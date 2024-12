Se podrían entregar más de 131 mil notebooks a estudiantes de la educación pública en 2025

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) recibió el pasado 3 de diciembre ofertas de proveedores para la licitación del Programa Becas TIC 2025, un paso crucial para la adquisición de computadores portátiles con internet destinados a estudiantes de educación pública.

El programa, que tiene un presupuesto referencial de $33.055.662.760, busca adquirir al menos 123.092 equipos. Las ofertas recibidas reflejan una alto interés por proveer el servicio, destacando la de ACER en principio como la más competitiva, seguida por sus competidores Lenovo y HP que hicieron ofertas más caras y que por lo tanto reducen el número de beneficiarios.

Los computadores que serán adjudicados incluirán tecnología de última generación: procesadores Intel Core i3, 8GB de memoria RAM, 128GB de almacenamiento SSD, Microsoft office, antivirus, software de rastreo y un completo plan de internet. También se garantizará un servicio técnico “on site” para maximizar la satisfacción de los beneficiarios.

La mejor oferta fue presentada por ACER, a un valor de U$ 299,87 lo que permitiría entregar Notebooks a 131.368 beneficiarios, unos 8.300 equipos adicionales a lo presupuestado por en las bases y varios miles de equipos adicionales en comparación con las ofertas presentadas por las marcas Lenovo y HP.

Adjudicación: transparencia y plazos

Se estima que la Junaeb debiera adjudicar esta licitación en los próximos 10 días. Conocedores del proceso indican que lo que se busca evitar es el lamentable atraso provocado en la entrega de una serie de insumos a la red pública producto de severos cuestionamientos a procesos de licitación y a problemas de ejecución.

En 2024, por ejemplo, la distribución de computadores y útiles escolares aún no había terminado en el mes de septiembre, generando inconvenientes para los estudiantes beneficiarios. La licitación de dicho proceso, asimismo, fue ampliamente cuestionada por haberse adjudicado a Lenovo, pese a que no había presentado la mejor oferta y no haber obtenido un puntaje bueno en materia de servicio.

Cabe señalar que en 2024, también se enfrentaron significativos problemas en las licitaciones de alimentación y útiles escolares, afectando la entrega oportuna de estos beneficios esenciales para los estudiantes. Más de 2 millones de estudiantes del sistema público y particular subvencionado no recibieron sus útiles escolares a tiempo en 2024.

La entrega, que debía realizarse en marzo, se retrasó hasta el segundo semestre debido a que la licitación inicial fue declarada desierta por incumplimiento de requisitos por parte de las empresas oferentes. Esto obligó a iniciar un nuevo proceso licitatorio, postergando la distribución de los materiales.

En el área de administración de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), por su parte, a inicios de 2024 Junaeb adjudicó la licitación a la empresa Edenred para el período 2024-2025. Sin embargo, la Contraloría General

de la República detectó irregularidades en la evaluación de las ofertas, señalando que el contrato asignado no se ajustaba a derecho y que hubo disparidad de criterios en la evaluación. Esto llevó a que, en mayo de 2024, Junaeb iniciara el

proceso de invalidación de la licitación, retrotrayendo la evaluación para garantizar igualdad de condiciones entre los oferentes.

Estos eventos reflejan los desafíos y críticas que enfrentaron los distintos actores para administrar eficientemente la BAES, afectando tanto a los estudiantes beneficiarios como a los proveedores involucrados.