Matthei aprovecha caos de Trump contra Kast y Kaiser

¡Buenas! La política no para, cada día tiene su afán, dicen en los partidos políticos que son el centro de las noticias.

El Partido Socialista proclamó ayer sábado a Paulina Vodanovic candidata presidencial. lmposible peor escenario para la candidatura de Carolina Tohá.

Evelyn Matthei aprovecha crisis mundial para diferenciarse de Kast y Kaiser. La candidata critica al presidente Donald Trump porque “de economía claramente no sabe”, mientras sus competidores en la derecha guardan silencio. Matthei salió a mostrar equipo para enfrentar crisis Trump.

El Presidente Gabriel Boric solo en La Moneda. En el Gobierno reconocen que vienen meses complejos tras salida de tres ministras y del jefe del Segundo Piso en menos de un mes. No queda nadie de su círculo cercano acompañando al Mandatario.

En el Gobierno reconocen que vienen meses complejos tras salida de tres ministras y del jefe del Segundo Piso en menos de un mes. Candidatura de Jeannette Jara logró finalmente imponerse a Lautaro Carmona. Algunos hablan de derrota del presidente del PC, otros celebran como “magistral” haber dejado a todos contentos. La llamada “minoría del PC” logró proclamar su candidata presidencial.

Algunos hablan de derrota del presidente del PC, otros celebran como “magistral” haber dejado a todos contentos. Y Paulina Vodanovic, proclamada candidata presidencial del PS, podría sepultar las posibilidades de Carolina Tohá y la transforman en líder indiscutida de su sector, el Tercerismo.La Contraloría explica por qué el decreto que firmó para la adquisición de la casa de Salvador Allende no involucraba la compraventa que terminó con la carrera política de la ahora exsenadora Isabel Allende. Ministro de Hacienda prepara las maletas para partir a Washington en medio de crisis Trump.

En el bonus track de la semana: la entrevista al exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, quien advierte que “el proteccionismo va a hacer que todo el mundo sea más pobre”.

Y la recomendación de esta semana es un ensayo del ex primer ministro francés Dominique de Villepin, que ilustra cómo Europa está viviendo con Donald Trump.

MATTHEI APROVECHA CAOS DE TRUMP CONTRA KAST Y KAISER

El “cambio radical” queda en entredicho con Trump. En la elección de 2021, José Antonio Kast propuso que Chile saliera de la Organización de las Naciones Unidas y hace solo dos semanas advirtió: “Somos el cambio radical que Chile necesita”. Johannes Kaiser, en tanto, contó hace unos días que era “antivacuna” y afirmó: “Las vacunas funcionan con metales pesados para fijarse al cuerpo”. Mala semana para postular “cambios radicales”.

Matthei sabe más de economía que Trump. En medio de la abrupta caída de las bolsas mundiales de esta semana y las serias posibilidades de una recesión mundial, la candidata de Chile Vamos salió inmediatamente a criticar al mandatario estadounidense, señalando que “(Trump) de economía claramente no sabe” y agregó que “no sabe, me parece que lo que está haciendo en materia de cortar gastos era absolutamente innecesario”.

Kast y Kaiser ausentes de la discusión.Ignacio Briones (Evópoli), exministro de Hacienda que participa del comando de Matthei, cuestionó el martes a Kaiser y Kast por su público apoyo a la candidatura de Trump el año 2024 y los emplazó: “Me encantaría verlos diciendo que es una mala noticia (el anuncio de aranceles)”. Silencio absoluto.

Una oportunidad de diferenciarse de los radicales Kast y Kaiser. En el comando de la exalcaldesa consideran que el crítico escenario producido por el “día de la liberación” de Trump es una oportunidad para destacar la importancia de la experiencia, la necesidad de contar con equipos sólidos y saber de economía.

Sacando equipo. Es en este contexto que el martes Matthei convocó a los exministros de Hacienda y Economía, Felipe Larraín, Ignacio Briones y Juan Andrés Fontaine, junto a exautoridades del Banco Central como Rodrigo Vergara y Sebastián Claro, además de otros economistas del sector, para marcar la diferencia.

Economía será central en la campaña. “Es la economía, estúpido” fue la frase mundialmente famosa en la exitosa campaña de Bill Clinton en 1992 y que hoy aparece en la campaña de Evelyn Matthei como protagonista. Esto, ante las serias posibilidades de un descalabro económico por la incertidumbre generada con la guerra arancelaria de Trump. En el comando señalan que, en este escenario de incertidumbre económica, Matthei gana la carrera presidencial en la derecha.

