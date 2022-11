Comunidad de Limáhuida recibe fibra óptica beneficiando a 170 familias

En Limáhuida, comuna de Illapel, se inauguró la conectividad por fibra óptica más rápida de Latinoamérica, como parte del programa “En Red: Comunidad Digital”.

Esta alianza entre Mundo Telecomunicaciones y Antofagasta Minerals busca brindar conectividad de internet y alfabetización digital en las comunidades a distintos sectores de la Provincia del Choapa.

Para llegar a Coquimbo se construyó 600 kilómetros de enlaces y gracias a este trabajo, los habitantes del lugar que se habían mantenido al margen del desarrollo tecnológico, pudieron acceder a la mejor tecnología y con esto lograr el objetivo de la compañía en acortar la brecha digital.

Al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó que “estas iniciativas van en línea con nuestro plan Brecha Digital Cero, que busca que si alguien no se conecta a Internet sea porque no quiere y no porque no puede. La conectividad acerca, ayuda, entrega apoyo; a la larga, mejora la calidad de vida de las personas y eso es lo que queremos para todas y todos”.

Asimismo, Víctor González, subgerente de mercados mayoristas, infraestructura y grandes proyectos de la compañía, agregó: “Nos sentimos muy gratificados de haber llegado con conectividad a Limáhuida. La conectividad permite a las personas estar de igual a igual con el mundo. Es un orgullo estar presentes en esta localidad, donde ninguna otra compañía hubiese apostado, pero donde nosotros apostamos por las personas”.

En esa misma línea Gilberto Celis, presidente de la Agrupación por el Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario de Limáhuida (Amadecol) afirmó que "tenemos la Posta, la Escuela, la sede de la Junta de Vecinos y del Servicio Sanitario Rural y esperamos que se extienda a toda la localidad. Para mí es lo máximo tener internet y sobre todo, para los niños y para los adultos mayores”.

Con la llegada de esta tecnología a la Provincia del Choapa, sectores como Caimanes, El Ricón, Pupío y la Punta también se han visto beneficiados con la iniciativa.