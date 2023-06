Porcentaje promedio de cobertura de ciclovías a nivel nacional es de apenas 3,1%

De acuerdo con un ranking elaborado por Corporación Ciudades en las 16 principales ciudades del país, queda al descubierto la falta de vías exclusivas para la bicicleta. La entidad enfatiza en la necesidad de contar con la infraestructura adecuada para un mayor de este medio de transporte, por los beneficios en la salud de las personas y el medioambiente.

El uso de la bicicleta ha experimentado un boom en los últimos años. Es más, según cifras del Ministerio de Transportes, en Chile se realizan más de un millón y medio de viajes diarios en bicicleta a lo largo del territorio nacional.

Una buena razón para usarla son sus beneficios, donde destaca ser un método efectivo de transporte, que contribuye al ejercicio, la liberación de estrés y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, como país aún poseemos un desafío en el aspecto de la seguridad vial.

Lamentablemente, los ciclistas son parte de los usuarios más vulnerables del ecosistema vial. Según cifras de la Conaset, el 3% de los fallecidos en el tránsito son ciclistas. Solo durante 2022, la bicicleta participó en 2.866 siniestros viales, donde 61 ciclistas resultaron fallecidos y 2.399 lesionados.

Cobertura de ciclovías

Corporación Ciudades realizó un estudio de cobertura de ciclovías a nivel nacional en las 16 principales ciudades del país, que determinó que es de apenas 3,1% en comparación con la red vial. Además, Temuco lidera este ranking con 6,9%, seguida de Rancagua y Copiapó, donde ambas cuentan con 5,5%. El Gran Valparaíso se encuentra en último lugar con 0,5%.

También analizó los kilómetros planificados para la construcción de ciclovías por cada 100.000 habitantes y Talca es la ciudad que lleva la delantera, con un total de 29,2 kilómetros, seguida por Rancagua (25,1 km), Temuco (22,3 km) y Valdivia (21,7km).

En el otro extremo se encuentra el Gran Valparaíso con apenas 3,4 kilómetros y Coyhaique (5,3 km). Del promedio nacional de 9,6 kilómetros, solo seis no logran alcanzarlo: Iquique-Alto Hospicio, Antofagasta, el Gran Santiago y Coquimbo-La Serena junto a las capitales de Aysén y la Región de Valparaíso.

“Los datos de este estudio muestran no solo grandes diferencias que existen entre una región, si no que en la necesidad contar con la infraestructura adecuada, dado que la bicicleta es un medio de transporte que trae beneficios tanto para las personas, como para el medioambiente”, sostuvo Martín Andrade, director ejecutivo de la organización.

Lo positivo, destaca Andrade, es que la mayoría de las ciudades han tomado conciencia y se encuentren trabajando por expandir su red de ciclovías. El promedio de todo el país respecto de loque se espera construir es de 10,8km de ciclovía por ciudad, a pesar de que Valdivia y Puerto Montt no cuentan con proyectos en carpeta.

Por el contrario, Punta Arenas destaca a nivel nacional, con 37,8 kilómetros planificados, los que de construirse la dejarían en primer lugar con una oferta total de 56,4 km, superando incluso a Talca, actuales líderes, quienes llegarían a 34,7 km tras concretarse las vías planificadas.

Al evaluar el crecimiento de las ciclovías y al comparar las proyecciones con lo ya existente, Coyhaique destaca como la urbe con mayor porcentaje de incremento, ya que, al contar con 19,6 kilómetros planificados, considera un incremento de 367%, cifra muy superior a la de Coquimbo- La Serena, que al incorporar 17,2 kilómetros quedan en el segundo puesto de crecimiento, con un

204%.

Medidas de seguridad

En el marco de un nuevo Día Mundial de la Bicicleta, la Mutual de Seguridad entregó algunas recomendaciones para realizar viajes seguros.

“Queremos reiterar la importancia que tiene el uso de elementos de protección como las luces, el casco, chaleco reflectante en horarios de poca luz y también dejar de lado todo tipo de elementos que distraigan el desplazamiento como los audífonos o la manipulación del celular”, asegura Luis Stuven, gerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad.

Recomendaciones:

Revisar la bicicleta y usar casco

Sin importar el destino o la extensión del trayecto, siempre se debe revisar la bicicleta antes de iniciar la ruta. Chequear aire, frenos y no olvidar el casco, ya que es un objeto esencial a la hora de proteger a los ciclistas en caso de accidente. El casco permite reducir en un 85% las lesiones a la cabeza y protege de lesiones cerebrales en un 88%.

Ropa reflectante

De acuerdo con un estudio realizado por Mutual de Seguridad y la ONG No Chat que se consideró el comportamiento de 1.220 ciclistas, el 70% no emplea elementos reflectantes al desplazarse, a pesar de que esto es obligatorio según la Ley de Convivencia Vial. Por ello, aquí la recomendación es clara: emplear siempre los elementos reflectantes, ya sean chalecos, cintas u otros artículos, que permitan mejorar la visibilidad del ciclista entre los distintos modos de transporte.

Siempre elegir las ciclovías cuando exista disponibilidad

Es recomendable priorizar el uso de ciclovías y evitar transitar por veredas. Para ello, es beneficioso priorizar rutas que incluyan la mayor parte de ciclovías para que el traslado sea más seguro.

Precaución en la calle

Si en el trayecto no existen ciclovías, siempre se debe estar atento a la marcha. Es obligatorio moverse por el lado derecho de la pista, cerca del cordón de la vereda. Además, al adelantar, debe ser por la izquierda. También es recomendable no tomarse de vehículos en movimiento y tampoco estacionar la bicicleta en lugares que no estén habilitados para ello.

Siempre con luces

Según el mismo sondeo de Mutual de Seguridad y la ONG No Chat, sólo el 61% de los ciclistas posee luces reglamentarias en sus bicicletas. Es importante contar con una luz roja trasera y una luz blanca o amarilla en el frontis. Un aspecto obligatorio según la Ley de Convivencia Vial, que además proporciona visibilidad en las calles.

Precaución al cruzar avenidas transitadas

Al llegar a una intersección altamente transitada, lo mejor es bajarse de la bicicleta y cruzar a pie en los semáforos cuando la luz así lo indica. Una acción beneficiosa ya que entrega más seguridad y visibilidad.

Respetar las señales de tránsito

Para generar armonía, todos los actores viales deben respetar las reglas. En el caso de los ciclistas, siempre deben ir en el sentido del tránsito, además de respetar las señales como los Ceda el Paso, discos Pare y semáforos.

Desafortunadamente, según el mismo sondeo de Mutual de Seguridad y la ONG No Chat, 1 de cada 10 ciclistas se pasa la luz roja al conducir. Esto, además de implicar una infracción gravísima según la ley, expone a las personas a siniestros viales con consecuencias fatales. Por eso, es fundamental respetar las leyes de tránsito y todas las señaléticas.