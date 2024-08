Las huellas de Hermosilla en la Corte Suprema y el Ministerio Público

Presentado por:

¡Bienvenido fin de semana! Se termina agosto y el caso Hermosilla copó el ambiente noticioso de la semana, aunque me advirtieron que las grandes novedades vienen en septiembre.

Hermosilla recién comienza. Involucrados en el caso me adelantaron hace semanas que la formalización de Luis Hermosilla será más de lo mismo. El golpe viene después y afectará a la Corte Suprema y al Ministerio Público.

El Presidente Gabriel Boric está molesto con el timonel del Partido Comunista. El mes y medio de conflictos por Daniel Jadue, Juan Andrés Lagos, «montaje» en Villa Francia y el tema de Venezuela, se coronó esta semana con declaraciones destempladas de Lautaro Carmona en Radio Nuevo Mundo. Inédito: dirigentes PC salen a criticar públicamente al presidente de su partido.

Diputados oficialistas entorpecen posible reforma de pensiones.Destrabada la discusión en la Comisión de Trabajo del Senado, esta semana aparecieron diputadas y diputados del Frente Amplio condicionando su apoyo. Suenan las alarmas en La Moneda.

Nuestro bonus track es una entrevista al exministro de la Corte Suprema Pedro Pierry, calificando el caso Hermosilla. También preguntamos cuál es el gobernador al que Michelle Bachelet aludió –sin nombrarlo– como posible presidenciable de la izquierda; explicamos por qué nadie entiende que Alejandro Navarro sea candidato; y contamos que Giorgio Jackson comienza su doctorado en Barcelona.

Descubrimos una joya en la página de la Contraloría General de la Republica: el «Semáforo Municipal», que realiza un análisis pormenorizado de transparencia y probidad en cada una de las 345 municipalidades del país.

Y lo último, recomendamos el libro recién publicado del escritor bestsellerNate Silver, donde habla con profesionales que trabajan al límite en esta nueva era del big data.

1

LAS HUELLAS DE HERMOSILLA EN LA SUPREMA Y EL MINISTERIO PÚBLICO

La caja de Pandora todavía no se abre. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo en noviembre de 2023 que el caso Hermosilla iba a ser una caja de Pandora. Quienes conocen el caso en detalle me advirtieron que esta semana la caja sigue cerrada y que lo que apareció en las audiencias de formalización de estos días son solo destellos de lo que se viene. «Preparen las cabritas», me dijo irónicamente una persona.

Se vienen más casos como el del exjefe de la PDI Sergio Muñoz. En estos nueve meses de investigación se han ido acumulando una serie de carpetas sin rotular –que aún no tienen nombres o título–, pero que próximamente conoceremos. En Fiscalía las denominan «causas anexas» y dicen que son similares a la que destapó la violación de secretos del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, que estuvo en prisión preventiva. El celular de Hermosilla abrió varias causas desconocidas.

Corte Suprema y Ministerio Público. Luis Hermosilla se jactaba de su red de contactos e influencia en varios ámbitos, sin embargo, los más relevantes para su ejercicio profesional siempre fueron el Poder Judicial y el Ministerio Público. Son chats con miembros de estas dos instituciones donde abundan las sorpresas y donde la Fiscalía está realizando investigaciones paralelas al caso Factop.

Influencia en fallos de la Corte Suprema. El celular de Hermosilla aportó información delicada sobre su interferencia en fallos de la Suprema. El que más comentan es uno de la Tercera Sala el 14 de marzo de 2024, que terminó sorpresivamente resolviéndose a favor del Consorcio Belaz Movitec SpA (bielorruso), contra Codelco.

El celular de Hermosilla aportó información delicada sobre su interferencia en fallos de la Suprema. El que más comentan es uno de la Tercera Sala el 14 de marzo de 2024, que terminó sorpresivamente resolviéndose a favor del Consorcio Belaz Movitec SpA (bielorruso), contra Codelco. Hermosilla y sus amigos fiscales. También existen casos complejos donde habría intervención externa para cambiar la orientación de las investigaciones de algunos fiscales y se menciona, entre estos, uno de tráfico de cocaína a cargo del Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma.

