato presidencial PC.

La cuenta corriente del alcalde solo tiene un movimiento mensual y ese era el depósito de su sueldo, que luego retiraba en efectivo. Sus cuentas bancarias no tenían otros movimientos.

y ese era el depósito de su sueldo, que luego retiraba en efectivo. Cuando la Fiscalía investigó sus comunicaciones, encontró que el jefe comunal no usaba el correo electrónico para comunicarse con sus funcionarios o cercanos. Trabajadores municipales confirmaron que Jadue nunca mandaba e-mails.

Trabajadores municipales confirmaron que Jadue nunca mandaba e-mails. Tampoco se pudo indagar en mecanismos de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal, porque no los usaba.

– Mal año para el fiscal José Morales. Esta semana, el Ministerio Público comenzó a investigar al Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, por la filtración de su chat con Gonzalo Migueles, en donde supuestamente aceptaba bajar su candidatura a Fiscal Nacional a cambio de un doctorado y su traslado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Migueles estaba trabajando para el fiscal José Morales. Una nueva publicación en Ciper identificó que la conversación entre Migueles y el fiscal Palma fue el 24 de noviembre de 2022, tres días después que el Gobierno postulara a José Morales para Fiscal Nacional. Esto deja en evidencia que la bajada de Palma era para favorecer a Morales.

Una nueva publicación en Ciper identificó que la conversación entre Migueles y el fiscal Palma fue el 24 de noviembre de 2022, tres días después que el Gobierno postulara a José Morales para Fiscal Nacional. Un artículo de La Segunda identificó que Luis Hermosilla era el abogado a cargo de las gestiones para que se impusiera Morales como Fiscal Nacional , lo que explicaría el mensaje de Palma a Hermosilla diciendo OK al ofrecimiento de Migueles sobre el doctorado y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

, lo que explicaría el mensaje de Palma a Hermosilla diciendo OK al ofrecimiento de Migueles sobre el doctorado y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Toda esta polémica llega en un mal momento para Morales, porque hace solo un mes un tribunal consideró insuficientes los antecedentes que presentó para acreditar el delito de lavado de activos y absolvió al general (r) Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa, Ana María Pinochet, en una arista del caso

6

AGENDA DE LA SEMANA

–Lunes 1 de julio: Comienza discusión de reforma de pensiones en el Senado. En el Congreso consideran que esta es la última oportunidad que tiene el Gobierno para sacar esta reforma antes de las elecciones.

-Lunes 1 de julio: La Cámara de Diputadas y Diputados citó al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y al director ejecutivo de Conaf, Christian Little, para abordar las denuncias de contrataciones en ese organismo de militantes del partido Federación Regionalista Verde Social, al que pertenece el ministro Valenzuela.

-Lunes 1 de julio: Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado discute modificación del sistema registral y notarial. Asiste el ministro de Justicia, Luis Cordero.

-Lunes 1 de julio: Cámara de Diputadas y Diputados vota perfeccionamiento del sistema electoral, que permite realizar las elecciones municipales en dos días.

–Martes 2 de julio: Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados recibe al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y al presidente de EFE, Eric Martin, para conocer las causas del accidente ferroviario en San Bernardo.

–Miércoles 3 de julio: Comisión de la Cámara recibe a la ministra de Minería, Aurora Williams, para explicar la situación de la empresa china Tianqi Lithium Corp en el acuerdo entre Codelco y SQM.

–Miércoles 3 de julio: Senado conoce antecedentes del accidente ferroviario de San Bernardo. Asisten el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el presidente de EFE, Eric Martin.

–Miércoles 3 de julio: Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado continúa estudio de la reforma previsional.

–Miércoles 3 de julio: Comisión de Hacienda presenta mesa asesora para la reforma de salud.

7

RINCÓN DEL LOBBY

La noticiosa salida de Juan Andrés Lagos (PC) de la Subsecretaría del Interior.El histórico dirigente comunista fue noticia esta semana por el apoyo que recibió de su partido, luego de conocerse que el subsecretario Manuel Monsalve lo había echado de La Moneda.

Buscando detalles de su trabajo en esta administración, encontramos su Declaración de Patrimonio e Intereses cuando asumió como asesor de la Subsecretaría del Interior.

Lagos no declara nada en el formulario de Infoprobidad.

La declaración es del 2021 y nunca fue actualizada, a pesar de que se mantuvo en el cargo hasta este mes.

8

RECOMENDACIONES PARA PRESIDENCIALES DE EE.UU.

El debate del jueves mostró que serán muy especiales estas elecciones presidenciales en Estados Unidos. En nuestras presidenciales del año 2022, los chilenos decidieron que las nuevas generaciones gobernaran el país. Estados Unidos tiene elecciones el 5 de noviembre y sus ciudadanos tendrán que elegir entre dos candidatos que nacieron en la primera mitad del siglo XX.

Para seguir estos comicios, recomiendo revisar el portal Confidencial, de noticias de América Latina, que tiene grandes plumas explicando la competencia Biden-Trump. Entre las columnas destaca una (en inglés) de Jon Lee Anderson –legendario periodista de The New Yorker que entrevistó a Pinochet días antes de que lo arrestaran en Londres–, donde analiza el populismo en Estados Unidos en relación con el actual boom de populismo que vive América Latina. Hay varios artículos del exministro de Relaciones Exteriores mexicano Jorge Castañeda, académico de la New York University (NYU), con más de 15 libros publicados sobre política latinoamericana. Esta página también es un buen lugar para acceder a traducciones de autores clave de la política internacional, como el exsecretario de Estado de los EE.UU. y académico de Harvard, Joseph S. Nye, o Anne Applebaum, una autoridad en el análisis del conflicto entre Ucrania y Rusia.



Y hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana, que tengan un feliz sábado y un todavía mejor domingo.