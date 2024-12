Laura Pausini sufre caída en pleno concierto en Milán

La famosa cantante italiana Laura Pausini vivió un inesperado momento durante su concierto en el Unipol Forum de Milán, cuando sufrió una caída mientras interpretaba su tema “Zero”. El accidente, que se viralizó rápidamente en redes sociales, sucedió cuando Pausini comenzó a bajar unas escaleras del escenario, pero debido a su vestido de túnica que arrastraba por el escenario, uno de los zapatos se enredó con la tela, provocando que perdiera el equilibrio y cayera varios escalones.

A pesar de la caída, la artista reaccionó con calma y aseguró que estaba bien. Sentada en el suelo, continuó entonando la canción, mientras sus bailarines y músicos se apresuraron a ayudarla.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada”, expresó. “Me resbalé, pero no me pasó nada”, reiteró, asegurando que su gira continúa sin alteraciones por el accidente.