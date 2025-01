La mala educación

Presentado por:

¡Buenas tardes, habitantes de este Universo Paralelo! Nuestro número de hoy está dedicado a la educación en ciencias, particularmente de las matemáticas y el pensamiento cuantitativo y lógico. Es claro que vivimos una crisis en esas áreas. Lo muestran todas las pruebas internacionales estandarizadas.

Pero peor aún, vivimos tiempos en los que la cultura, y particularmente las matemáticas y las ciencias, se miran con sospecha. Vemos incluso a nuestros gobernantes cometer los más básicos errores en análisis cuantitativos y lógicos sin consecuencia alguna.

Para hablar de la educación en ciencias, invitamos a dos investigadores:

Primero, Claudio Gaete Peralta, doctor en Didáctica de la Matemática, quien nos habla de cómo podemos conectar las matemáticas con la vida cotidiana para una educación más efectiva.

doctor en Didáctica de la Matemática, quien nos habla de cómo podemos conectar las matemáticas con la vida cotidiana para una educación más efectiva. Luego, el doctor en Ciencias Naturales, Rodrigo Ramos Jiliberto, quien nos habla de la importancia del modelamiento matemático y los mapas mentales en la formación temprana de los estudiantes.

El cuestionario de esta edición lo responde Jilberto Zamora Saá, doctor en Física, académico e investigador de la UNAB y colaborador de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

La imagen de la semana es una hermosa fotografía capturada por el astrofotógrafo chileno Gabriel Muñoz , a quien ya hemos tenido en otras ediciones. En esta oportunidad nos muestra el cometa G3 Atlas , que estuvo visible durante las primeras semanas de enero en los cielos australes. Lo acompaña un texto de la doctora en Ciencias Físicas y académica de la Universidad Central, Daniela Barrí

, a quien ya hemos tenido en otras ediciones. En esta oportunidad nos muestra el , que estuvo visible durante las primeras semanas de enero en los cielos australes. Lo acompaña un texto de la doctora en Ciencias Físicas y académica de la Universidad Central, A las Breves Paralelas vuelve nuestro amigo de la casa, el antropólogo social Francisco Crespo, que nos habla de dos trabajos científicos en torno al aprendizaje y las emociones.

vuelve nuestro amigo de la casa, el antropólogo social Francisco Crespo, que nos habla de dos trabajos científicos en torno al aprendizaje y las emociones. Como en los últimos números de verano, las recomendaciones siguen abordando actividades familiares para estas vacaciones. Hoy, uno de los lugares más atractivos en donde vivir la ciencia en Santiago: el Museo Interactivo Mirador, a cargo de la periodista Francisca Munita.

Ojalá disfruten de esta muy educada edición. Y por favor, ayúdennos con la difusión de la ciencia en los medios, compartiendo este Universo Paralelo. Y si les llegó de alguien, ¡inscríbanse ya!

1

ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y SU VÍNCULO CON LA REALIDAD

Por Claudio Gaete Peralta Doctor en Didáctica de la Matemática

Hoy en día existe un propósito casi universal de establecer una conexión entre las matemáticas escolares y el mundo real en todos los niveles educativos, de modo que los estudiantes aprendan no solo para la escuela, sino también para la vida.

Existe mucha literatura en educación matemática que sostiene que uno de los objetivos de su enseñanza apunta a que los estudiantes puedan hacer uso de ella en la realidad. En el caso de Chile, las bases curriculares del Ministerio de Educación apoyan esta idea al señalar que el aprendizaje de esta disciplina debe servir para que los estudiantes resuelvan problemas de la vida cotidiana.

Sin embargo, es probable que usted mismo(a) se haya preguntado alguna vez (o haya escuchado a alguien decir) “¿y para qué sirve esto?”, “¿cómo usar las matemáticas en la vida real?”.

Quizás las respuestas a estas preguntas tampoco sean claras para quienes enseñan matemáticas; pero seamos justos: vincular la enseñanza de las matemáticas con la realidad cotidiana no es una tarea fácil. Se requiere de investigaciones que le otorguen a la comunidad educativa referentes teóricos para poder acercarse al logro de este vínculo, ya sea a través de la modificación de programas de estudio, textos escolares, diseño de material de apoyo, etc.

