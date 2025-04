La “ansiedad del candidato” afectó a Matthei

Presentado por:

¡Buenas, buenas! Disfruten este fin de semana largo. Quedan solo diez días para la inscripción de las primarias y el caos político es monumental. Para eso está +Política, para explicarlo y contar cómo se nos viene el panorama. ¡Aquí vamos!

La ansiedad llegó al comando de Evelyn Matthei. El lunes, Matthei discutió la supuesta inexistencia de cámaras en el Estadio Nacional; el martes pidió revisar el acuerdo Codelco-SQM; el miércoles consideró “inevitable que hubiese muertos al principio, 1973-74”; y el jueves, su coalición sacó del sombrero una primaria. Pánico en Chile Vamos.

Poca agua en la piscina tiene la senadora Paulina Vodanovic. Disputa entre diferentes lotes del Partido Socialista consumió la primera semana de Vodanovic como candidata presidencial. Comenzó otra guerra interna en el socialismo.

Pronostican choque de trenes. Esta semana los presidentes del Senado y la Cámara tuvieron la primera reunión para terminar con los sueldos de $16 millones de algunos funcionarios del Poder Legislativo que además no jubilan.

En el bonus trackde esta semana: la entrevista al cerebro de las encuestas de Feedback, Juan Pardo, que identifica a los candidatos beneficiados con el nuevo voto obligatorio.

Exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, entra al equipo económico de la candidata Carolina Tohá. Déficit en dotación de Carabineros asoma como gran tema en la discusión sobre la crisis en los estadios de fútbol. Entregamos los nombres de los parlamentarios preocupados de representar intereses de los notarios en la última etapa del trámite de la nueva Ley de Notarios.

Buena oportunidad para revisar una obra monumental. Recomendamos un breve discurso del escritor Mario Vargas Llosa realizado cuando tenía 31 años y en que define el rol del escritor. Es el resumen de lo que fue su vida.

Recomendamos un breve discurso del escritor Mario Vargas Llosa realizado cuando tenía 31 años y en que define el rol del escritor.

LA “ANSIEDAD DEL CANDIDATO” AFECTÓ A MATTHEI

Un clásico de la política. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sufrió esta semana el fenómeno de “la ansiedad del candidato”. El lunes dijo que no había cámaras en el principal centro deportivo del país; el martes publicó en X que parlamentarios de su sector revisarían el acuerdo Codelco-SQM; y el miércoles opinó sobre el golpe militar de 1973. También consultó al senador Francisco Chahuán sobre si estaría dispuesto a participar en una primaria, desatando una carrera de postulantes. El feriado fue un respiro para el sector.

“Los tres temas podrían haber flotado, pero no hubo tiempo para desarrollarlos”, me dicen en el círculo de la candidata. Lo del Estadio Nacional pretendía involucrar a Matthei en el tema de la violencia en el fútbol; lo de Codelco-SQM quería sacar al pizarrón a Carolina Tohá y el oficialismo; y el comentario del 73 era un gesto a los votantes de Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Pero el resultado fue mucho ruido y confusión.

Falta un generalísimo de campaña. Todo esto volvió a colocar en discusión la composición del comando de campaña y la ausencia de un generalísimo que trabaje con un comité político fuerte. En el comando insisten en que eso es una “obsesión de la prensa que no tiene fundamento”, pero entre líderes históricos de la derecha es un tema fundamental que solo desnuda falta de liderazgo. Y surgieron voces críticas en la interna de Chile Vamos.

Pablo Longueira habló.En el Diario Financiero del domingo, Longueira realizó un largo y descarnado análisis del momento político y de la necesidad de un Gobierno de “unidad nacional”, porque “hay que refundar el país”. También, insistió en la necesidad de nombrar un generalísimo en la campaña de Matthei.

Pánico con las primarias. Longueira también dijo que, si él fuera candidato, estaría preocupado de que Kaiser y Kast inscriban sorpresivamente primarias el 29 de abril. Esto produjo un efecto inmediato en Chile Vamos, con la aparición del senador Francisco Chahuán postulando a las primarias, luego de ser sondeado por el comando de Matthei. La entrada de Luciano Cruz-Coke y Rodolfo Carter arregló el entuerto generado por Chahuán, pero nada está confirmado y dicen que el lunes habrá noticias. Faltan diez días para la inscripción de las primarias.