Única candidatura.El diputado Diego Schalper (RN) me comentó desde el comando de la candidata que, en este contexto económico, “Evelyn Matthei es la única que asegura un marco de estabilidad para que Chile recupere la seguridad y el crecimiento económico. Tiene liderazgo, experiencia y grandes equipos de buenos profesionales que pueden mejorar la respuesta del Estado a los ciudadanos”.

La economista de la derecha. La candidata pretende resaltar su profesión de economista, que en sus trece años de senadora integró la Comisión de Hacienda del Senado y que ocupó el cargo de ministra del Trabajo en el primer Gobierno de Sebastián Piñera. Son atributos con los que no podrán competirle el abogado Kast y el sin título Kaiser.

Economía y delincuencia.Este escenario es ideal en un contexto donde los tres candidatos han insistido en medidas contra la delincuencia y Matthei se enredó al competir con Kaiser y Kast en esa área y proponer que había que reponer la pena de muerte, algo imposible por los tratados internacionales suscritos por Chile. En el comando reconocen el error, pero me insistieron en que el tema delincuencia es prioridad uno en la campaña.

Trump, Bolsonaro y Milei. Los líderes rupturistas y novedosos han marcado a la derecha latinoamericana estos últimos años, pero la crisis económica que produjeron los aranceles de Trump, la incertidumbre respecto al Gobierno de Javier Milei en Argentina y el juicio a Jair Bolsonaro exigen precaución y cuidado al momento de establecer referentes en la región. Donald Trump también repercutió en la política chilena.

PRESIDENTE BORIC CADA VEZ MÁS SOLO

La soledad del poder. El último mes, el Presidente Gabriel Boric realizó tres cambios de gabinete. Primero, renunció su ministra del Interior, Carolina Tohá, para lanzar su campaña presidencial; luego, salió la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la casa de Allende; y este lunes, renunció la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para asumir como abanderada del Partido Comunista.

En medio de todo esto, también abandonó La Moneda Miguel Crispi, quien era el jefe del Segundo Piso y parte del círculo más cercano al Mandatario. Faltan dos semanas para la inscripción de las primarias y siete meses para las presidenciales.

Salieron piezas claves. En La Moneda reconocen los costos de tantos cambios en el gabinete. El más relevante es la salida de Carolina Tohá, pieza clave del Gobierno después de la derrota del plebiscito de 2022. “El Presidente consultaba todo con ella”, me explicaron.

En La Moneda reconocen los costos de tantos cambios en el gabinete. El más relevante es la salida de Carolina Tohá, pieza clave del Gobierno después de la derrota del plebiscito de 2022. “El Presidente consultaba todo con ella”, me explicaron. La opción lógica.La llegada a la cartera del Interior del exministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, y el ascenso del exsubsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, al cargo de ministro, fueron movidas lógicas para los últimos meses de Gobierno, pero que dejaron en evidencia el mayor tonelaje de sus antecesoras. Hay varios desafíos para el nuevo equipo político.

Oposición domina el Congreso. Un duro golpe al oficialismo y el aparato político de La Moneda fue esta semana la instalación del diputado José Miguel Castro (RN) en la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. La idea era que asumiera la diputada del Frente Amplio Camila Rojas, pero no contó con los votos oficialistas de Marisela Santibáñez y Jaime Araya. El nuevo presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), celebró el nombramiento de Castro.

Casa Allende en el Servel. Otra militante del FA perjudicada esta semana fue la candidata a consejera del Servicio Electoral, Antonia Rivas. El martes el Presidente desistió de su postulación y estarían negociando que un socialista mantenga el puesto que deja Alfredo Joignant (PS). Otra consecuencia de la molestia PS con el FA por la destitución de la senadora Isabel Allende.

No habrá grandes cambios. “No hay mucha conducción política”, me dijo un ministro esta semana, destacando la debilidad del equipo político de La Moneda. Y como otro ejemplo de que “estamos jugando con la banca”, me colocó la llegada de Jorge Millaquén (PS) al puesto clave de jefe de Seguimiento de Políticas Públicas en el Segundo Piso, tras la renuncia de Leonardo Moreno. “Son nombramientos de último minuto”, me dicen.