Pronóstico de tormentas. Es en este contexto de «futuros escándalos» que los conocedores del caso me dijeron que esta y la próxima semana serán «sin grandes novedades», porque en esta etapa el objetivo es demostrar que el principal responsable de los delitos en el caso Factop es Luis Hermosilla. Los casos «no rotulados» empezarán a conocerse en septiembre.

Luis Hermosilla lo sabía todo. Abogados involucrados en el caso coinciden en que los fiscales trabajaron esta semana en demostrar que Hermosilla era el principal articulador, el operador que tomaba las decisiones y ordenaba las actividades ilícitas que podían mantener a flote los negocios de sus clientes (Sauer y Jalaff). Lo importante, por ahora, es develar el modus operandide Hermosilla, para luego postular que se replica en las nuevas investigaciones.

Nota de Redacción: La semana pasada en la nota “En la Corte Suprema nadie duerme tranquilo” , señalamos que Gonzalo Migueles era esposo de la ministra Ángela Vivanco. Un lector nos aclaró que el estado civil de la ministra Vivanco es divorciada y, por ende, no ha contraído matrimonio posteriormente. Otro lector también hizo ese punto y agregó que “desde el punto de vista jurídico tiene relevancia, porque la responsabilidad penal solo se exime o aminora para cónyuge y no para concubinos de hecho”. Agradezco a estos dos lectores y varios otros que ayudan con datos y aclaraciones que mejoran nuestra entrega semanal de +Política.

2

PRESIDENTE BORIC Y EL PROBLEMA LAUTARO CARMONA

La gota que rebalsó el vaso. El programa que realizó el domingo pasado el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en la Radio Nuevo Mundo, terminó por sacar de las casillas a La Moneda. El dirigente reveló que había tenido una conversación con el militante comunista y subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, para pedirle cambios en el régimen de prisión preventiva al que estaba sujeto el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

Sin comentarios. En el primer momento hubo elucubraciones respecto a que Carmona estaba probando a Gajardo, para que demostrara su lealtad con el partido. Pasados algunos días, me han dicho que sus declaraciones no tenían razón de ser y que la única motivación era hacerle un gesto a Jadue. Pasaron dos días y Carmona calificó como «un error» su conversación con Gajardo.

Listas independientes. La otra sorpresa que dio el timonel del Partido Comunista esta semana fue que abrió la puerta para que sus militantes apoyaran a independientes fuera del pacto oficialista. Cercanos a Carmona intentaron explicármelo, señalando que en el oficialismo había dirigentes que estaban apoyando a candidatos independientes. Sin embargo, ese argumento no se sostiene, porque ningún presidente de partido oficialista ha impulsado públicamente apoyar a independientes.

Larga lista de vicisitudes con La Moneda. En los últimos meses, Lautaro Carmona no ha eludido la polémica. La principal fue el apoyo a las movilizaciones que realizó el alcalde Daniel Jadue en su formalización. Después realizó la conferencia de prensa para criticar el despido de Juan Andrés Lagos de La Moneda. Luego, vino la acusación de «montaje» en la incautación de armas en Villa Francia. Y, posteriormente, explicó que «no tengo otra alternativa que no sea asumir los resultados» de la elección en Venezuela, cuando el Gobierno exigió conocer las actas de votación como condición para reconocer el triunfo de Nicolás Maduro.

Buena señal. El jueves en la tarde hubo sorpresa y alivio entre los dirigentes comunistas, cuando luego de conocida la confirmación del triunfo de Maduro por el Tribunal de Justicia de Venezuela, Lautaro Carmona dijo: «Estamos hablando de un tema muy serio y nosotros vamos a intercambiar y expresar nuestra opinión cuando en forma muy colectiva tengamos una conclusión». Alivio en las filas.

Pérdida de apoyo. Hace tres semanas adelantamos en +Política que el PC estaba analizando cambiar su posición respecto a Venezuela. Me explicaron que el cambio no ha ocurrido justamente porque Lautaro Carmona no ha dado el pase. Fue clave esta semana que la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, no apoyara el llamado de Carmona al subsecretario de Justicia y que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, suscribiera la definición de «dictadura» que hizo el Presidente Boric sobre el régimen de Nicolás Maduro. En el partido me insistieron en que se viene un cambio.