Aparecen los off Chile Vamos.El lunes los partidos Libertario, Republicano y Social Cristiano convocaron a una conferencia de prensa en el ex Congreso Nacional para anunciar lista única parlamentaria, sin entregar mayores detalles de la conformación de la misma.

Tranquilidad ante todo. Un militante de la UDI le restó dramatismo a la semana y me sacó como píldora las últimas encuestas Criteria y Cadem, donde Matthei subía su popularidad de 25% a 31% y de 18% a 20%, respectivamente. La consolidación de una primaria de Chile Vamos sería una buena noticia, que dejaría al sector preparado para una eventual competencia Kast-Kaiser. En Chile Vamos celebraron que hubiera un fin de semana largo.

PAULINA VODANOVIC: POCA AGUA EN LA PISCINA

Tampoco fue una buena semana para la nueva candidata presidencial del Partido Socialista. Lo que parecía ser camino despejado para el liderazgo de Paulina Vodanovic, terminó arruinado por las famosas guerrillas internas que caracterizan al socialismo chileno y que, en esta ocasión, casi terminan con la hija de Salvador Allende renunciando a la colectividad. El PS es famoso por sus sangrientas disputas internas.

Vodanovic se tiró a la piscina. El sábado pasado, Vodanovic emergió como nueva líder del socialismo chileno, al cumplir la amenaza de lanzar su candidatura a las primarias oficialistas. Las redes sociales y chats de sus militantes hirvieron de alegría con la decisión de la presidenta del partido. “Les volvió el alma al cuerpo a los socialistas”, me explicó uno de los entusiastas, quien agrega que “fue muy emotivo”. Duró poco el entusiasmo.

Poca agua en la piscina. Su proclamación dejó claro que ella mandaba en su colectividad, al lanzarse como presidenciable con poca oposición interna. Algunos dicen que solo un tercio estuvo realmente en contra de su postulación. Vodanovic celebró algunos días, pero el escenario cambió drásticamente.

El silencio del ministro Álvaro Elizalde. Ese mismo sábado de la proclamación de la candidatura presidencial llamó la atención que el líder del lote de Vodanovic, denominado Tercerismo, y actual ministro del Interior, tomara asiento a un costado del auditorio, no pidiera la palabra para oponerse a su candidatura y se retirase del evento antes de que terminara. Elizalde apostó por Carolina Tohá y algunos hablaban de “su derrota tras la irrupción de Vodanovic”. Hoy esa conclusión parece apresurada.

Queda mucho paño que cortar. El martes, Vodanovic recibió el primer golpe cuando el lote Grandes Alamedas no aceptó la decisión de la mesa directiva que ella encabeza, de colocar al diputado Tomás de Rementería en el puesto que dejó vacante la exsenadora Isabel Allende. Grandes Alamedas dijo que ese cupo era del sector, no de la exsenadora, y el PS retiró inmediatamente el oficio presentado al Senado. Isabel Allende no aceptó el cambio y logró imponer el nombre de De Rementería. Pero Grandes Alamedas exigió el puesto que dejó vacante el diputado.

Presidenta del PS o senadora. El fin de semana pasado varios especularon que Vodanovic bajaría su candidatura presidencial si le garantizaban el cupo senatorial en Tarapacá. A fines de esta semana esa opinión cambió y dicen que debe seguir hasta el final y competir en las primarias contra Carolina Tohá, Jeannette Jara y Gonzalo Winter. Eso consolidaría su hoy golpeado liderazgo en el PS.

Senadora sin posibilidad de reelección en el Maule. Actualmente, la senadora Vodanovic ocupa el puesto que dejó en el Maule su compañero de lote Álvaro Elizalde, cuando asumió como ministro Secretario General de la Presidencia. La decisión del diputado socialista de la zona, Jaime Naranjo, de postularse como senador independiente dificulta la reelección de Vodanovic por esa circunscripción. Vodanovic senadora por Tarapacá.

Desembarco en el norte. En noviembre pasado la jefa de gabinete de la senadora Vodanovic, Ivonne Donoso, asumió como delegada presidencial en Iquique, para preparar el desembarco de Vodanovic como candidata a senadora por Tarapacá. Todo esto, bajo el supuesto de que el actual senador PPD, Jorge Soria, no repostularía por sus problemas de salud. Soria figura ausente en las 11 sesiones de este año, pero eso no garantiza que le entregue a Vodanovic la circunscripción.

