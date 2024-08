Nostalgia en formato físico: “World Championships: Nes Edition”

En marzo de 2024, la Asociación de Mujeres en la Industria de los Videojuegos de Chile publicó un estudio que reveló que sólo un 13,5% de las consumidoras de videojuegos en América Latina aún prefieren el formato físico.

Este dato no sorprende, ya que la industria ha evolucionado hacia lo digital, ofreciendo ventajas desde las domésticas cómo evitar la acumulación de cajas y las prácticas cómo acceder a contenidos adicionales (DLC), personajes extra y acceso temprano a los juegos.

Las ediciones especiales, aquellas que solían incluir figuras o grandes recuerdos ya no son tan masivas como antes y a la vez son más costosas. Como guinda de la torta, a menudo ni siquiera incluyen el juego físico, sino un código para descargarlo. Sin embargo, la edición deluxe de “World Championships: Nes Edition” parece una carta de amor a los fans de Nintendo, apelando directamente a la nostalgia.

El retorno – simbólico – del cartucho

Cuando vi la caja del juego, supe que debía tenerla. No me dediqué mucho a ver que juegos vienen o cómo sería el formato de torneo mundial, los cuales nintendo realizó de forma oficial hasta el 2017. Lo mío no era el juego, sino que la colección que se incluía. Dentro de la caja junto con la edición para Switch vienen 3 cajas adicionales, siendo la primera que encontré un set de postales con imágenes y portadas de juegos de la gran N que reinaron el mundo gamer de los años 90.

Luego, y dentro de una cajita muy bien cuidada, cinco pines exclusivos de los campeonatos. Pero el detalle más hermoso es una versión dorada decorativa de un cartucho de NES, el cual cuenta además con un soporte para tenerlo visible y seguramente será admirado por todos quienes lo observen. Demás está recalcar que no es funcional y meramente decorativo.

Que comiencen los juegos

Pasando al juego en sí, “World Championships: Nes Edition” incluye 13 títulos diseñados para revivir los antiguos torneos mundiales de videojuegos, removiendo un poco la memoria y la nostalgia como lo hizo la – pésima – película “Pixels” protagonizada por Adam Sandler en 2015. Sin embargo, estos no son los juegos completos, sino versiones reducidas, lo cual puede sentirse como una suerte traición.

La nostalgia está presente en todos los aspectos del juego, incluyendo la dificultad. Al igual que los títulos remasterizados que mantienen ese nivel de complejidad que hoy poco se ve en la industria. Acá nos vamos a encontrar con juegos que no tienen puntos de guardado cada 2 minutos, ni vidas limitadas.

Esto puede frustrar a las nuevas generaciones pero encantará a aquellos – como una – mayores de 30 años, quienes recordarán las intensas sesiones de juego de los años 90, donde sí había que partir desde 0 se hacía sin chistar.

A medida que avanzaba en cada título, me di cuenta de que parecían más mini juegos de títulos más grandes, una idea que no es mala pero que no cumple completamente con las expectativas creadas cuando tenemos en nuestras manos esta caja voluminosa llena de recuerdos.

Los speedrunners, quienes buscan completar juegos en el menor tiempo posible, encontrarán un juego donde cada etapa los hará poner a prueba su habilidad, ya que hay niveles que, según tu expertis, pueden completarse en cuestión de segundos.

Competencias y suscripciones

Aquellos que no sean miembros de la suscripción de Nintendo Switch Online enfrentarán una frustración adicional, ya que no todos los modos estarán disponibles. Solo podremos jugar en formatos Contrarreloj y Fiesta de forma local, mientras que Campeonato Mundial y Modo Supervivencia requieren la suscripción, que cuesta entre $18,000 y $25,000 pesos anuales. Dejar fuera estas modalidades me parece un error, ya que son la esencia del juego: competir en campeonatos mundiales.

Mis sensaciones sobre el juego son mixtas. La edición física, cuyo valor ronda entre los $70.000 y $90.000 es exquisita, un triunfo para los amantes del formato físico, con un cuidado en cada uno de los objetos incluidos.

Sin embargo, el juego en sí es una versión limitada de lo que uno esperaría y no cumple completamente con las expectativas de los juegos competitivos y sociales que los seguidores de Nintendo conocen muy bien gracias a títulos como Mario Party o Smash Bros.