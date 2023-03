Mes de la mujer: lanzan curso gratuito de manejo de motos y becas para conductoras de app

Honda Motor de Chile ofrecerá un Curso de Manejo Seguro solo para ellas y en modalidad gratuita, este 18 de marzo a partir de las 09:30 hrs. en el Mall Paseo Quilín.

De esta forma, las interesadas podrán aprender todos los tips básicos para una conducción segura de una motocicleta. El curso comprende una clase teórica y práctica, guiadas por instructores certificados que transmitirán, de forma lúdica y en un espacio especialmente diseñado para tal fin, las nociones básicas de conducción y seguridad. Además, la instrucción incluye motocicleta y equipos de seguridad para las participantes.

En su compromiso con la seguridad y educación vial, la marca japonesa realiza estos cursos desde el año 2007, capacitando anualmente más de 2.300 asistentes, siendo un aporte relevante a la Seguridad Vial, ante el explosivo aumento de ventas en motocicletas. El año 2022, según datos de ANIM, se comercializaron 54.481 motos nuevas, un 16% menos que en 2021, pero un 71% más que en 2020, siendo el segundo año con más ventas en la historia.

“La aparición de nuevos usuarios en dos ruedas en la vía pública, conlleva mayores desafíos y responsabilidades. Como marca estamos muy comprometidos con la Seguridad Vial y en esta materia hemos sido siempre impulsores. Buscamos ser un canal constante de comunicación, tanto en redes sociales como en medios y actividades presenciales. Con estos cursos, nuestra intención es contribuir en la formación de usuarios con mayor conocimiento y responsabilidad a la hora de subirse a una moto” dice José Ignacio Zenteno de Honda Chile.

Las inscripciones se abren el 13 de marzo a las 9:30 hrs. en el sitio web http://www.cursosmanejoseguro.cl/ y son totalmente gratuitas. El único requisito es ser mayor de 18 años, saber andar en bicicleta y asistir con zapatos cerrados y pantalón largo.

Para más información puedes seguir las redes sociales de los cursos de manejo. @cursomanejoseguro_honda en Instagram y Curso Manejo Seguro Honda en Facebook.

Becas para obtener licencia de conducir profesional de auto

Cabify ha querido reconocer a las conductoras que utilizan la aplicación entregándoles una beca del 100% de cobertura para realizar el curso que les permitirá optar a la licencia de conducir profesional. El financiamiento será para todas las conductoras cuya categoría en el programa de fidelización de conductores de la app, Cabify Stars, sea Plata, Oro o Platino.

El programa ofrece diferentes beneficios y mejorar las ganancias de los conductores y conductoras de la aplicación distribuidas en distintos niveles de acuerdo a la cantidad de viajes y calidad de servicio. De esta manera, pueden optar a descuentos en combustible, servicios de mantención del vehículo y funcionalidades en viajes, entre otros.

Tras la aprobación de la nueva Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT), todas las conductoras y conductores que utilicen una plataforma para el transporte de pasajeros deberán contar con licencia profesional. Para ello, se debe realizar un curso cuyo valor puede alcanzar los 250 mil pesos. En ese sentido, Cabify ha decidido invertir en el financiamiento de becas para facilitar la obtención de las licencias a las mejores conductoras de la app.

Es el caso de Sandy Cordero, conductora de la aplicación desde hace más de 4 años. “Cuando comenzó el estallido social quedé sin trabajo y postulé a una flota de vehículos que operaban en Cabify. Como balance, creo que ha sido una muy buena experiencia en la empresa, aprendí a trabajar con la app y, mientras tuve más conocimientos, me enfoqué en comprar un vehículo, lo que logré después de 1 año y medio”, cuenta.

Como muchas otras conductoras de los niveles más altos de Cabify, Sandy se planifica día a día y maneja su propio horario para transportar pasajeros, aunque también puede haber cambios en este, por lo que valora la flexibilidad que le entrega la aplicación.

Sobre la posibilidad de optar a la licencia profesional gracias a la beca que Cabify entregará a las conductoras, señala que “me parece espectacular que se pueda ayudar a las conductoras porque así se incentiva a seguir emprendiendo, a crecer como persona y sobre todo por la flexibilidad de horario, que se valora mucho. Me parecen muy buenas estas ideas porque así se puede ver a más mujeres conduciendo y ayudando a otras mujeres, ya que también como pasajeras se sienten más seguras que otra mujer la pueda llevar a su destino”.

Sylvia Méndez, gerente de operaciones de Cabify, señaló: “Creemos que esta beca es muy importante para todas las conductoras de nuestra aplicación que podrán acceder a ella. Debemos incentivar a que más mujeres manejen en Cabify y vemos la relevancia que tiene este sector en impulsar su ocupación. Muchas de ellas son la fuente de ingreso principal de sus hogares y debemos generar espacios para que así siga siendo. La obtención de la licencia de conducir profesional es una pequeña ayuda para que se sigan desarrollando en esta industria y contribuyan a la movilidad de las personas y a la ciudad”.

De esta forma, Cabify continúa innovando para ofrecer una alternativa segura y de calidad para todas las personas que la utilizan tanto como una forma de ingresos como para aquellas que se desplazan por la ciudad, reforzando el compromiso con la seguridad en sus trayectos, lo que la posicionan como la aplicación más confiable del mercado.

“Lo que más me gusta de trabajar con esta aplicación es la rápida respuesta que tienen con las conductoras mediante cualquier evento o emergencia que pueda suceder. Creo que Cabify es muy segura, ya que en todo el tiempo que llevo trabajando con ellos no he tenido ningún evento. Por ejemplo, me gusta que se puede elegir el modo de pago con que se quiere trabajar, en mi caso elijo trabajar con tarjeta porque me da mayor seguridad”, concluye Sandy.