Polémica que podría derivar en acusación constitucional.Otra muestra de debilidad es la crisis generada por quienes en el oficialismo y la oposición piden la salida de Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, que tuvo a cargo visar la compra de la casa de Allende. La oposición amenaza con acusación constitucional contra el exjefe de Moya y actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Presidente sin aranceles. Senadores oficialistas me comentaron que les llama la atención la ausencia de La Moneda y del Presidente Boric en la crisis financiera derivada de la guerra comercial detonada por Trump. Un senador me dijo: “Podría haber sido una oportunidad para aparecer como bloque, pero nadie nos ha llamado o comunicado nada al respecto, solo supimos que el tema quedaría radicado en el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y en la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Claudia Sanhueza”.

Sin paz ni entendimiento. Otra cosa inmediata que preocupa en el oficialismo es que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento debía en estos días presentar una propuesta para enfrentar la demanda de tierras del pueblo mapuche, pero no hay ninguna señal de que eso ocurra próximamente y, lo peor, quien era el secretario ejecutivo de la instancia, Víctor Ramos, renunció hace dos semanas para ser subsecretario del Interior. Esta sería la cuarta postergación en la entrega del documento.

Llegó el “pato cojo”. Ministros de gabinete sabían que comenzaban tiempos complejos por el fenómeno del “pato cojo”, que es habitual en los últimos meses de cualquier Gobierno, pero el escenario ha empeorado con la salida “por goteo” de ministras clave y la debilidad del nuevo equipo político frente a un complejo escenario de disputas al interior del conglomerado oficialista. Las primarias oficialistas aseguran más conflictos para La Moneda.

LAUTARO CARMONA: EL NUEVO AMIGO DE JEANNETTE JARA

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fue fiero opositor a la posibilidad de que la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, terminara ungida candidata presidencial del Partido Comunista. El candidato de Carmona era Daniel Jadue y, en su defecto, postulaba un tercer nombre, como la diputada Carmen Hertz o la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa. Incluso intentó convencer a algunos militantes de sumarse a la candidatura del Frente Amplio, Gonzalo Winter. Jeannette Jara nunca fue la candidata de Lautaro Carmona.

Daniel Jadue presente. El último acto para oficializar la candidatura de Jara fue este lunes en el regional ampliado realizado en la sede de la CUT, donde el partido comunica a los militantes lo resuelto en el comité central del fin de semana. Según asistentes al acto, Carmona siguió insistiendo en la importancia de fortalecer el liderazgo de Jadue.

Jadue no es mayoría. En el sector de la exministra señalan que lo ocurrido el fin de semana pasado demostró que el sector de Jadue y Carmona no es mayoría en el PC. “Ellos han tratado de instalar la idea de que nosotros éramos un sector minoritario, disidente de la mesa del partido, pero el sábado demostramos que somos más y ellos solo manejan la máquina partidaria”. Este sector destaca lo masivo que fue el apoyo a Jara en las redes sociales del PC.

Teillier presente.El sector ganador considera que la estructura más tradicional del PC los trataba despectivamente como “nuevos líderes emergentes”, “disidencia” que estaba en camino de consolidación y que nacieron al alero del expresidente del partido, Guillermo Teillier. Camila Vallejo, Karol Cariola, Bárbara Sepúlveda, Irací Hassler eran parte de esta “minoría” que terminó imponiendo a Jeannette Jara Presidenta.

La magistral movida de Lautaro Carmona. El PC es una colectividad ordenada, estructurada, con más de cien años de historia, donde es habitual escuchar “el partido está primero”. Es en este contexto que militantes que apoyaron la candidatura de Jara me aclaran o dan otra versión de lo ocurrido: “No diría que Carmona fue derrotado, por el contrario, mostró gran muñeca política para lograr que la proclamación de Jara fuera por mayoría”. La muñeca de Carmona estuvo en que ese mismo lunes el partido proclamó oficialmente las candidaturas a diputado de Daniel Jadue y al Senado de Carmen Hertz y Hugo Gutiérrez.

Carmona celebró nominación de Jeannette Jara.Dirigentes de otros partidos políticos me comentaron sorprendidos la capacidad de Lautaro Carmona para salir incólume de lo que parecía una estrepitosa derrota. El domingo apareció en “Estado Nacional” y durante la semana participó en varios programas de radio, celebrando la proclamación de Jeannette Jara Presidenta.

