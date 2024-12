Matthei dejó plop a sus tres senadores

Presentado por:

¡Que tengan un muy buen último fin de semana 2024! Y los que están de vacaciones, disfruten. Esta edición de +Política va a ser resumida para no interrumpir estas celebraciones de fin de año. Varias cosas que contar.

De muerte están los tres senadores de oposición que negocian la reforma de pensiones. El mensaje que publicó Evelyn Matthei en redes sociales el domingo pasado descolocó a los legisladores.

Partido Comunista en los descuentos de su Congreso Nacional. La mesa encabezada por Lautaro Carmona permanecería . Hay varias críticas a su gestión.

La mesa encabezada por Lautaro Carmona permanecería Evópoli, la teleserie. La protagonista es Gloria Hutt, y Luciano Cruz-Coke sería el villano, según la lista de la actual presidenta. En el partido dicen que, más que teleserie, es un reality por “el mal ambiente”.

El bonus track de esta semana: una entrevista al economista Noam Titelman –compañero de ruta de Giorgio Jackson y Gabriel Boric en sus años de dirigentes estudiantiles–, en que revisa el año 2024.

La dupla de diputados socialistas Cicardini-Manouchehri nuevamente sorprende con una “propuesta de reforma radical”, mientras que es comentario obligado entre abogados la estrategia desplegada por Juan Pablo Hermosilla en su intento de bajar cautelares a su hermano Luis. Diputada frenteamplista Catalina Pérez recibió noticia de desafuero luego de paseo con el Viejo Pascuero.

Y por último, recomendamos videos del máximo celebrity de la filosofía contemporánea, el esloveno Slavoj Žižek.

1

SENADORES OPOSITORES DESCONCERTADOS CON MATTHEI

Los tres senadores de oposición que negocian la reforma de pensiones todavía no se recuperan de la declaración de Evelyn Matthei el fin de semana pasado en X. Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN) no entendieron nada cuando su abanderada presidencial publicó en la red social: “Después de leer el segundo informe de la mesa técnica, observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas”. Me confirmaron que Matthei no conversó con ninguno de los tres senadores antes de publicar el mensaje.

Cambio de escenario. La semana pasada contamos en +Política que las negociaciones estaban en la etapa de “ingeniería de detalles” y que había optimismo en la oposición porque, como me dijo un parlamentario, “veo un cambio significativo en nuestras bancadas” a favor de la reforma.

Cambio de opinión. Entre los elementos que habían llenado de optimismo a los negociadores estuvo el encuentro que realizó la semana pasada Evelyn Matthei con la bancada de diputados UDI, en que les dijo que tenía total confianza en los tres senadores opositores que llevan la negociación y que había que votar en bloque lo que ellos decidieran. Pero llegó el domingo.

Matthei no ha explicado su comentario y la prensa ha especulado con que los elementos que le preocupan son la posibilidad de licitar cartera –que propuso el economista de su sector Salvador Valdés– y el préstamo que permitiría aumentar las pensiones de los actuales pensionados, que apoya el exdirector de Presupuestos (Dipres) del Gobierno de Piñera, Matías Acevedo, que salió a advertir esta semana: “Este mecanismo no generará ni un solo peso de deuda pública”.

El estilo Matthei. En el círculo de la exalcaldesa desdramatizan los efectos, señalando que solo es una opinión parecida a la que dio para el segundo proceso constituyente, “donde advirtió que podía fracasar y tuvo razón”.

También dicen que le preocupó una entrevista de Matías Acevedo, en CNN, donde daba por hecho el acuerdo. Acevedo es parte, junto al exministro de Hacienda Ignacio Briones, del equipo que asesora a los senadores de oposición sobre enmiendas al proyecto de reforma.

Dos maneras distintas de verlo. “Se viene muy difícil enero”, me dijo un senador, refiriéndose al deadline puesto para la reforma y a la incertidumbre en el sector después del mensaje de Matthei. Cercanos a la exalcaldesa creen que fue bueno el mensaje, porque el Gobierno estaba metiendo demasiada presión y mostró capacidad de acuerdo con Republicanos.

2

PARTIDO COMUNISTA COMIENZA LA DISCUSIÓN DE LA MESA

Dos días clave para el futuro de Lautaro Carmona. En la segunda semana de enero es el Congreso Nacional del Partido Comunista y este fin de semana se realiza la reunión del pleno del Comité Central, que prepara el informe que se discutirá el 11 de enero. También empieza la discusión de la nueva directiva.

