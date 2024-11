Esferas de concreto en Costanera Center: razones de su instalación y reacciones en redes sociales.

Quienes han visitado recientemente el Mall Costanera Center, conocido también como Cenco Costanera, seguramente han notado una serie de estructuras instaladas frente a una de sus fachadas.

En los últimos días, estas “jardineras sustentables” han generado un intenso debate en redes sociales e incluso en la televisión, debido a que ocupan una parte considerable del espacio público destinado al tránsito de peatones en la comuna.

Todo se trata de esferas de concreto de gran tamaño y maceteros distribuidos en Avenida Vitacura, a pocos metros de la entrada principal del centro comercial y del acceso al AC Hotel Costanera Center.

Pase x #Providencia

Desde N de Lyon pusieron jardineras cn reja para evitar ambulantes, en el sector del Costanera Center… Arquitectura hostil q hay q saber sortear.

Afuera d la entrada dl Mall ya no se podrá ver bailar a nadie.

No es mejor educar a no comprar en la calle? pic.twitter.com/L6XSyfONap

— Verónica (@EowynHD_pb) November 20, 2024