3

NUEVAS NUBES OSCURECEN REFORMA DE PENSIONES

El fin de semana no lo podían creer. La diputada Gael Yeomans (FA) declaró que «vemos con resquemor si la derecha cumplirá su palabra», dando la sensación de que no estaba dispuesta, incluso que estaba más bien lejana, a aceptar la reforma de pensiones acordada por el Gobierno con la derecha a principios de agosto. La Moneda interpretó esta declaración como un aviso del Frente Amplio de que está en contra del acuerdo.

El problema de Jeannette Jara. Como lo contamos en +Política, la derecha entorpeció la posibilidad de un acuerdo en el tema pensiones hasta el último momento, para impedir darle al Gobierno un triunfo de proporciones antes de las elecciones de octubre y porque tampoco quería darle la posibilidad a la ministra Jeannette Jara de abandonar La Moneda en noviembre, para ser candidata a senadora. Por eso la sorpresa con las declaraciones de la diputada Yeomans.

Sorpresa, señor, sorpresa. Pasado ese trance en el Senado todo se veía relativamente tranquilo, hasta que salieron diputados de izquierda apoyando la advertencia de la diputada Yeomans. Los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini aclararon: «No apoyaremos pasar del No+AFP al +AFP». El tema no era menor, porque mostraba la posibilidad de que la bancada de izquierda dijera «no» a la reforma en el tercer trámite que corresponde hacer en la Cámara. Pero mejoró el escenario.

Problemas en el Frente Amplio. Parlamentarios oficialistas me explicaron que lo que ocurrió con Yeomans es producto de las malas relaciones que hay dentro del Frente Amplio en el Congreso y el poco entendimiento que existe con el senador Juan Ignacio Latorre, que participó de las negociaciones en la Cámara Alta.

Todo listo, dicen en La Moneda. Despejado el tema de Yeomans, en Palacio dicen que va bien la negociación y un parlamentario me lo demostró contándome que, esta semana, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó el seguro para las lagunas previsionales. Aclarada la escena en la Cámara de Diputadas y Diputados, el objetivo es evitar pasar por comisión mixta. Los astros parecen alineados nuevamente.

4

TRES PREGUNTAS A EXMINISTRO SUPREMO PEDRO PIERRY

Todo lamentable. El exministro de la Corte Suprema Pedro Pierry necesitó pocas palabras para expresar la gravedad del caso Hermosilla.

En esta entrevista, el exsupremo entre 2006-2016 declara su sorpresa y preocupación por el desarrollo que está tomando la investigación del caso.

-¿Sorprendido con los antecedentes conocidos en el caso Hermosilla?

-Sí, muy sorprendido.

-¿Qué es lo que considera más grave del caso?

-Lo más grave es el efecto en la pérdida de confianza en las instituciones de la República y en la actividad profesional de los abogados.

-¿Cuál debe ser el rol de los fiscales y la Justicia en este caso?

-El rol debe ser el de aplicar estrictamente la ley en todo su rigor, con eficiencia y profesionalismo.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

–Gobernador que podría ser presidenciable según Bachelet. Quedó la grande cuando la expresidenta Michelle Bachelet dijo –en un conversatorio en la Universidad Adolfo Ibáñez, el 12 de agosto pasado– que le gustaba como presidenciable un gobernador en ejercicio, al que no quiso nombrar.

En círculos bacheletistas no dudaron en señalar que esa persona era el gobernador regional de Magallanes, el médico Jorge Flies Añón, militante del Partido Radical que lleva un período en dicho cargo, pero que fue intendente en la zona entre 2014 y 2018.

«Es un personaje que nunca ha dado problema y que Bachelet siempre respetó», me explicó un cercano a la exmandataria.

me explicó un cercano a la exmandataria. Investigado por caso Convenios. Flies tiene el problema de que está siendo investigado por convenios que realizó con la Fundación ProCultura y la Fundación Hernando de Magallanes.