Desde la Didáctica de la Matemática, disciplina científica que se ocupa de analizar y mejorar los procesos de enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, diversas investigaciones han realizado aportes para este propósito. Por ejemplo:

De acuerdo con los planteamientos teóricos formulados en el libro Mathematical Modelling Programs in Latin America, el conocimiento matemático que emerge de las comunidades no escolares es una fuente de investigación que contribuye a una mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

2

MODELAMIENTO CIENTÍFICO DESDE LA INFANCIA PARA RAZONAR, DECIDIR Y CONVIVIR

Por Rodrigo Ramos Jiliberto Doctor en Ciencias Naturales

Cotidianamente, enfrentamos decisiones como elegir un candidato político, una carrera, o cómo resolver un conflicto. Debemos opinar acerca de situaciones complejas, como son los impactos de los servicios de delivery, de la proliferación de mascotas, o del uso de inteligencia artificial.

Para abordar estos desafíos es fundamental desarrollar una comprensión sistémica del problema y analizar las consecuencias de cada alternativa de decisión. Esto requiere identificar los múltiples elementos intervinientes y sus interconexiones, las que generan complejas redes de causalidad.

Hacerlo significa modelar el problema/sistema de interés. Las habilidades de modelamiento pueden, y deben, cultivarse progresivamente desde la infancia.

La hiperconectividad por Redes Sociales ha propiciado la formación de tribus de opinión, donde la difusión pasiva y acrítica de creencias y actitudes domina sobre la formación personal y honesta de opiniones. Es hoy fundamental que niños y adultos sean capaces de tomar decisiones y opciones personales basadas en su propio análisis.

El modelamiento gráfico es una gran herramienta para este fin. El uso de modelos gráficos básicos —diagramas— como mapas mentales, mapas conceptuales y diagramas causales, puede estimular el pensamiento crítico desde edades tempranas.

Aprender a diagramar con rigor y fluidez permite representar ideas con diferente grado de complejidad y organizar piezas de información. El desarrollo de la alfabetización científica gráfica conduce naturalmente al adecuado uso de modelos formales en etapas posteriores de educación.

Así, es posible soñar que nuestros jóvenes, enfrentados a una situación en la que deben decidir u opinar, tomen lápiz y papel para razonar mediante un modelo gráfico, en lugar de tomar el smartphone para reproducir —y asumir como propia— la opción de otros, los que seguramente hicieron lo mismo un segundo antes.

El actual currículo de Matemática incluye para 3º y 4º medio el aprendizaje del modelamiento. Sin embargo, es necesario y factible incorporar las bases del modelamiento sistémico (diagramas) desde los inicios de la formación escolar hasta llegar a elementos más avanzados en la formación universitaria en todas las disciplinas.

Desarrollar en los niños y jóvenes la capacidad de modelar en forma espontánea, fomenta el pensamiento crítico, la autonomía intelectual y, finalmente, la democracia y la convivencia.

3

EL CUESTIONARIO: JILBERTO ZAMORA

Cada semana hacemos las mismas cuatro preguntas a una persona dedicada a la ciencia. En esta edición entrevistamos a Jilberto Zamora Saá, doctror en Física, académico e investigador de la UNAB y colaborador de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

-¿Qué te motivó a dedicarte a la ciencia?

-No puedo responder fácilmente, porque desde que tengo uso de razón me ha gustado la ciencia, entonces para mí era el camino natural. No imagino mi vida sin ella. De hecho, no tengo recuerdos de un momento en que no me haya estado haciendo preguntas e intentando responderlas.

También me gusta la historia. En algún minuto quise ser vulcanólogo o arqueólogo (egiptólogo para ser más preciso), pero siempre estuve tratando de responder preguntas. Simplemente nací científico y creo que en general todos los niños nacen científicos, pero algo nos pasa en el camino que dejamos de serlo. Afortunadamente en mi caso no ocurrió así.

-¿Cuál es la obra científica que más influyó en tu actividad?

-El principio de incertidumbre de Heisenberg. El hecho de pensar que nuestro conocimiento de la realidad tiene límites, simplemente me vuela la cabeza.

El principio de incertidumbre establece un límite en la precisión con la que tú puedes conocer la posición de una partícula y su momentum, que se entiende como el producto de la velocidad y la masa de la partícula en cuestión. Lo tremendamente profundo de esto, y lo que a mí realmente me sorprende, y cada día me asombra, es que cuando uno está jugando con un amigo y lanzas una pelota, la pelota es un objeto macroscópico, así que tú perfectamente puedes conocer la posición y su momentum.

