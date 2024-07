Potenciando el Turismo en Chile: una iniciativa transformadora

Desde la Subsecretaría de Turismo, junto al Ministerio de Hacienda, ingresamos al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de “Medidas para la Reactivación del Turismo en Chile”. Esta iniciativa, que se encuentra en el fast track del Gobierno y que ya inició su discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, representa un hito crucial en nuestro esfuerzo por revitalizar la industria turística y promover el desarrollo económico y social en todo el país.

Este proyecto no solo contempla medidas puntuales, sino que establece un marco sólido para la reactivación y fortalecimiento del turismo en Chile. Entre las principales medidas, destaca el aumento de recursos para la promoción turística, una inversión crucial para posicionar a Chile como un destino de clase mundial.

Con un estimado de 4.2 millones de turistas para el año 2024, se proyecta un incremento de 7.500 millones de pesos en los recursos destinados a promoción, asegurando así una mayor visibilidad internacional y atrayendo a aproximadamente un millón de turistas adicionales al año.

Otra medida innovadora es la devolución del IVA a turistas extranjeros por bienes adquiridos en Chile, una iniciativa inspirada en modelos exitosos de la Unión Europea y Uruguay. Esto no solo aumentará el atractivo turístico de Chile, sino que también estimulará el consumo y la actividad económica, proyectando que más del 60% de los gastos de turistas extranjeros estén exentos del IVA. La devolución se aplicará a bienes cuyo peso total no supere los 23 kg y no requerirá que los comercios se certifiquen ante la autoridad fiscal.

Además, se contempla la devolución del IVA para producciones audiovisuales extranjeras, un paso audaz para posicionar a Chile como un destino ideal para la industria audiovisual internacional. Con la creación de un Registro de Productores

Audiovisuales Nacionales, se facilitará la operatividad de esta medida, promoviendo así la industria nacional y generando nuevas oportunidades de empleo y desarrollo.

Estas medidas no solo buscan dinamizar el turismo en Chile, sino también promover el desarrollo regional y fortalecer nuestra economía de manera equitativa y sostenible. Además, representa una inversión estratégica con el potencial de generar beneficios económicos, sociales y culturales a largo plazo, consolidando a Chile como un destino turístico de excelencia en el escenario global.

En tiempos desafiantes, es vital apostar por iniciativas audaces que impulsen la recuperación y el crecimiento de nuestro país. Con el Proyecto de Ley “Medidas para la Reactivación del Turismo en Chile”, estamos sentando las bases para un futuro próspero y prometedor para la industria turística del país.