Cerca del PS. La posibilidad de que este sábado el Partido Socialista proclame candidata a la senadora Paulina Vodanovic es una buena noticia para la abanderada comunista, porque deja fuera de carrera a la candidata PPD Carolina Tohá, ya que no contaría con los votos socialistas. Un dirigente del PC me aclaró el panorama: “La competencia será entre Gonzalo Winter, Paulina Vodanovic y Jeannette Jara”. En el PC confían en que el carisma de la exministra se impondrá en las primarias.

TRES PREGUNTAS AL ECONOMISTA PABLO GARCÍA

Pablo García es una autoridad en macroeconomía. Por más de diez años ocupó el cargo de consejero del Banco Central, donde fue vicepresidente del instituto emisor hasta enero de 2024. Actualmente está dedicado al mundo académico y privado, desde donde analiza en detalle la semana en que el mundo tembló.

Economista por la Universidad Católica, doctorado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), está especializado en economía macro, la rama de la economía más relevante para entender crisis globales como la producida esta semana. En esta entrevista, García ve factible una recesión mundial. “El proteccionismo va a hacer que todo el mundo sea más pobre”, dice.

-¿Qué pasó esta semana?

-Lo que hemos visto esta semana es básicamente que se está desarmando el paradigma de que la base de las relaciones económicas es el multilateralismo basado en reglas y principios de libre comercio. Es un problema que Estados Unidos tome distancia de lo que fue su propuesta de arquitectura económica global post Segunda Guerra Mundial, que postulaba que era más pacífico un mundo integrado y sin guerras comerciales.

Otra forma de verlo es que la apuesta de Occidente por la democracia liberal y el libre mercado, luego de que se disolviera la Unión Soviética en 1992 o luego que China entrara a la OMC en 2001, fue una apuesta fallida. El escenario menos malo para economías como la chilena es que este aislacionismo quede radicado en Estados Unidos y que no estemos ad portas de una fragmentación geográfica y económica generalizada.

-¿Existe peligro de una recesión global?

-Indudablemente, desmontar cadenas de valor y flujos de comercio no es algo fácil. A eso se le agrega la incertidumbre y los vaivenes de los distintos anuncios. Tanto empresas como personas e inversionistas probablemente tomarán una posición de compás de espera para ver qué ocurre concretamente en los meses siguientes, mientras que las empresas más pequeñas e interrelacionadas en comercio con China sufrirán serias consecuencias por el corte de relaciones comerciales.

El proteccionismo va a hacer que todo el mundo sea más pobre, y la pregunta es cómo se hace la transición. Al menos en economías como la chilena, más centrada en recursos naturales y menos en las cadenas de valor de manufacturas, las exportaciones son más redirigibles.

-¿Qué puede hacer Chile?

-Lo primero es mantener la calma y evitar meter ruido innecesario. Tenemos que sostener la posición de Chile como país confiable que cumple con sus compromisos y, por tanto, seguir los canales institucionales vinculados con los TLC para mediar cualquier disputa comercial.

Por otro lado, es clave no sobredimensionar la necesidad de apoyo fiscal, debido a que en estos momentos de incertidumbre financiera lo menos recomendable es el descuadre fiscal. La primera vara de defensa es acomodar la política monetaria, en la medida que un escenario de crecimiento más débil reduzca las presiones inflacionarias de mediano plazo.

Escrito en Cuba de Enrique Lihn por Ediciones UDP

Publicado originalmente en México en 1969, Ediciones UDP reedita por primera vez en forma íntegra el libro Escrito en Cuba, en el que Enrique Lihn trabajó durante su estadía en la isla. Llegó a vivir a Cuba en 1966, tras recibir el premio Casa de las Américas. Lihn se estableció allí por dos años, donde trabajó en arte, literatura y medios. “En la isla pudo contrastar lo ideal con lo real”, según afirma Juan Manuel Silva, en el prólogo del libro.

En Enrique Lihn sobre la cornisa (Ediciones UDP, 2019), título que reúne una extensa entrevista realizada por la periodista Claudia Donoso en 1981, el poeta sostiene que “Escrito en Cuba es un libro muy depresivo, en el que se habla de la inutilidad del acto literario. Por otra parte, se apunta ahí a los aspectos negativos de la vida en Cuba en esa época; se apunta de una manera personal, pero que se podía hacer extensiva a otra gente. O sea que el libro no se podría haber publicado allá”.

