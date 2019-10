Airpods 2: nuevas funciones aunque sigue destacando por su calidad de sonido

Desde hace un tiempo en el mercado ya están disponibles los AirPods 2, la segunda generación de audífonos de Apple, que ofrece algunas mejoras en relación a la primera versión.

Debo confesar que el uso de audífonos no es necesariamente cómodo para mí, pues tengo una oreja pequeña, donde es usual que gran parte de los audífonos se me salgan. En este caso, su uso fue muchísimo más amigable por lo liviano que de cada auricular y por no tener cable. Eso sí, no me dio la confianza para hacer actividades deportivas o de mayor movimiento aunque, insisto, es un inconveniente al que estoy acostumbrada y evito correr el riesgo. Por eso para esta prueba me ayudó alguien de "oreja de tamaño más común".

¿Su opinión? Son muy cómodos al ser livianos, ergonométricos a tal punto que casi ni se sienten al llevarlos puestos.

Pasando el paréntesis de la oreja, la conexión por Bluetooth es bastante universal. Los probé en un Macbook pro, en un notebook Asus con Windows 10, en un Samsung note 9 y en todas las pruebas funcionaron bien como audiófonos.

Eso sí, hay que aclarar que por supuesto las funcionalidades inteligentes como las de tocar los airpods para avanzar pista o invocar siri solo estarán disponibles en dispositivos con iOS o macosx actualizados.

Una mención favorable con Android es que se puede usar la aplicación de Apple Music activada y una aplicación adicional llamada AirBattery (de pago), ambas descargables desde Google Play. Con ellas se puede obtener una experiencia bastante decente y similar a como si se tratara de un iPhone, ya que la aplicación de Apple Music aplica protocolos de música AAC compatibles y la aplicación AirBattery activa las funcionalidades inteligentes de los airpods en Android, como el sensor óptico para pausar/ reanudar la música al quitarse/ponerse los audífonos respectivamente a costa de un uso mayor de CPU en el Android y así compensar estas funcionalidades casi al 100%.

En cuanto a sonoridad, tanto las generaciones 1 y 2 suenan idénticos, con bajos muy presentes y bien ecualizados de fábrica, sonidos medios y agudos balanceados con amplitud.

Cuenta con micrófonos en ambos audífonos por lo que las experiencias en las llamadas en ambientes ruidosos son bastante buenas, cuentan con reducción de ruido ambiental llamada beamforming, el cual balancea el ruido ambiental filtrándolo para lograr así llevar el sonido de tu voz en primer plano.

Tanto en iPhone como en Android no existen mayores diferencias y ambos entregan la misma calidad de sonido.

Detalles útiles y técnicos

Peso: 4 grs cada uno

Peso estuche: 38 grs

La versión 1 ocupa un chip llamado W1 el cual está diseñado para ocupar la energía de cada audífono de manera ultra eficiente.

Brinda un tiempo de uso promedio de 3 a 4 horas, en comparación a las 5 que promete la marca. Esto se debe a que según las pruebas realizadas de rendimiento funcional se limitó el volumen al 50% y los bits de calidad en audio fue de 256 kbps y, por ende, podrían durar 5 hrs. rigiéndose a condiciones óptimas y controladas.

La segunda versión incluye estuche con carga inalámbrica incorporada, lo que permite utilizar cualquier dispositivo Qi compatible de carga para alimentar de energía sin cables a los nuevos airpods.

Esta versión mejorada incorpora un chip H1 el cual además de utilizar la batería de manera ultra eficiente, está diseñado para enlazarse aún más rápido al iPhone a diferencia de la generación pasada (3 segundos vs. 5 segundos aproximadamente).

Los de la primera generación entregan funcionalidad con Siri haciendo doble toque al audífono, mientras que la segunda basta con decir “hey Siri” para invocar esta función en el iPhone.

Además, los airpods 1 ocupan protocolo bluetooth 4.1, mientras que los más recientes tienen la versión 5.0 lo que hace más estable la conexión entre los airpods y el iPhone. La distancia promedio de enlace seguro es de 4 mts. siempre y cuando no existan muros demasiado gruesos entre el iPhone y los airpods.