La nueva mesa es lo último que se resuelve en el Congreso del PC. La nueva directiva será propuesta por el Comité Central saliente en el pleno del Congreso Nacional, en el que participan cerca de 500 militantes. Lo más probable es la continuidad de Lautaro Carmona como presidente y de Bárbara Figueroa como secretaria general.

La novedad de este año es la publicidad de la interna. A medida que se acerca la realización del encuentro, se conocen las voces críticas que insisten en cuestionar la presidencia de Lautaro Carmona por la pérdida de influencia en el Gobierno y lo que consideran ha sido una mala gestión del partido. A un miembro del Comité Central le sorprende tanta transparencia: “Lo novedoso es que ahora las diferencias internas trascienden y se conocen por la prensa, eso no había ocurrido antes”.

Mala noticia. En el PC existe malestar con la aparición en los últimos días de militantes, entre ellos, los miembros del Centro de Estudio Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), que presentaron una carta pública en que llaman al partido a “levantar de inmediato la candidatura presidencial de Daniel Jadue”. La mayoría de los miembros de la actual mesa consideran inapropiado el anuncio y recomiendan que se concentre en su defensa en el caso farmacias populares.

Temas que preocupan. Cercanos a la mesa de Carmona señalan que es normal la discusión y destacan que en los congresos regionales no fue tema el conflicto generacional en que ha insistido la prensa, “la discusión es principalmente por el proyecto del partido, la manera en que enfrentará el período posgobierno y, fundamentalmente, cómo evitar el triunfo de la derecha”. Otro tema es la definición de la política internacional del PC, luego de la polémica interna por Venezuela.

3

LA TELESERIE DE EVÓPOLI

Partido chico, infierno grande. Muchos pensaron que el fracaso del sistema de votación en las elecciones de la nueva directiva, hace dos semanas, incendiaría a Evópoli. El ambiente interno era rancio, sin embargo, primó cierta cordura y acordaron dejar por un mes a la actual presidenta, Gloria Hutt, hasta convocar a una nueva elección. Conflicto latente.

Luciano Cruz-Coke es el villano de la teleserie. El senador Cruz-Coke es un actor secundario de esta telenovela, porque no participa en la lista que compite con la actual presidenta del partido, pero se ha trasformado en la imagen que quiere derrotar a Hutt con su lista “Mérito”, que compite contra la lista “Unidad”, que encabeza Juan Manuel Santa Cruz y donde están los principales rostros de la colectividad. La actual directiva de Hutt dice que Cruz-Coke está presente en la lista a través de su exjefa de gabinete, Macarena Cornejo.

El ambiente no puede ser peor, porque son pocos y la enemistad es mucha. En la elección de 2022 votaron 1.300 personas; en la de este año, alcanzaron a votar 1.100. La disputa es entre la lista de Gloria Hutt, compuesta principalmente por militantes de regiones, versus la de Santa Cruz, ligada a los fundadores del partido y mayoritariamente militantes de Santiago.

En “Mérito” dicen que se impondrá Hutt, porque en sus dos años de gestión recorrió Chile y logró vincularse con la base de la colectividad. Complejo panorama en enero, porque los fundadores quieren volver a la dirección del partido.

“Unidad” contra Hutt. Junto a Santa Cruz están la exjefa de gabinete de Cruz-Coke como secretaria general y para vicepresidentes el senador Felipe Kast, la alcaldesa Camila Merino, el diputado Jorge Guzmán, el exministro Gonzalo Blumel y Daniela Arecheta, excandidata a gobernadora de Magallanes.

Históricos apuestan por Santa Cruz. El exministro Ignacio Briones y el diputado y jefe de bancada Francisco Undurraga apuestan por la lista que encabeza Santa Cruz y ven con preocupación que se imponga Gloria Hutt, cuando comienzan a negociarse las reformas políticas que intentan terminar con colectividades con votación menor al 5%. Está en juego el destino de Evópoli.

4

TRES PREGUNTAS AL ECONOMISTA NOAM TITELMAN

Noam Titelman fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica cuando reinaba Nueva Acción Universitaria (NAU), movimiento estudiantil de izquierda fundado por varios próceres del Frente Amplio, como Giorgio Jackson y Miguel Crispi, entre otros.

Titelman es de los pocos ex-NAU que no siguieron en política o formaron parte de este Gobierno. Actualmente reside en París, como académico investigador del Observatorio de la Polarización de Sociedades de Mercado de la prestigiosa Sciences Po. En esta entrevista, Titelman revisa el 2024.

-¿Cuáles consideras que fueron los dos o tres hitos más relevantes del año en Chile?