En el libro, Lihn dedica palabras polémicas a Ernesto Cardenal y a Rubén Darío y realiza una elegía a Ernesto Che Guevara. Felipe Gana, editor general de Ediciones UDP y a cargo de este libro, señala que «son poemas más extensos aún a los que Lihn nos tiene acostumbrado, de ‘largo aliento’ como se indica en el prólogo, donde el poeta está completamente desencantado de la revolución, la vida, la poesía y el amor, pero en ningún momento pierde su pulsión poética, irónica y descarnada, con toques de humor ácido, por momentos, y casi blanco, por otros. Quizás es uno de los libros más complejos del autor de La pieza oscura, tanto por sus temas como por el aspecto formal de sus versos en longitud de ellos y de su conjunto, pero también es un retrato de época, solo comparable, quizás, con la película cubana Memorias del subdesarrollo”.

Gana cuenta que este año Ediciones UDP también publicará El circo en llamas, donde se encuentra el grueso de la obra crítica del también ensayista y narrador. Además, destaca, de los textos publicados con anterioridad por la editorial, sus Cuentos y Poesía reunida, o su obra más callejera en la que se encuentra El paseo Ahumada y La aparición de la virgen.

La UDP no solo publica su obra, también posee archivos del poeta, los que se encuentran dispersos como en el Instituto de Investigación Getty, en Los Ángeles California, en la Universidad de Princeton y en la Biblioteca Nacional de Chile. “Contamos con tres álbumes manuscritos, que pueden ser descargados en Cultura Digital UDP. Tenemos, además, parte de su biblioteca personal, compuesta por más de 400 libros, muchos de ellos con notas manuscritas del propio Lihn, a los que se puede acceder solicitando una cita”, dice Alejandro Martínez, director de Archivos UDP, quien adelanta que el próximo año se realizará una actividad sobre el Archivo de Enrique Lihn, organizada junto a la Universidad de Princeton.

Conozca los títulos del autor publicados por Ediciones UDP aquí.

CONVERSACIONES DE PASILLO

Llegó el huracán Vodanovic. “Lo único que evitaría que Paulina Vodanovic sea nuestra candidata presidencial es que ella cambie de opinión el viernes en la noche, pero su candidatura va de todas maneras”, me adelantó el jueves Camilo Escalona y tenía razón. Paulina Vodanovic cumplió la amenaza de competirle a quien pretendía ser candidata única de Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

Paulina Presidenta. Habiendo transcurrido casi un mes desde las elecciones internas del PS, este sábado conocimos finalmente los resultados y nombres que ocuparán la presidencia del partido, su secretario general y vicepresidentes. Lo más importante es que la mesa proclamó, finalmente, la candidatura presidencial de Paulina Vodanovic.

Habiendo transcurrido casi un mes desde las elecciones internas del PS, este sábado conocimos finalmente los resultados y nombres que ocuparán la presidencia del partido, su secretario general y vicepresidentes. Cortadas las relaciones con Carolina Tohá. El fin de semana pasado, la candidata presidencial del PPD intentó visitar a sus compañeros de coalición para entregar su solidaridad por el fallo del Tribunal Constitucional que cesó del cargo a la senadora Isabel Allende. En el PS le sugirieron a Tohá que se abstuviera de visitarlos.

El fin de semana pasado, la candidata presidencial del PPD intentó visitar a sus compañeros de coalición para entregar su solidaridad por el fallo del Tribunal Constitucional que cesó del cargo a la senadora Isabel Allende. Cuentas alegres. En la colectividad están eufóricos y creen que la competencia será Vodanovic, Jeannette Jara y Gonzalo Winter, porque los tres partidos tienen entre 45 mil y 60 mil militantes. El PPD poco más de 10 mil militantes.

En la colectividad están eufóricos y creen que la competencia será Vodanovic, Jeannette Jara y Gonzalo Winter, porque los tres partidos tienen entre 45 mil y 60 mil militantes. Allende unió el partido. Dirigentes socialistas me dijeron que el fracaso en la adquisición de la casa de Salvador Allende –con todas las consecuencias que produjo para el partido–, los aglutinó, diferenció de Carolina Tohá y alejó del Frente Amplio.