Diez días para bajar la candidatura. La disputa interna está desatada y el círculo de la senadora está concentrado en lograr salvar su liderazgo compitiendo en las primarias, pero todo depende de cómo salga en las encuestas de este fin de semana.

LOS FUNCIONARIOS DEL CONGRESO QUE GANAN $16 MILLONES Y NO JUBILAN

Reunión cumbre. El martes los presidentes del Senado, Manuel José Ossandón, y de la Cámara, José Miguel Castro, decidieron enfrentar un problema que se ha postergado mucho tiempo, por lo complicado que ha resultado resolverlo. Todo empezó el pasado martes 25 de marzo, antes de la elección del nuevo presidente del Senado, cuando el debate subió de temperatura por los sueldos que reciben abogados a cargo de las comisiones. Los senadores dijeron que era urgente revisar temas administrativos de la Corporación.

Funcionarios que ganan el doble que un senador.Los parlamentarios cuestionan que los secretarios de comisión reciben más de $12 millones líquidos, mientras que un senador en ejercicio tiene una dieta bruta de $7.348.983, que luego de impuestos, salud y previsión queda en torno a los $6.000.000 líquidos.

Crítica transversal. La discusión la inició ese 25 de marzo el senador José Miguel Insulza (PS), pero se sumaron luego los senadores Manuel José Ossandón (RN), Yasna Provoste (DC), Iván Moreira (UDI), entre otros. En la Corporación existe convencimiento de que los funcionarios del Senado deben regirse por el estatuto administrativo de todos los empleados públicos.

No hay edad de jubilación.También existe coincidencia en la urgencia de revisar la lista de beneficios que incluye pañales, gift cards en diferentes fechas del año y, lo más asombroso, la ausencia de edad de jubilación para los funcionarios.

Verdaderos sueldos. Revisamos la remuneraciones en la página de Transparencia Activa y todos los secretarios de comisiones ganan más de 10 millones de pesos líquidos y hay algunos que incluso ganan más que el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, que tiene un sueldo líquido de $11.422.799:

BELMAR STEGMANN, XIMENA (sueldo líquido $12.294.939 )

) CÁMARA OYARZO, JULIO PATRICIO (sueldo líquido $12.351.295 )

) DURÁN GONZÁLEZ, JUAN PABLO (sueldo líquido $11.613.640 )

) FADIC RUIZ, PEDRO (sueldo líquido $11.812.165 )

) PINEDA GARFIAS, RODRIGO JAVIER (sueldo líquido $11.670.037)

Ossandón compromete discusión. El nuevo presidente del Senado está decidido a revisar esos sueldos y encontrar la manera de ordenar la planilla de remuneraciones actual: “Esto no es solo un problema de sueldos, es un problema de organización y modernización para darle sustentabilidad a la Corporación en el futuro con una planta en extinción, que exista una edad de jubilación y los remplazos se igualen en condiciones de funcionarios del Estado”, me señaló el presidente de la Cámara Alta.

Conflicto interno. La posibilidad de discutir estos temas enfrenta a los senadores con los gremios de la Corporación. Las modificaciones no tendrán efecto retroactivo, por ende, no afectarán a los actuales funcionarios, ni sus beneficios cuestionados. El nuevo presidente del Senado fue cauto y me aclaró que toda decisión que tomen en este tema “la vamos a realizar con los funcionarios, no contra los funcionarios”.

TRES PREGUNTAS A JUAN PARDO (FEEDBACK)

Juan Pardo, socio director de Feedback Research, es el cerebro detrás de las encuestas que realiza la consultora y asesora de comunicaciones estratégicas. El 10 de abril pasado, Feedback entregó los resultados de un sondeo en que respondieron 2.292 personas, el doble de los que contestan habitualmente las encuestas que conocemos de forma periódica. En esa encuesta, Johannes Kaiser apareció solo dos puntos debajo de Evelyn Matthei.

En esta entrevista, el sociólogo identifica cuáles serán los candidatos beneficiados con el nuevo voto obligatorio.

-En estas presidenciales con voto obligatorio el universo electoral pasa de 8 millones, que participaron en la segunda vuelta presidencial de 2021, a 15 millones actualmente inscritos, obligados a votar. ¿Cómo afecta este cambio a las encuestas presidenciales?