–Cómo llegó Alejandro Navarro a ser candidato oficialista al Gobierno Regional del Biobío. Esta semana gran parte del oficialismo retiró su apoyo a la candidatura de Navarro a gobernador del Biobío. El tema, en todo caso, es cómo el oficialismo no tuvo otra alternativa para competir en las elecciones de una región tan relevante en términos electorales. La identificación de Alejandro Navarro con el régimen de Nicolás Maduro fue el principal argumento para quitarle cualquier apoyo.

El fin de semana pasado, se dijo en la prensa local que Navarro contaba con el apoyo de la Democracia Cristiana y el Partido Liberal. El jueves, la DC desmintió oficialmente esa posibilidad y el diputado Eric Aedo me explicó que era «imposible apoyar a alguien que defiende la dictadura de Nicolás Maduro». El Partido Liberal dijo que era mentira que lo apoyaban.

El jueves, la DC desmintió oficialmente esa posibilidad y el diputado Eric Aedo me explicó que era «imposible apoyar a alguien que defiende la dictadura de Nicolás Maduro». El oficialismo tenía pensado como candidato a gobernador al exministro de Educación Martín Zilic, militante democratacristiano que fue intendente en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Fue imposible convencerlo, me explicaron.

que fue intendente en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La única colectividad que mantiene el apoyo a Navarro es el Partido Federación Regionalista Verde Social (FREVS), al que pertenece el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Giorgio Jackson comenzó su doctorado en Barcelona. No vuelve a vivir en Chile el exdiputado, exministro Secretario General de la Presidencia y exministro de Desarrollo Social. Decidió quedarse en España y comienza en las primeras semanas de septiembre su doctorado en la Escuela de Sociología de la Universidad de Barcelona.

El paso de Jackson por el Ejecutivo fue un calvario. Aunque fue uno de los fundadores de Revolución Democrática y venía de dos períodos como diputado, nunca pudo brillar en La Moneda.

Aunque fue uno de los fundadores de Revolución Democrática y venía de dos períodos como diputado, El 11 de agosto de 2023, Giorgio Jackson abandonó La Moneda y, en abril de este año, apareció en España con trascendidos de que haría clases en la Barcelona School of Management sobre políticas de infancia y juventud.

Giorgio Jackson abandonó La Moneda y, en abril de este año, apareció en España con trascendidos de que haría clases en la Jackson asiste a las primeras clases del doctorado en septiembre, que –según la información de la página– dura 4 años a tiempo completo y 7 años a tiempo parcial.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 26 de agosto:

Reunión del oficialismo y la DC por pacto electoral.

Cuarta jornada de formalización de Luis Hermosilla , Leonarda Villalobos y Luis Angulo, por el caso Audios.

, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, por el caso Audios. Comisión de Salud del Senado analiza la implementación de la Ley del Cáncer.

Comisión de Familia del Senado recibe información sobre la terapia hormonal para menores de edad en “proceso de transición de género” en Chile.

Comisión de Hacienda de la Cámara recibe a la Directora de Presupuestos para Informe de Resultados del Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria 2023.

Colectivos LGBTIQ+ se reúnen con algunas bancadas para impulsar la agenda legislativa a favor de las diversidades sexuales.

Martes 27 de agosto:

Comisión de Economía del Senado recibe al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, para revertir la situación de desempleo.

Comisión de Salud del Senado analiza listas de espera.

Comisión de Vivienda del Senado aborda el avance del Plan de Emergencia Habitacional.

Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública del Senado analizan situación en la macrozona sur.

Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara recibe al ministro de Relaciones Exteriores por situación de la industria del acero en nuestro país.

Comisión de Educación de la Cámara vota en particular del proyecto que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos.

Comisión de Gobierno Interior de la Cámara recibe a la ministra del Interior por temas de seguridad.

Comisión de Constitución de la Cámara continúa con la tramitación del proyecto de retiro de parte de los fondos previsionales.

Paro Nacional convocado por el Consejo Nacional de la Confederación FENATS.

Seminario Security 2024, “Chile, la urgencia de actuar”. Participan Evelyn Matthei, Ricardo Caballero y Óscar Naranjo.