Dirigentes socialistas me dijeron que el fracaso en la adquisición de la casa de Salvador Allende –con todas las consecuencias que produjo para el partido–, los aglutinó, diferenció de Carolina Tohá y alejó del Frente Amplio. Elizalde pierde apuesta y control del Tercerismo. El gran damnificado con la proclamación de Vodanovic será el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que apoyó la candidatura de Carolina Tohá y se erigía como el controlador del sector denominado Tercerismo, al que también pertenece la presidenta del PS. Además de nueva presidenta del partido que acepta candidatura presidencial, Vodanovic también se transforma en la líder del Tercerismo.

El gran damnificado con la proclamación de Vodanovic será el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que apoyó la candidatura de Carolina Tohá y se erigía como el controlador del sector denominado Tercerismo, al que también pertenece la presidenta del PS. La gran incógnita.En el partido y entre sus compañeros de coalición la gran pregunta es cómo quedarán las relaciones dentro de la coalición que había prometido lista única parlamentaria. Complejo escenario para relaciones PS-PPD.

Contraloría nunca emitió decreto aprobando la compraventa de casa de Allende. El principal argumento esgrimido a su favor por la larga lista de funcionarios que salieron del Gobierno por el episodio de la casa de Allende es que la Contraloría General de la República había emitido un decreto que autorizaba la compra.

La contralora Dorothy Pérez explicó, en la comisión del Senado, que la institución solo participó de la primera etapa del proceso y que involucró confirmar tres puntos: la existencia del inmueble, su finalidad pública y que el precio se ajustara a normativa (había tres tasaciones). No existía transacción en esa etapa.

explicó, en la comisión del Senado, que la institución solo participó de la primera etapa del proceso y que involucró confirmar tres puntos: la existencia del inmueble, su finalidad pública y que el precio se ajustara a normativa (había tres tasaciones). Personajes involucrados. Si bien existían nombres de los propietarios, no había claridad respecto a si cedían, donaban, traspasaban o vendían la propiedad.

Si bien existían nombres de los propietarios, no había claridad respecto a si cedían, donaban, traspasaban o vendían la propiedad. La cesación en el cargo es porque realizaron un contrato de compraventa manteniendo la propiedad y manteniéndose en el cargo de senadora y ministra. El artículo 60 de la Constitución señala: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

es porque realizaron un contrato de compraventa manteniendo la propiedad y manteniéndose en el cargo de senadora y ministra. El artículo 60 de la Constitución señala: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”. Otras razones para cesar en el cargo.Un elemento que pasó inadvertido, y que la contralora destacó ante los parlamentarios, es que dicho artículo también señala que cesa en el cargo “el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”. Son conocidas las gestiones de parlamentarios para colocar gente en puestos públicos.

Ministro de Hacienda se instala en Washington entre el 22 y 26 de este mes en medio de crisis financiera. Mario Marcel asumió esta semana como cabeza del equipo de Gobierno que enfrenta el aumento de aranceles anunciado por los Estados Unidos y las medidas para mitigar su efecto en Chile. Por eso, lideró la reunión de este jueves en Teatinos 120 con todos los exministros de Hacienda y expresidentes del Banco Central, además de la actual presidenta del ente emisor.

Marcel prepara viaje a Washington. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realizan anualmente dos encuentros internacionales relevantes, uno en el otoño y el otro en la primavera de EE.UU. El titular de Hacienda confirmó asistencia al de primavera, que es el 21 de abril, y solicitó agendar una serie de reuniones extras para analizar el tema aranceles.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realizan anualmente dos encuentros internacionales relevantes, uno en el otoño y el otro en la primavera de EE.UU. El titular de Hacienda confirmó asistencia al de primavera, que es el 21 de abril, y solicitó agendar una serie de reuniones extras para analizar el tema aranceles. Momento de coordinarse con otros países y autoridades internacionales. En este caso, el ministro de Hacienda decidió alargar el viaje, que iba a ser de dos días, para quedarse toda la semana en Washington y establecer bilaterales y negociaciones por el asunto aranceles.

