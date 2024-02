Vive el 14 de febrero con estilo: exclusividad, romance y gastronomía en los hoteles de Santiago

En el corazón de Santiago, la ciudad de los contrastes y emociones, los hoteles más conocidos de la capital se preparan para recibir el día de los enamorados con propuestas irresistibles. Desde exclusivos Club Lounge con vistas panorámicas hasta cenas inspiradas en sueños tropicales y veladas llenas de música y romance. En ese sentido, la urbe se convierte en el escenario perfecto para celebrar el amor en todas sus formas. Descubre cómo los hoteles más prestigiosos de Santiago se visten de gala para ofrecer experiencias únicas y memorables en esta jornada tan especial.

Un club Lounge Exclusivo para momentos inolvidables

En 2019, Mandarin Oriental lanzó su primer hotel en América Latina, y ahora, para el Día de los Enamorados, revela su exclusivo Club Lounge en el piso 16 con vistas espectaculares de la ciudad capitalina. Este espacio completamente remodelado ofrece el ambiente ideal para celebrar reuniones personales o de negocios con total privacidad. Exclusivo para huéspedes de habitaciones Club y Premier Suites, el Club Lounge ofrece servicio personalizado, desayuno diario, té de la tarde, cócteles por la noche, refrigerios durante todo el día y beneficios adicionales.

Además, durante enero y febrero de 2024, los Sommelier ofrecerán una introducción personalizada a los vinos chilenos más representativos. Para más información y reservas, comunícate a mostg-reservations@mohg.com o llama al +56 2 2950 3188.

Exquisitos platos, cocktails de autor y momentos únicos

Para quienes buscan activar sus sentidos y probar exquisitos platos maridados con las mejores cepas en una cena de cinco tiempos; y también para quienes piensen complementar esta invitación con una estadía romántica, luego de la sorprendente experiencia de un festival de piqueos y los más exóticos cocktails de autor en Sky Bar Ky, Renaissance Santiago Hotel es sin duda el lugar para celebrar el mes del amor.

Sin olvidar el gran momento de desconexión en Elential Spa, con un masaje de relajación para dos de 50 minutos, chocolates y dos copas de espumante de bienvenida, y en donde además se puede sumar la experiencia completa de SPA Day, con acceso al jacuzzi, sauna, camas de piedras calientes y piscina.

Además, Catae Restaurant tendrá la opción de una cena de cinco tiempos con aperitivo, sorbete, entrada, principal, postre y café. Como bienvenida, una copa de espumante en DBar y un aperitivo de bocado de foie gras sobre lingote de pan brioche, confitura de frutos rojos al coñac y polvo de pistachos.

Experiencias románticas en Santiago y sus alrededores

La agencia Cocha ofrece diversas alternativas para disfrutar del 14 de febrero. Desde el Hotel Pullman El Bosque con un programa desde $118.750 por persona, que incluye una noche de alojamiento y una cena para 2, pasando por el Majadas de Pirque, Termas El Corazón que ofrece ofrece alojamiento, desayuno, almuerzo y cena especial + botella de vino o espumante hasta el Hotel Vik Chile en San Vicente de Taguatagua con una opción completa desde $214.500 por persona.

Cena “Eu Te Amo” y fiesta tropical en santiago

The Ritz-Carlton invita a los amantes de la buena gastronomía a disfrutar de la cena “Eu Te Amo” en el restaurante Estró. Con sabores tropicales y un código de vestimenta tropical chic, la velada incluirá música en vivo por $160.000 por persona, esta cena está inspirada en la vibra tropical de Brasil, con caipirinhas brasileñas y vinos reserva. Para reservas, escribe a restaurant.reservations@ritzcarlton.com o llama al 56 (2) 2470 8585.

#LoveU, una experiencia romántica y musical

Sheraton Santiago propone #LoveU, una experiencia única con una cena buffet romántica al estilo de El Bohío entre jardines y el bosque en el único resort urbano de Santiago por $145.000 por persona. El buffet incluirá preparaciones frías y calientes, estaciones de mariscos y postres. La noche estará amenizada por un DJ en vivo. Reservas con cassandra.garcia@sheraton.com o al teléfono +569 3916 1685.

Cena inspirada en “A Midsummer Night’s Dream”

W Santiago ofrece una velada de lujo inspirada en “A Midsummer Night’s Dream” de William Shakespeare. Con cena de 5 tiempos, maridaje con vinos de Viña Casa Silva, música en vivo y temática basada en la naturaleza y fantasía por $299.000 por pareja. También, en su rooftop bar Red2One, disfruta de “Valentine’s Sunset” con opciones “Mar” y “Tierra” desde $89.900 por pareja. Reserva en daniela.a.mendoza@whotels.com o al teléfono +56 22 770 0085.

Cena “Deseos” en Plaza Gacitúa

Santiago Marriott presenta una exclusiva cena de 4 tiempos llamada “Deseos” al aire libre en Plaza Gacitúa. Con una oferta gastronómica que incluye langosta, caviar y filete por $120.000 por persona. Reserva llamando al +569 7727 6732 o mandando un mail a mec.santiago@marriotthotels.com.

Cena con vista en Luna Bar

“Love is in the air, everywhere I look around”, dice John Paul Young en su éxito de 1978 y AC Hotel by Marriott, Costanera Center se suma a sus palabras; este hotel de Santiago ofrece una cena de tres tiempos de cocina mediterránea con cóctel a elección en Luna Bar por $65.000 por persona. Reservas por correo electrónico a ac.sclac.acfood@acmarriott.com.

“Love Rocks” – fusión de amor y rock

Courtyard Santiago Las Condes celebra el Día de los Enamorados con “Love Rocks”, una fusión explosiva de amor y rock, el hotel ofrece una experiencia gastronómica que promete emocionar a las parejas que buscan algo más que la típica cena romántica con un menú exquisito que mezcla mar y tierra por $169.000 por pareja. Reserva llamando al 2484 7460 o envía un mail a franco.vilches@courtyard.com.

“Amor a la Mexicana” con Cena y Entretenimiento

Four Points by Sheraton Santiago propone “Amor a la Mexicana” con cena, entretenimiento y un tributo a Alejandro Fernández por $160.000 por pareja, incluyendo IVA y estacionamiento. Reserva con constanza.c.valenzuela@fourpoints.com o al teléfono +56 2 2750 0326, M: +56 9 6158 4229.

En vísperas del Día de los Enamorados, Santiago despierta con una magia especial. La ciudad se engalana para recibir parejas en busca de experiencias únicas. Desde cenas con vistas panorámicas y exquisitos maridajes hasta propuestas románticas en lugares mágicos cerca de la ciudad, la oferta es diversa y emocionante. Este 14 de febrero, el romance encuentra su hogar en cada rincón de Santiago. ¡Descubre las sorpresas que este día tiene reservado para celebrar el amor y hacer de este 14 de febrero un capítulo único!