-En Chile, la política estuvo marcada por los casos Audios y Monsalve, además de los sueldos de la Universidad San Sebastián. Además de su gravedad y seriedad propias, estos escándalos generaron un ambiente de desconfianza hacia las autoridades. Más allá de los esfuerzos de cada sector político, al final la percepción ciudadana, marcada por una crítica transversal a toda la política, se impuso. El 2024 deja a la política chilena con poco capital simbólico para enfrentar las elecciones del 2025. En este sentido, es llamativo que, pese a lo anterior, por ahora, no ha aparecido un candidato antipolítico que se pare sobre esta ola. Habrá que ver.

-¿Cuáles fueron los hitos a nivel de América Latina?

-En América Latina, hubo dos hitos que marcaron el 2024. Ambos fueron procesos electorales. Después de todo, este fue el año en que más personas votaron en la historia de la humanidad. El primer hito fue el fraude electoral en Venezuela, que terminó de desenmascarar cualquier atisbo de disfraz democrático del régimen de Maduro. Incluso algunos de sus aliados progresistas históricos, como en Brasil y Colombia, se negaron a sumarse a la farsa.

El segundo hito no fue en América Latina, pero tendrá significativas repercusiones sobre la región. La elección de Donald Trump en Estados Unidos implica un enorme desafío para los países latinoamericanos que comienzan a sentir la tensión de la guerra comercial entre el gigante del Norte y el gigante de Asia. El reciente impasse entre Estados Unidos y Panamá (en que Chile se situó del lado de Panamá) es solo un botón de muestra. Lo que todos se preguntan a estas alturas es cuántas de las prometidas medidas, como la deportación masiva y las barreras arancelarias, se terminarán realmente implementando. Lo que es muy probable, en todo caso, es que los países de América Latina, incluido Chile, se verán crecientemente empujados a salirse de su actual neutralidad estratégica en la guerra comercial.

-¿Y cuáles son los hitos a nivel mundial de este 2024?

-El 2024 probablemente será recordado, sobre todo, por ser el año en que definitivamente la geopolítica recuperó su centralidad. Los que en 2023 eran conflictos regionales de gran escala, en Ucrania y Medio Oriente, terminaron de devenir conflictos mundiales este año. No es solo gestos simbólicos, como el envío de tropas norcoreanas para apoyar a Putin, sino que la caída de Bashar al-Ásad consolida un proceso de reordenamiento de las potencias “medianas” en el mundo (las potencias regionales con aspiraciones mundiales). Un proceso que solo parece que se profundizará en 2025. En un mundo en guerra, ser la única región sin conflictos bélicos entre Estados pone a América Latina en una situación privilegiada, pero es difícil que la región sea inmune a los azotes económicos e indirectos de un conflicto cada vez más mundializado.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Manouchehri y Cicardini vuelven a postular sus reformas radicales y con pocas chances de tener éxito. En la Cámara de Diputadas y Diputados es tema la dupla y pareja conformada por los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri por sus peculiares anuncios o denuncias. Esta semana no pudimos eludir comentar su última propuesta.

El jueves, la dupla presentó un proyecto de ley para instaurar como día feriado el día de cumpleaños de los trabajadores.

No es novedad este tipo de anuncios para ellos. El 22 de marzo nos sorprendieron con la propuesta de poner fin a la UF, con un video en que ambos explican la iniciativa. Y en abril, propusieron día libre por muerte de mascota.

El 22 de marzo nos sorprendieron con la propuesta de poner fin a la UF, con un video en que ambos explican la iniciativa. El error de eliminar la pena de muerte . En octubre de 2022, Manouchehri llamó la atención cuando hizo pública su opinión respecto a la pena capital: “Fue un error eliminar la pena de muerte”.

. En octubre de 2022, Manouchehri llamó la atención cuando hizo pública su opinión respecto a la pena capital: “Fue un error eliminar la pena de muerte”. Persecución contra Cicardini y Manouchehri. El abogado Enrique Aldunate representaba a la pareja en su querella contra el penalista Luis Hermosilla y, cuando allanaron la oficina de Aldunate por su posible participación en las filtraciones del caso, dieron una conferencia de prensa en que no descartaron que en “esta arremetida estén participando las redes del señor Hermosilla, buscando deslegitimar a quienes lo han enfrentado”. Nunca entregaron antecedentes que fundamentaran dicha denuncia.

Sorprende defensa de Luis Hermosilla. En el mundo de los abogados es tema la estrategia de defensa que ha implementado el hermano y abogado defensor del penalista, Juan Pablo Hermosilla. Existen voces que señalan que parece más una estrategia comunicacional que una legal.