Por otro lado, el principio de incertidumbre aplica a las cosas microscópicas y es una parte fundamental de la mecánica cuántica. Entonces, lo increíble es que en este mundo cuántico, si tú lanzas un electrón (una pelota microscópica), tú no puedes conocer con precisión la posición y el momentum, hay una especie de competición; si tú conoces con mucha precisión el momentum, conoces con menos precisión la posición y viceversa.

Esto realmente es algo increíble. En la naturaleza existe algo que nos pone límites sobre la precisión con que podemos conocerla. Esto me quita el sueño.

-¿Cuál es el problema científico más importante por resolver?

-Es imposible decir cuál es el problema científico más difícil de resolver. Creo que hay muchos y muy difíciles. Yo más bien diré, dentro de los problemas difíciles, cuál es el que a mí más me llama la atención.

Es algo que se conoce como la asimetría bariónica del universo, que básicamente se pregunta ¿por qué el universo que nosotros conocemos hoy está hecho de materia? Si nosotros retrocedemos en el tiempo, hasta el Big Bang, en este punto se debió haber creado la misma cantidad de materia que de antimateria.

Ahora, si uno hace evolucionar el universo, bajo las reglas que entendemos hoy, este no debería existir como lo conocemos. De hecho, nosotros no deberíamos estar aquí, pero la verdad es que estamos, e incluso tratamos de explicarlo.

Entonces, entender por qué la materia dominó sobre la antimateria es uno de los problemas más difíciles de resolver.

-¿Cuál es la pregunta que te desvela como científico y cómo la enfrentas?

-Me gustaría entender qué es el tiempo. El tiempo es de las cosas que más me apasiona y quizá esto no está relacionado con la física de partículas experimental, que es a lo que yo me dedico últimamente, sino que tiene que ver con todo.

Citando al filósofo Kant, el tiempo es una de las necesidades cognoscitivas, es decir, sin tiempo no podemos describir la realidad, no podemos describir la naturaleza, no podemos conocer el mundo que habitamos. Entonces, la pregunta, ¿es el tiempo solo una percepción humana o es algo que está ahí, en la naturaleza?

Por supuesto, yo tengo mis propias opiniones… pero eso es para conversarlo, y es una conversación muy larga.

4

LA IMAGEN DE LA SEMANA

Crédito: Gabriel Muñoz

UN VISITANTE DEL MÁS ALLÁ

Por Daniela Barría Doctora en Ciencias Físicas

En tiempos antiguos, los cometas eran considerados un presagio de desastres, un mensaje fatalista de los dioses. Hoy en día son un maravilloso espectáculo celeste que deleita a quienes tienen la fortuna de habitar en lugares con baja contaminación lumínica.

Los cometas son el vestigio más prístino de la formación de nuestro sistema solar. La mayoría de ellos habitan más allá de la órbita de Neptuno, en un anillo plano de material congelado conocido como el cinturón de Kuiper, mismo lugar en el que se ubica el ahora planeta-enano Plutón.

Mas allá de este cinturón existe un cascarón esférico de escombros congelados que rodea por completo nuestro sistema solar, llamado Nube de Oort, y el hábitat de los llamados cometas de perÍodo largo, aquellos que nos visitan cada cientos o miles de años.

Un cometa es básicamente una‘bola de nieve sucia’. Cuando este se acerca al Sol, el material de su superficie se sublima, es decir, pasa de estado sólido a gaseoso. Así, el polvo y el gas del cometa pueden escapar, dejando una estela de material que refleja la luz del Sol y que es conocida como cola o cabellera del cometa.

Varios cometas nos visitan cada año, algunos con colas más espectaculares que otros. En esta impresionante imagen obtenida hace unas semanas por el astrofotógrafo Gabriel Muñoz sobre los cielos de Coñaripe, en la Región de los Ríos en Chile, se observa la contundente cabellera del Cometa G3 Atlas, un visitante de la Nube de Oort.

Se cree que cuando el cometa alcanzó su punto más cercano al Sol(perihelio), la intensa temperatura del astro rey terminó fragmentando su núcleo. Se estima que su período (tiempo que transcurre por cada vuelta al Sol) está entre los 160 mil y 600mil años.

Para nuestra efímera existencia, será la primera y última vez que podamos ver a este visitante del más allá.

5

BREVES PARALELAS

LA SALUD MENTAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN ANÁLISIS A LARGO PLAZO

Por Francisco Crespo Antropólogo social

La salud mental en los estudiantes universitarios es una preocupación. De hecho, se han organizado movilizaciones de estudiantes que han redactado petitorios vinculados con la carga académica y el estrés. Esto es un problema mundial que ha llevado a implementar medidas.

