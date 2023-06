La respuesta de un venezolano que se nacionalizará chileno se hace viral por defender a Pinochet

Un usuario de TikTok tuvo un comentado video tras emitir dichos en defensa de la dictadura de Augusto Pinochet y el Golpe de Estado. El venezolano se defendió aludiendo que recibirá la nacionalidad el próximo año: “yo escogí ser chileno, eso tiene más mérito todavía”, agregó.

El video de un usuario de TikTok se hizo viral por su particular respuesta en relación con el dictador Augusto Pinochet. El hombre, de origen venezolano, había compartido de manera previa un posteo en la mencionada red social, donde defendía la dictadura que hubo en Chile y a Pinochet. Por esto, otro usuario le respondió que “se devolviera a su país”.

En respuesta, el tiktoker sostuvo que “no me da miedo decir que Pinochet fue un héroe, ¿me entendiste huevón?, espero me hayas entendido, lárgate tú, pedazo de huevón”.

Además, indicó que el próximo año recibiría la nacionalidad chilena, lo que había elegido. “A mí no me regalan estar aquí, el año que viene voy a ser chileno, porque me lo gané, tú eres chileno porque naciste aquí, no lo escogiste”, explicó.

“Yo escogí ser chileno, eso tiene más mérito todavía, pude haber escogido cualquier país, escogí Chile, entonces quién tiene más derecho, tú o yo?”, dijo.

Además, le dijo a quien lo había emplazado a irse originalmente que “vete para la mierda, para allá a Venezuela”.