-El aumento del universo electoral tiene como consecuencia una mayor representatividad y diversidad del electorado, incluyendo a personas que antes no estaban motivadas para votar, aumentando la representación de grupos demográficos que estaban subrepresentados en el sistema de voto voluntario, por ejemplo, personas de menor nivel socioeconómico, mujeres y jóvenes, donde eventualmente podríamos observar cambio en los patrones de votación, producto de electores no alineados con las opciones tradicionales.

-¿A qué candidato favorecería ese aumento de 7 millones de votantes?

-En términos generales, el aumento de votantes podría favorecer a aquellos candidatos que logren conectar con los electores que históricamente han sido menos participativos o que representan a sectores más amplios y menos ideológicamente definidos. Por ejemplo, es posible que los votantes más jóvenes se sientan atraídos por candidatos que tengan propuestas percibidas como innovadoras o que representen el cambio generacional.

También, los votantes nuevos, especialmente aquellos provenientes de sectores más vulnerables, podrían sentirse atraídos por candidatos que aborden directamente temas asociados a satisfacer sus necesidades básicas. También, puede ser que los nuevos electores busquen opciones más moderadas o a candidatos que representen un cambio frente a la polarización política.

-¿El voto obligatorio favorece a la derecha?

-El voto obligatorio no necesariamente favorece a la derecha y sus efectos pueden depender de factores contextuales que no son visibles necesariamente. Por ejemplo, puede beneficiar a partidos o candidatos que tienen una base electoral activa; si estos votantes están más comprometidos y dispuestos a participar en las elecciones, podrían movilizar a personas que históricamente no votaban o votaban esporádicamente por motivos de desinterés o apatía. Por otra parte, una mayor diversidad de electores puede diluir el peso de bases partidarias más ideologizadas, inclinando a estos nuevos segmentos hacia propuestas moderadas o de cambio.

También el voto obligatorio podría beneficiar a candidatos de derecha en contextos donde los sectores más conservadores o tradicionalistas estén más movilizados y comprometidos con el proceso electoral; o, por el contrario, podría favorecer a candidatos de izquierda o a movimientos progresistas si aumenta la participación de sectores menos tradicionales, como los más jóvenes y las mujeres de sectores populares.



Mario Vargas Llosa y su relación con la UDP

Hace pocos días murió el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. El intelectual, figura del boom latinoamericano, visitó en dos ocasiones la Universidad: en 2016 participó durante cuatro días de charlas, encuentros con estudiantes y recibió el reconocimiento Doctor Honoris Causa UDP, y en 2018 estuvo y presentó, junto al rector Carlos Peña, La llamada de la tribu y la novela Cinco esquinas, ambos de la editorial Alfaguara.

Cecilia García Huidobro, periodista y académica participó en 2016 de la conversación “Libros cruciales”. “Sobre ese momento mi memoria no guardó más que la imagen de la fascinación de los estudiantes. Ese era su último día en Chile. Días anteriores había recibido el Honoris Causa, donde hubo discursos extraordinarios tanto del escritor como del rector”. García Huidobro se refiere a la inauguración de la Cátedra de Humanidades, con la charla magistral “De la utopía a la libertad”. Manuel Vicuña, hoy director del Centro para las Humanidades, recuerda a Vargas Llosa en ese diálogo sobre libros decisivos. “Conversó de manera muy amena y lúcida, ahondando en su concepción de la novela trabajada a lo largo de los años, muy coherente, el eje en torno al cual se desarrolló toda su narrativa”.

Sobre su papel dentro del boom latinoamericano y específicamente sobre La ciudad y los perros (1963), García Huidobro afirma que “es una novela paradigmática porque para muchos su aparición inaugura el boom. Pero no significa que sea la mejor novela del boom”. Para Vicuña La ciudad y los perros es un libro fuera de serie. “Fue escrito por un Vargas Llosa veinteañero, ya en la plenitud de sus poderes literarios. Mezcla el realismo crudo con una sofisticación formal admirable, propia de un autor que quiere desplazar las fronteras de la novela hispanoamericana. Efectivamente, es el arranque del boom”, dice. Álvaro Bisama, director de la Escuela de Literatura Creativa, destaca el libro Conversación en La Catedral (1969). “Contradictorio, irrepetible, brutal, tan desaforado como absorbente”.