Miércoles 28 de agosto:

Comienza el periodo de campañas para las elecciones municipales y de gobernadores.

Comisión de Hacienda del Senado revisa normas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

Comisión Mixta revisa el proyecto que crea el Seguro de Salud Catastrófico en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa.

Comisión de Seguridad Pública del Senado se pronuncia sobre el proyecto de ley que establece normas para funerales de riesgo.

Comisión de Minería y Energía de la Cámara recibe al director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., por cortes en el suministro eléctrico y las demoras en su reposición.

Jueves 29 de agosto:

El Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica realiza el seminario “Apoyo y Rechazo a la Ultraderecha en Argentina, Brasil y Chile”.

El INE publica en su sitio web las cifras de Empleo Nacional y Empleo Región Metropolitana, período mayo-julio 2024.

Viernes 30 de agosto:

Día Nacional del Detenido Desaparecido.

Sábado 31 de agosto:

Tijerales de la Semana de la Chilenidad 2024 en el Parque Padre Hurtado.

Domingo 1 de septiembre:

Entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos.

Se esperan alzas en los planes de salud de las isapres por la ley corta.

7

RINCÓN DEL LOBBY

En tiempo de elecciones municipales, ojo con la luz ROJA que tienen varios municipios. Fue una sorpresa encontrarme con esta exhaustiva revisión que hizo la Contraloría General de la República de las 345 municipalidades, en temas de probidad y transparencia. El documento se llama «Semáforo Municipal» y la Contraloría lo publicó esta semana en su página, sin darle la publicidad que se merece, especialmente tomando en cuenta que estamos a semanas de las elecciones municipales.

Ocho indicadores. En esta plantilla es posible revisar ocho importantes indicadores de transparencia y probidad de las municipalidades. Las marcadas con Rojo indican que la obligación no está cumplida; Amarillo , que faltan datos para cumplir; y Verde , cuando está cumplida.

En esta plantilla es posible revisar ocho importantes indicadores de transparencia y probidad de las municipalidades. Las marcadas con indican que la obligación no está cumplida; , que faltan datos para cumplir; y , cuando está cumplida. Entre los temas que revisa ese instrumento están los siguientes: presentación de sus Declaraciones de Patrimonio e Intereses, entrega de su información contable, reporte de su dotación de personal, cumplimiento de información contable y legal, entre otras.

De esta lista, llama la atención que la mayoría de las municipalidades tiene evaluación ROJA en «Reporte de su dotación a Dipres» y «Percepción de ingresos de años anteriores».

en «Reporte de su dotación a Dipres» y «Percepción de ingresos de años anteriores». Entre los municipios peor evaluados están: Rinconada, Zapallar, Algarrobo, Graneros, Maullín, Puyehue, Lampa y María Pinto, entre otros.

están: No hay ninguna municipalidad con todos los indicadores en VERDE. Sin embargo, entre las que tienen mejor evaluación están: Lota, Mejillones, Combarbalá, La Calera, Hualpén, Contulmo, Macul, Maipú, Talagante, Ñuñoa.

8

RECOMENDACIÓN: ON THE EDGE

Personajes al borde del abismo. Conocí el trabajo de Nate Silver por su libro The signal and the noise (2012), traducido al español como La señal y el ruido, donde realiza un análisis crítico de las encuestas y de la posibilidad de hacer predicciones.

Su nuevo libro On the Edge. The art of risking everything (2024) es aún más arriesgado, porque son conversaciones con profesionales que viven al borde del abismo en la era del big data.

Entre esas personas que viven al límite, tienen un lugar especial los apostadores, administradores de fondos de inversión de alto riesgo, de criptomonedas o los que predicen pandemias y huracanes, entre otros.

entre otros. Silver fundó la página FiveThirtyEight, conocida por realizar predicciones acertadas en el deporte y la política. Después la vendió a ABC News.

Nate Silver (1978) es un estadístico y periodista que estudió en la Universidad de Chicago y luego en la London School of Economics and Political Science. Ha recibido además seis doctorados honoris causa de importantes universidades.

