Astroturismo en la Zona Central: Un viaje a través de observatorios más céntricos de nuestro país

En la mágica región de O’Higgins, específicamente en Pichidegua, podemos encontrar el astroturismo como una experiencia única de la mano de Astronomía Cachapoal, administrado por Agustín Jara, que busca acercar la astronomía a todos, desde niños hasta adultos.

El administrador de Astronomía Cachapoal comparte su pasión por la astronomía, destacando que el astroturismo no es simplemente una actividad de observación al cielo, sino una oportunidad de aprender y maravillarse. Comenta que “la idea siempre es como ir acercando la astronomía, la ilusión a la gente; a veces tienen nociones. Es muy común que se confunda, por ejemplo, la astrología con la astronomía y cosas así. Entonces, me gusta mucho el asombro de las personas”.

En el observatorio de Pichidegua se ofrecen talleres familiares y comunitarios, en los cuales el observatorio busca acercar a la población local a la astronomía. “Hemos tenido la oportunidad de hacer, al menos aquí en la comuna de Pichidegua, talleres abiertos a la comunidad donde quien quiera ir de forma gratuita se puede acercar y, por ejemplo, ver la luna y también ahí recibir alguna explicación acerca de esos fenómenos naturales”, indica Jara.

La inspiración detrás de Astronomía Cachapoal radica en la divulgación y la necesidad de que más personas, incluso aficionados como Agustín, se vean involucrados en compartir los conocimientos astronómicos. La astronomía, según él, no solo nos revela los secretos del cosmos, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el universo y nuestro tiempo efímero en este vasto espacio.

El Observatorio no se limita a la observación del cielo; se han realizado diversas actividades como caminatas nocturnas, degustaciones de vino y talleres abiertos a la comunidad. La mezcla de astronomía con otras experiencias locales crea un ambiente único que atrae a visitantes de todas partes.

En una invitación a la comunidad, Agustín Jara alienta a las personas a participar en las diversas actividades de astroturismo durante el verano, prometiendo experiencias maravillosas y la oportunidad de apreciar la belleza del universo desde este pequeño rincón en la Zona Centro Sur de Chile.

Astroturismo de la mano cultural e histórica en el Observatorio Astro Arqueológico “TorreOm”

El Astroturismo en la Zona Centro no se limita al Observatorio Cachapoal; el Observatorio Astro Arqueológico TorreOm, dirigido por Yerko Chacón y ubicado en Campos de Ahumada sector bajo, en la Región de Valparaíso, se presenta como otra joya celestial.

Yerko destaca la singularidad del cielo chileno, con noches despejadas y cielos secos, que atraen a turistas de todo el mundo. TorreOm, un observatorio arqueoastronómico y de alojamiento cósmico, el cual busca ofrecer a los visitantes una experiencia completa. Yerko comparte la importancia de mostrar a los turistas no solo las maravillas del cielo, sino también la rica herencia cultural asociada con la observación astronómica.

Enfatiza en que “y nosotros creamos este observatorio donde podemos contar o relatar qué es lo que pasaba en el 1500 en el cielo de la Cádiz del Aconcagua. Les contamos que estaban los mapuches con una idea del cielo, después llega el Inca con otra idea del cielo, y después llega el europeo con otra idea”.

Además asegura que “les mostramos todo eso, y tenemos algunos instrumentos; el mismo torreón donde se aloja la gente está lleno de instrumentos astronómicos antiguos. Entonces ahí se van dando cuenta también la gente de cómo siempre se ha observado el cielo y la importancia de observar el cielo, de mirar su entorno, de comprenderlo”.

El astroturismo en TorreOm contribuye al interés en la astronomía al despertar la curiosidad de los visitantes. Las actividades incluyen observación del cielo, charlas sobre meteoritos y exploración de la astronomía desde la perspectiva de diversas culturas como la mapuche e inca. Desde la inspiración cultural de Tiahuanaco hasta la interpretación arqueoastronómica de

petroglifos locales, TorreOm ofrece una experiencia única que combina la conexión con el cosmos y la preservación de la herencia cultural.

El astroturismo no solo revela los secretos del universo, sino que también se convierte en un puente entre el firmamento y la rica herencia cultural local. A través de la mirada apasionada de Agustín Jara en el Observatorio Cachapoal y la visión inspiradora de Yerko Chacón en el TorreOm, los visitantes no solo contemplan estrellas, sino que exploran conexiones ancestrales y se sumergen en la belleza de la astronomía y la diversidad cultural de cada. ¡Un viaje que ilumina no solo el cielo nocturno, sino también el patrimonio cultural que lo rodea!