Sobre lo que significa la figura de Mario Vargas Llosa para la democracia, especialmente latinoamericana, Patricio Fernández, director de Democracia UDP afirma que “encarna al escritor y al intelectual comprometido con su tiempo, arrojado, sin miedo a meterse en las patas de los caballos, inmiscuido en los dilemas del mundo que le tocó, de espalda a las torres de marfil. Si bien, no comparto sus posiciones políticas, admiro profundamente el modo en que las enfrenta y aborda. Nunca matizó su desprecio por las dictaduras de todo tipo. La libertad, en un sentido muy distinto al que algunos vociferantes le dan hoy, guio sus comportamientos”.

El rector Carlos Peña afirmó esta semana a Tele13 radio que Mario Vargas Llosa «fue un liberal insobornable, nunca se doblegó y mantuvo siempre intacta su inteligencia, la capacidad notable para reaccionar a los acontecimientos y defender las ideas en las que creía».

Visite aquí el especial preparado por la UDP sobre el autor, que reúne fotografías, registros audiovisuales y una conferencia magistral.

CONVERSACIONES DE PASILLO

Exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, desembarca en el equipo de economistas de la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá.

La semana pasada entrevistamos en +Política al macroeconomista Pablo García, para explicar los efectos de la política de aranceles de Donald Trump para la economía mundial y nacional. Está semana supimos que se incorpora públicamente al equipo económico de la candidata presidencial del PPD.

al macroeconomista Pablo García, para explicar los efectos de la política de aranceles de Donald Trump para la economía mundial y nacional. Está semana supimos que se incorpora públicamente al equipo económico de la candidata presidencial del PPD. García confirmó el rumor : “Efectivamente he trabajado con el equipo de los economistas Francisca Pérez (execonomista del Banco Central) y Álvaro García (exministro de Economía y Segpres de la Concertación)”.

: “Efectivamente he trabajado con el equipo de los economistas Francisca Pérez (execonomista del Banco Central) y Álvaro García (exministro de Economía y Segpres de la Concertación)”. En este equipo también participan los exministros de Hacienda Andrés Velasco y Nicolás Eyzaguirre; el exvicepresidente del Banco Central, Jorge Marshall; y el presidente ejecutivo de Espacio Público, Patricio Domínguez.

El otro tema que destapó la crisis de seguridad en el fútbol. La muerte de un niño y una joven en el partido de fútbol de Colo Colo en las afueras del Estadio Monumental colocó, nuevamente, en discusión la posibilidad de que Carabineros vuelva a resguardar el interior de estos recintos deportivos.

El Gobierno ha descartado la posibilidad de que la policía uniformada vuelva a los estadios. Uno de los principales argumentos para rechazar esta posibilidad es el déficit de carabineros a nivel nacional.

Uno de los principales argumentos para rechazar esta posibilidad es el déficit de carabineros a nivel nacional. Información protegida por ley. Diferentes autoridades e instituciones reconocieron el déficit de uniformados en esa institución, pero lo llamativo fue que, cuando pedí números para dimensionar ese déficit, me argumentaron que “es un dato protegido por ley” que no puede hacerse público.

Notarios dan la última pelea en el Congreso. Luego de 16 años de discusión, el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial “en sus aspectos orgánicos y funcionales” entró a lo que debería ser la discusión final en la comisión mixta del Congreso. En el Ministerio de Justicia me señalaron que la nueva ley debería estar despachada este año.

Reforma clave que incorpora a Alta Dirección Pública (ADP). Uno de los temas difíciles de aprobar fue que los nuevos notarios deben salir de un proceso de concurso y selección realizado por la ADP. Esto intenta filtrar la habitual postulación de familiares y círculo cercano de los notarios.

Uno de los temas difíciles de aprobar fue que los nuevos notarios deben salir de un proceso de concurso y selección realizado por la ADP. Importancia de la experiencia del candidato. Ahora la disputa está concentrada en incorporar la experiencia como elemento relevante en el proceso de calificación de los postulantes, lo que se ha interpretado por autoridades del Ministerio de Justicia como otra manera de favorecer al círculo cercano de los notarios y mantener lo que intentaba eliminar la ley respecto a “carrera funcionaria” y “categorías”. Esto es clave al considerar que quedarán entre 30 y 40 oficios de notarios vacantes con el límite de 75 años que exige la nueva ley.

Ahora la disputa está concentrada en incorporar la experiencia como elemento relevante en el proceso de calificación de los postulantes, lo que se ha interpretado por autoridades del Ministerio de Justicia como otra manera de favorecer al círculo cercano de los notarios y mantener lo que intentaba eliminar la ley respecto a “carrera funcionaria” y “categorías”. Senadores y diputados pro experiencia.En este debate los senadores Pedro Araya y Luz Ebensperger, junto a los diputados Miguel Ángel Calisto y Camila Musante, insisten en la importancia de reconocer la experiencia.

