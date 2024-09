Más allá del terremoto y la piscola: otros tragos para disfrutar en estas Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias traen consigo múltiples tradiciones, empanadas, ramadas, juntas familiares, así como también reaparece el terremoto y la chicha. Sin embargo, también hay otras alternativas, sobre todo para aquellas personas que prefieren otro tipo de combinaciones.

Aguardiente

El aguardiente es conocido masivamente por el famoso cola de mono o el enguindado en fiestas específicas, pero este licor es mucho más versátil y hoy se puede disfrutar en diversos cócteles.

Es en este contexto donde los destilados de alta calidad pueden llegar a la mesa de los chilenos directamente desde Doñihue de la mano de la enóloga Marcela Chandía, creadora de Mujer de Fuego, la primera destilería de aguardiente premium, la cual se puede encontrar en tres formatos: Aguardiente, Licor de Limón y Licor de Pera.

Este nace a través de un proceso artesanal, realizando una doble destilación discontinua en alambiques de cobre de 50 litros, de modo de hacer nacer un destilado puro, con una sensación alcohólica armoniosa y potente, en busca de aromas frutales provenientes de su origen y materia prima. Además, al ser tan puro y de alta calidad no causa resaca.

Gin

El crecimiento del gin en Chile se ha manifestado claramente en el último año. Según datos de IWSR, empresa que analiza datos sobre la industria de bebidas alcohólicas, la categoría de gin ha experimentado un aumento del 15% en 2023 en comparación con 2022.

Tanqueray, el icónico gin británico, ha dejado una marca indeleble en el 2024 al cosechar múltiples premios en competencias internacionales. Tanqueray No. Ten, en particular, se ha destacado al ganar un total de ocho medallas en certámenes como, por ejemplo, The Design & Packaging Masters y The Gin Masters.

Tanqueray London Dry, el más conocido de la marca, ha logrado cinco medallas que incluyen un doble oro en la San Francisco World Spirits Competition.

Mocktails de verano

Cada vez son más las personas que se suman a la tendencia de tragos sin alcohol. Estilos de vida más sanos y livianos han empujado esta elección entre los consumidores y bartenders.

Sinzero ha sido pionero en el país, y uno de los pocos a nivel global, en crear y perfeccionar cinco líneas de productos desalcoholizados: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Rosé, Espumante Brut y Espumante Rosé. En términos de consumo, 25 copas equivalen a 1 copa de vino tradicional en relación a la ingesta de alcohol por litro de sangre.

“En los últimos años el consumo de vinos sin alcohol crece en torno al 7% anual, de acuerdo al informe de mercado de Global Market Reports de Low-Alcohol. Ya se instaló el hábito de tener una alternativa desalcoholizada en casa”, revela Cecilia Prat, directora comercial de la marca.

Cócteles de vino

A pocos días de las Fiestas Patrias y la llegada de la primavera, los chilenos comienzan a prepararse para disfrutar de sus tradiciones culinarias más queridas. Un buen choripán con pebre, una jugosa empanada de pino y un tradicional anticucho son platos infaltables, siempre acompañados de un buen cóctel nacional. Entre las opciones favoritas se encuentran los vinos con fruta, entre los más clásicos: la borgoña tinta de frutilla, con ricos trozos de fruta roja, y el clásico ponche, hecho con vino blanco y chirimoya, dulce y único.”

En este contexto, Gato integra a su portafolio Selección Dulce una nueva línea de cócteles de vino, se trata de Borgoña Frutilla y Chirimoya. Estas nuevas opciones prometen deleitar a los amantes de los sabores frutales y refrescantes, ideales para acompañar las celebraciones de septiembre, las tardes primaverales y los anhelados días de verano.

Borgoña Frutilla tiene un atractivo color rojo con tonos violetas, en nariz, destaca por su buena intensidad aromática, con notas a frutillas frescas y un sutil toque a madera. Al degustarlo, se percibe como un cóctel de vino fácil de beber, donde el predominio de los aromas a frutillas se fusiona con un sabor dulce y muy suave, ideal para quienes buscan un cóctel refrescante y ligero.

Por su parte, el Chirimoya sorprende con su color amarillo pálido y notas verdosas. Este cóctel de vino frutal ofrece una intensidad aromática dominada por las notas a chirimoya, acompañadas de matices dulces y cítricos. En boca, el dulzor de la chirimoya se combina con suaves notas a naranja, creando una experiencia de degustación compleja y refrescante, perfecta para quienes prefieren un cóctel dulce y afrutado.