En este caso, el ministro de Hacienda decidió alargar el viaje, que iba a ser de dos días, para quedarse toda la semana en Washington y establecer bilaterales y negociaciones por el asunto aranceles. Trump no es amigo de las instituciones financieras internacionales . Es una incógnita el efecto que podrían tener estas reuniones del FMI y BM en las decisiones de Trump, porque es conocida su animadversión hacia las instituciones financieras internacionales. Mi colega Iván Weissman, en la edición del pasado miércoles deEl Semanal Exprés, contó la anécdota del enviado especial para América Latina de Trump, Mauricio Claver-Carone, que dijo esta semana en un seminario en Miami:

. Es una incógnita el efecto que podrían tener estas reuniones del FMI y BM en las decisiones de Trump, porque es conocida su animadversión hacia las instituciones financieras internacionales. Mi colega Iván Weissman, en la edición del pasado miércoles deEl Semanal Exprés, contó la anécdota del enviado especial para América Latina de Trump, Mauricio Claver-Carone, que dijo esta semana en un seminario en Miami: “Ahora mismo, el BID está pidiendo un aumento de capital para el sector privado, y quieren 350 millones de dólares de impuestos de los Estados Unidos. Y yo dije ¡Vendan su maldito edificio! Eso es un buen comienzo. No nos pidan más dinero, para al final del día tener un impacto limitado y crear una situación perversa”.

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 14 de abril

Sesión del Comité Público Privado para analizar las medidas de Donald Trump.

Martes 15 de abril

Formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por los delitos de malversación de fondos y negociación incompatible.

Cese en su cargo de senadora de Isabel Allende.

Miércoles 16 de abril

Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, se reúne con representantes de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos para abordar la relación comercial entre ambos países.

Viernes 18 de abril

Viernes Santo

Sábado 19 de abril

Sábado Santo.

Domingo 20 de abril

Pascua de Resurrección.

RINCÓN DEL LOBBY

Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, comenzó en febrero a tener audiencias con organizaciones y representantes del sector privado, que le manifestaron su preocupación por lo que podría ocurrir en Estados Unidos.

En febrero, la subsecretaria Sanhueza tuvo una audiencia con Asimetpor “preocupación por aranceles anunciados al acero y el aluminio”.

tuvo una audiencia con Asimetpor “preocupación por aranceles anunciados al acero y el aluminio”. También figura una audiencia con Sofofapara “pedir colaboración para abordar actual contexto en las relaciones con Estados Unidos”.

Ministro de Relaciones Exteriores concentrado en viaje a India.Las últimas audiencias del canciller Alberto van Klaveren estuvieron, en cambio, concentradas en la gira presidencial a India y en recibir delegaciones extranjeras. Era la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales la encargada del tema aranceles hasta este lunes, en que el canciller comenzó a aparecer como parte del equipo encargado al respecto.

RECOMENDACIÓN: TRUMP SEGÚN DOMINIQUE DE VILLEPIN

Donald Trump según el ex primer ministro de Francia. La discusión sobre los efectos de la era Trump está radicada principalmente en el mundo anglosajón y en textos en inglés. En ese contexto, recomiendo revisar este ensayo de Dominique de Villepin: “El poder de decir No: Frente a la nueva ecuación imperial, en Francia, en Europa y en el mundo tenemos la opción de escribir otra historia”.

De Villepin fue primer ministro de Francia (2005-2007) durante la presidencia de Jacques Chirac y, antes, ministro del Interior (2004-2005), ministro de Asuntos Exteriores (2002-2004), entre otros cargos de Gobierno. Hijo de un embajador francés, vivió en América Latina, África y fue público opositor a la invasión de Irak luego de los atentados a las Torres Gemelas en septiembre de 2001.

“El trumpismo no es la enfermedad del mundo, es su síntoma”, señala De Villepin y llama a rebelarse: “La idea de progreso se desmorona, las promesas de la modernidad se desvanecen y el orden internacional surgido de las revoluciones democráticas parece perder el rumbo. Frente a los vértigos de la historia, nos queda una herramienta fundamental: nuestro espíritu de resistencia y la fuerza de la negativa”.

En la introducción hace un notable resumen de los últimos 50 años de Occidente: “1979: la irrupción del islamismo radical en la escena mundial y las revoluciones conservadoras anglosajonas. 1989: la recomposición del poder con, por un lado, la caída del muro de Berlín y, por otro, los acontecimientos de Tiananmen. La secuencia de 2001 con la guerra contra el terrorismo y la desmesura de las intervenciones occidentales. 2008: la sacudida del orden económico y financiero de la posguerra, seguida de convulsiones cada vez más frecuentes: la crisis de la deuda soberana, las primaveras árabes, la crisis migratoria, la guerra comercial, sin contar la multiplicación de Estados en quiebra y la extensión de las crisis regionales”.