Insiste en atacar al Ministerio Público. El martes 23, en la audiencia destinada a lograr una rebaja de la medida cautelar de prisión preventiva, para que Luis Hermosilla pasara las fiestas junto a su familia, llamó la atención la beligerancia y cuestionamiento de Juan Pablo Hermosilla hacia los fiscales a cargo de la causa.

El martes 23, en la audiencia destinada a lograr una rebaja de la medida cautelar de prisión preventiva, para que Luis Hermosilla pasara las fiestas junto a su familia, llamó la atención la beligerancia y cuestionamiento de Juan Pablo Hermosilla hacia los fiscales a cargo de la causa. Un penalista me señaló: “Cuando se solicita rebaja de cautelares, se tienen que entregar nuevos antecedentes que demuestren que no hubo delito o que la participación del inculpado fue menor a la señalada por la Fiscalía, entre otras cosas”. La presentación de Juan Pablo Hermosilla no entregó nuevos antecedentes y la jueza de garantía se lo hizo ver al dar a conocer su decisión de no rebajar cautelares.

Otros penalistas consideran que los ataques al Ministerio Público son amenazas más que antecedentes que motivaran rebaja de cautelar. “ Es difícil que un tribunal acepte terminar con una prisión preventiva bajo una amenaza de perseguir las filtraciones en el caso”, me explicaron.

Estrategia coherente. Entre los abogados no extraña la decisión que tomó Juan Pablo Hermosilla, porque siempre ha optado por el ataque, y recuerdan cuando dio a conocer la lista de miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público con que su defendido tenía vinculaciones y chats.

La duende que está a un paso de ser desaforada. La semana previa a la celebración de Navidad, la diputada Catalina Pérez salió por las calles de Antofagasta disfrazada de duende junto al Viejo Pascuero, a repartir dulces que lanzaba desde un camión que la transportaba. El video de la diputada fue trending topic en redes sociales y la polémica escaló luego con ella misma rechazando las críticas sobre la actividad y señalando que “ni denigrante ni indecente”.

Desafuero por Democracia Viva. El mismo día en que repartía dulces, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta admitió a trámite la solicitud de desafuero de la diputada y exdirigente de Revolución Democrática por el caso Democracia Viva, después que la PDI estableciera que la parlamentaria sabía de los tratos investigados. El 20 de enero, la Corte de Apelaciones revisa el fondo de la causa para su desafuero.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 30 de diciembre:

Tribunal de San Antonio comienza preparación de juicio oral contra exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, por malversación.

Martes 31 de diciembre:

Nochevieja.

Finaliza plazo para que el Comité de Ministros vote la resolución del proyecto Dominga.

Miércoles 01 de enero:

Feriado Irrenunciable por Año Nuevo.

Partido Comunista realiza su tradicional Caldillo de Congrio.

Jueves 02 de enero:

Reunión del oficialismo con la DC en la sede del Partido Socialista.

Audiencia de formalización del desaforado Mauricio Ojeda en el marco del caso Manicure.

Actual directiva de Evópoli termina su periodo y asume una de transición hasta las próximas elecciones.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Superintendente de Pensiones recibe a toda la industria, pero no es tema la reforma del sector. Osvaldo Macías es el superintendente que fiscaliza el funcionamiento del sistema de pensiones y tiene una larga lista de audiencias el 2024, en que figuran todas las AFP, además de organizaciones y sindicatos de la industria. Ninguna de las reuniones registradas en La Plataforma de Lobby es por la discusión de la nueva Ley de Pensiones que tramita el Parlamento.

8

RECOMENDACIÓN: VIDEOS DEL INTELECTUAL SLAVOJ ŽIŽEK

El popular filósofo esloveno. Slavoj Žižek es una celebridad en el mundo del pensamiento y la política, que se autocalifica como anticapitalista, comunista y marxista, y otros lo catalogan de posmarxista.

Es un showman, vale la pena escucharlo con su inglés muy característico y fácil de entender. Académico de la Universidad de Ljubljana (Eslovenia), New York University y del Birkbeck Institute de la Universidad de Londres, visitó Argentina en noviembre pasado para dar cuatro conferencias.

Académico de la Universidad de Ljubljana (Eslovenia), New York University y del Birkbeck Institute de la Universidad de Londres, Recomendamos un breve video de la conferencia que dio en la capital argentina el pasado 25 de noviembre, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Žižek sostiene, en esta breve parte de su conferencia, que es más probable que termine la vida en el planeta que exista un cambio radical en el actual capitalismo.

También hay una entrevista que le realizó el diario argentino Perfil, de cuatro capítulos, donde desarrolla detalles de su relación con Argentina, su pensamiento y rol como intelectual público.

Y hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana, nos vemos el 2025. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.