En Reino Unido, una medida adoptada fueron los“cursos de psicología positiva”, dedicados a entregar herramientas de salud mental y “ejercicios de felicidad”. Un paper, publicado en Higher Education, busca analizar los beneficios a largo plazo de uno de estos cursos.

Si bien los datos mostraban beneficios posteriores al curso en el bienestar emocional reportado, estos beneficios decaen con el tiempo.

Sin embargo, un análisis exploratorio mostró que alrededor del 50 % de los estudiantes que siguió con la práctica de los ejercicios enseñados en el curso, sí mantenían puntajes elevados de bienestar emocional, autorreportando uno a dos años con posterioridad a la toma del mismo.

Esto nos recuerda que la salud mental no es un concepto abstracto, sino una práctica similar a la dieta, ejercicio, rutina de sueño o cualquier otro régimen de cuidados. Se dice que 10 mil horas de práctica son necesarias para dominar un arte. ¿Cuántas horas serán necesarias para dominar la felicidad?

LA IMPORTANCIA DEL “PENSAMIENTO TRASCENDENTAL”

La fundadora y directora del Centro de Neurociencia Afectiva, Desarrollo, Aprendizaje y Educación (CANDLE en inglés), Mary Helen Immordino-Yang, se especializa en el estudio de cómo el cerebro “siente” o produce las emociones complejas, como la compasión, empatía, admiración y una serie de “sentimientos sociales”.

Haciendo uso de la tecnología de imágenes funcionales, su investigación se ha construido sobre la hipótesis de la importancia de las emociones en el pensamiento racional. Más que opuestos, la emoción es un componente fundamental en el aprendizaje, toma de decisiones y construcción del pensamiento crítico-racional.

A esta combinación le ha denominado “pensamiento transcendental” (PT), una forma de pensar que va de lo específico a lo general, de lo fragmentario a lo completo, del pasado al presente. En términos más operativos, el PT se caracteriza por la activación de tres grandes “redes cerebrales” que –y esto es lo que llama la atención– combinan funciones básicas de supervivencia (como el control del ritmo cardíaco), funciones de autopercepción del cuerpo (como sentir dolores), con funciones ejecutivas superiores, normalmente reservadas a tareas complejas y que requieren concentración.

El ejercicio constante de estas conexiones las fortalece, plantea la autora, fomentando el desarrollo cerebral de los adolescentes y, con ello, el aprendizaje y el desarrollo de funciones “superiores”.

En términos simples, la intensidad emocional del período adolescente no sería una obstrucción para el aprendizaje, sino que su mayor aliada. Resta preguntarse: ¿qué lecciones recordamos más en nuestra vida adulta: aquellas letanías interminables o aquellas que nos hicieron reír y, sobre todo, llorar?

6

RECOMENDACIONES: MIM: UN VERANO DE CIENCIA, EDUCACIÓN Y ASOMBRO

Por Francisca Munita Periodista

El Museo Interactivo Mirador (MIM) arrancó con todo este verano 2025. Para quienes se quedan o visitan Santiago, el museo renovó por completo su cartelera de actividades para ofrecer una experiencia inolvidable, especialmente diseñada para estas vacaciones.

La cartelera incluye talleres únicos, puestas en escena sorprendentes, experiencias inmersivas llamadas «contextos provocados»(¡tienes que vivirlos para entenderlos!), estaciones editoriales creativas y recorridos interactivos que prometen cautivar a grandes y chicos.

¡Prepárate para despegar con «Pequeños Astronautas»!

En febrero, el MIM invita a todos los intrépidos exploradores espaciales (niños y niñas de entre 2 y 6 años) a embarcarse en una increíble aventura interplanetaria. En «Pequeños Astronautas», los más curiosos de la casa se convertirán en viajeros del cosmos y recorrerán el fascinante sistema solar, descubriendo los secretos que esconden los planetas que lo componen.

Las actividades de este verano están marcadas por la curiosidad, la innovación y la magia de aprender jugando. ¿Lo mejor? Todas están incluidas con tu entrada,porque el MIM quiere que este verano sea tan memorable como el legado de sus primeros 25 años.

¡Ven a ser parte de esta fiesta interactiva de verano!

Más información en mim.cl

Avenida Punta Arenas 6711, La Granja, Santiago – Chile

Presentado por:

Bueno, y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Francisca Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.