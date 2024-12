Pescador de Quemchi fue rescatado tras pasar cinco horas a la deriva sobre un trozo de plumavit

Un pescador artesanal de la comuna de Quemchi, en la Isla Grande de Chiloé, pasó casi cinco horas a la deriva en el mar, flotando sobre una estructura de plumavit, hasta ser rescatado por la Armada. El hombre, de iniciales R.A.R, había llamado a su sobrina para contarle que, tras un fuerte dolor en el pecho, cayó al mar y quedó atrapado en el flotante, siendo arrastrado por las corrientes.

El sargento segundo Álvaro Medina, patrón de la lancha LSR Curaumilla, recibió la alerta a las 14:45 horas del lunes. A las 15:00 horas zarpó hacia la zona donde se suponía se encontraba el pescador, pero debido a las fuertes corrientes y el oleaje, las primeras horas de búsqueda fueron infructuosas, según narra La Estrella de Chiloé.

En ese tiempo, el pescador volvió a comunicarse con su sobrina, lo que permitió establecer contacto con la Armada. Medina pidió a la víctima que no colgara hasta que el teléfono no tuviera más batería, lo que facilitó su localización.

“Anduvimos unos mil metros hasta que divisé algo y afortunadamente era él, pensó que se iba a morir, estaba muy agradecido. Yo creo que si no hubiera sido porque me llama al celular, no sé si lo hubiera encontrado“, narró Medina.

El pescador, quien estaba en estado de shock y con signos de hipotermia. Fue trasladado rápidamente al Centro Comunitario de Salud Familiar de Mechuque, donde fue estabilizado tras recibir tratamiento para la hipotermia, consistente en suero tibio y la reanimación con ropa seca y calefacción.