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 21 de abril

Presidente Gabriel Boric realiza una visita de Estado a Brasil. Hasta el 24 de abril.

Miércoles 23 de abril

Audiencia de reformalización por el caso Primus.

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Viernes 25 de abril

Comienzan los pagos de la Operación Renta 2025.

RINCÓN DEL LOBBY

Plataforma de Ley del Lobby no funcionó desde mediados de esta semana. La posible acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, me motivó a revisar el miércoles sus audiencias en la Plataforma Ley del Lobby, donde encontré principalmente reuniones con proveedores de sistemas y productos de seguridad, como las pistolas taser. La sorpresa fue que el miércoles en la tarde fue imposible seguir la revisión, porque la página de Ley del Lobby estaba caída con el aviso “The request is blocked”.

RECOMENDACIÓN: DISCURSO DE MARIO VARGAS LLOSA

Oportunidad para revisar algo de la inmensa obra del Premio Nobel peruano. Con motivo de la muerte de Mario Vargas Llosa el domingo pasado, esta semana leí el discurso pronunciado al momento de recibir el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en Caracas, el año 1967, cuando el escritor tenía 31 años. En la foto aparece Vargas Llosa recibiendo el galardón de manos del propio Rómulo Gallegos.

El reconocimiento lo obtuvo por su novela La casa verde y la prensa venezolana de la época destacaba que “por primera vez se entrega (el Premio Rómulo Gallegos) a la mejor novela publicada en los últimos años por autores hispanoamericanos”.

y la prensa venezolana de la época destacaba que “por primera vez se entrega (el Premio Rómulo Gallegos) a la mejor novela publicada en los últimos años por autores hispanoamericanos”. Recomiendo el breve ensayo “La novela como un acto de rebelión y libertad ”, que fue su discurso cuando recibió ese galardón al inicio de su carrera, cuando solo había publicado dos novelas, La casa verde (1966) y La ciudad y los perros (1963) y un libro de cuentos, Los jefes (1959).

”, que fue su discurso cuando recibió ese galardón al inicio de su carrera, cuando solo había publicado dos novelas, (1966) y (1963) y un libro de cuentos, (1959). En el texto, el joven Vargas Llosa advierte lo que vino a hacer a este mundo: “Las mismas sociedades (latinoamericanas) que exilaron y rechazaron al escritor, pueden pensar ahora que conviene asimilarlo, integrarlo, conferirle una especie de estatuto oficial. Es preciso, por eso, recordar a nuestras sociedades lo que les espera. Advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica”.

“Las mismas sociedades (latinoamericanas) que exilaron y rechazaron al escritor, pueden pensar ahora que conviene asimilarlo, integrarlo, conferirle una especie de estatuto oficial. Es preciso, por eso, recordar a nuestras sociedades lo que les espera. Advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica”. Y agrega: “Explicarles que no hay término medio: que la sociedad suprime para siempre esa facultad humana que es la creación artística y elimina de una vez por todas a ese perturbador social que es el escritor o admite la literatura en su seno y en ese caso no tiene más remedio que aceptar un perpetuo torrente de agresiones, de ironías, de sátiras, que irán de lo adjetivo a lo esencial, de lo pasajero a lo permanente, del vértice a la base de la pirámide social. Las cosas son así y no hay escapatoria: el escritor ha sido, es y seguirá siendo un descontento. Nadie que esté satisfecho es capaz de escribir, nadie que esté de acuerdo, reconciliado con la realidad, cometería el ambicioso desatino de inventar realidades verbales”.

“La vocación literaria nace del desacuerdo de un hombre con el mundo, de la intuición de deficiencias, vacíos y escorias a su alrededor. La literatura es una forma de insurrección permanente y ella no admite las camisas de fuerza. Todas las tentativas destinadas a doblegar su naturaleza airada, díscola, fracasarán. La literatura puede morir pero no será nunca conformista”,expresa Vargas Llosa. Magistral resumen de lo que fue su vida.

La prensa internacional estos días se llenó de excelentes revisiones de su obra. Recomiendo los especiales publicados en la prensa española y peruana, destacando los realizados por el diario El Paísde España y El Comercio de Perú.

Y hasta aquí el +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.