El pisco aumenta su consumo durante Fiestas Patrias

Durante las Fiestas Patrias en Chile, el Pisco se posiciona como una de las bebidas más consumidas y emblemáticas. Este destilado, que ha sido parte de la cultura chilena durante siglos, se convierte en un elemento esencial en las celebraciones que marcan la independencia del país.

El consumo de pisco se incrementa significativamente durante estas festividades, donde es común verlo en cócteles clásicos como el Pisco Sour. Además, el espirituoso también se disfruta en nuevas versiones creativas que cada vez ganan más adeptos, como el Pisco Collins, Pistón, Vaina o el Pisco Punch.

Si nos vamos a las cifras, durante el mes de septiembre, las ventas de pisco aumentan considerablemente en comparación con otros meses del año. Este incremento está directamente relacionado con las celebraciones de Fiestas Patrias, donde el Pisco es un protagonista indiscutible según cifras de la Asociación de Productores de Pisco A.G., también conocida como Pisco Chile.

“El consumo de pisco aumenta significativamente en este mes, por lo que todos los años, nos preparamos como destilería para poder contar con una gran cantidad de productos adicionales para todos los fanáticos de esta bebida espirituosa. Es que entendemos que el Pisco más que una bebida alcohólica, es un símbolo de tradición, historia y cultura” asegura Denees Naim Bou, gerente comercial de Bou Barreta.

“La invitación es a tomar medidas para poder comprar el destilado a tiempo, buscando los productos adecuados para cada preparación. De hecho, nuestro portal de compra, está enfocado en entregar las botellas de 1 a 3 días en la puerta de tu casa”, dice Naim Bou.

Premios internacionales

Por otro lado, este 2024 el mundo del pisco chileno se vistió de etiqueta para recibir múltiples reconocimientos internacionales, consiguiendo medallas de oro y plata, títulos como “Pisco del año” o “Productor Pisquero del Año” y mucho interés por parte de catadores internacionales en el producto.

“Seguimos mostrando a Chile como un líder absoluto en la preparación de destilados, consiguiendo durante este 2024 más de 31 premios internacionales con Bou Barroeta, que nos motivan a seguir explorando nuevos mercados y creación de nuevos productos” comenta el representante de la pisquera de Atacama.

A su vez, desde el 2021, los Best Branding Awards premian y promueven el desarrollo profesional de la industria del marketing, reconociendo estrategias y acciones de branding. En esta versión 2024 fueron 5 las categorías, las que a su vez tienen subcategorías, sumando en total 24.

En este escenario, Cooperativa Capel llegó a la final en 6 categorías, ganando finalmente en 4 y transformándose, de paso, en la empresa con más reconocimientos de este año. Se trata de la campaña de Pisco Le-Pac, que ganó 2 premios Best New Brand, uno por el diseño del sistema de identidad visual y otro por posicionamiento de marca, y el relanzamiento del ready-to-drink Capel Ice, que ganó 2 Best Rebrand, uno por identidad verbal y otro por el diseño del sistema de identidad visual.

“El solo hecho de haber sido finalistas ya era un honor, y terminar con 4 premios en una noche donde la competencia era de altísimo nivel, es un logro tremendo para el equipo de Capel y la agencia 10:10. Es una invitación a seguir haciendo las cosas bien, pensar fuera de la caja y tomar riesgos controlados. Solo queda decir, ¡vamos por más!”, señala Juan Staudt, gerente de marketing y comunicaciones de Cooperativa Capel.

Organizado por Valora -organismo que desde 1991 promueve el desarrollo profesional de la industria del marketing- en el Best Branding Awards pueden participar empresas, entidades y emprendimientos/Startups, consultoras de marca, agencias de comunicaciones de marketing, y profesionales independientes. El criterio de evaluación de cada estrategia y acción de branding responde un 25% a los objetivos, otro 25% a la idea, un 25% a la solución, y un 25% a los logros.