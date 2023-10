Veterinarios 4.0: la importancia de la tecnología al servicio de los pacientes

En el mundo de la medicina veterinaria, actualmente, hay un cambio notorio que merece nuestro reconocimiento y aplauso: el creciente nivel de responsabilidad que los dueños de mascotas están asumiendo con sus mascotas, ya sean perros, gatos u animales exóticos que llenan de alegría sus hogares.

Este compromiso de los dueños no solo es positivo a nivel conductual, sino que también abre nuevas puertas en el campo de la atención veterinaria, permitiéndonos realizar exámenes más exhaustivos y lograr diagnósticos más precisos, lo que, a mediano plazo, se traduce en un menor costo para los mismos dueños.

No hace mucho, era común que un dueño llevara a su mascota a varios veterinarios y que cada uno planteara un diagnóstico diferente, en parte, debido a la limitada exploración que se realizaba, fundamentalmente por falta de herramientas tecnológicas.

Hoy en día, gracias a esta creciente responsabilidad de los dueños, ya sea por cuestiones legales o, sobre todo, por amor y afecto hacia sus mascotas, la inversión que realizan los clientes en sus animales permite al médico veterinario acceder a realizar una batería más amplia de exámenes, e invertir en equipos de diagnóstico de mayor calidad.

Además, la tecnología ha avanzado y se ha vuelto más accesible, lo que ha acercado los equipos de alto costo y por ende, de mayores y mejores prestaciones, a las clínicas veterinarias.

Por otro lado, los dueños de mascotas están cada vez más informados sobre medicina veterinaria, gracias a la disponibilidad de información en internet. Cuando una mascota muestra síntomas, es común que los dueños consulten la web para obtener una idea de lo que podría estar pasando y qué exámenes podrían ser necesarios.

Esto nos plantea un gran desafío a los veterinarios: estar a la altura de este conocimiento creciente. Sobre todo, considerando que ahora tenemos dueños más comprometidos y mejor informados.

Esta situación tiene un beneficio adicional: los dueños pueden seguir de cerca el progreso de los tratamientos en tiempo real, lo que les brinda mayor tranquilidad. Todo esto nos obliga como veterinarios a elevar nuestro nivel de excelencia. En esto, la pregunta que se nos presenta es: ¿qué herramientas tenemos disponibles para mantenernos a la altura de las expectativas?

La respuesta es relativamente simple: el médico y el diagnóstico son el núcleo de la atención veterinaria. Cada vez que un paciente llega a la consulta, lo hace con una afección que necesitamos identificar.

Sin un diagnóstico preciso, los tratamientos pueden ser inciertos o basados en suposiciones, lo que nos puede llevar al fracaso terapéutico, poniendo en riesgo a nuestro paciente y debilitando la confianza de nuestro cliente. La medicina veterinaria ha avanzado enormemente en las últimas décadas en términos de descubrimiento y comprensión de patologías, y nuestras herramientas de diagnóstico deben estar a la par.

Uno de los avances más notables en este campo es la tecnología de diagnóstico por imágenes, incluyendo los equipos de radiología y ecografía. Un ejemplo claro de esto es el ecógrafo doppler color de alta gama MyLab X90VET.

Este equipo no solo nos permite visualizar con mejor calidad las estructuras internas del organismo que ya veníamos trabajando hace varios años, si no que nos ha abierto la posibilidad de llegar a más y mejores diagnósticos tanto a nivel estructural como vascular debido a que con este equipo ahora vemos cosas que simplemente antes no podíamos ver.

Es crucial que los veterinarios se mantengan al día con los avances en medicina, ya que un diagnóstico adecuado es fundamental para brindar una atención de calidad y ética a los pacientes. Esto es especialmente importante en un momento en el que el cuidado de las mascotas es una prioridad en nuestra sociedad.

