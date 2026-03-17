Industria del salmón apuesta por valor agregado en exigente mercado de Estados Unidos

En un escenario donde el mercado estadounidense endurece sus estándares en calidad, continuidad de suministro e innovación comercial, la Seafood Expo North America 2026 vuelve a posicionarse como uno de los principales termómetros de la industria acuícola. Más que una vitrina, la feria se consolida como un espacio clave donde convergen tendencias de consumo, presión competitiva y decisiones estratégicas que anticipan el rumbo del sector.

En ese contexto, AquaChile participa en la principal feria de productos del mar de Estados Unidos en un momento especialmente desafiante. El país norteamericano no solo es su principal destino internacional, sino también un mercado que impulsa el desarrollo de marcas, nuevos formatos de consumo y propuestas con mayor diferenciación. Hoy, crecer en esa plaza no depende únicamente de la escala, sino de la capacidad de interpretar al consumidor, responder con consistencia y capturar mayor valor.

“La Seafood Expo North America de Boston es, junto con Barcelona, una de las ferias más importantes del año para la industria del seafood y el principal punto de encuentro con nuestros clientes estratégicos de Estados Unidos y Canadá, hoy nuestro mercado más importante. Con más de 20.000 profesionales de la industria y 1.200 expositores, es además la mayor feria de productos del mar en ese país, por lo que representa una instancia clave para seguir fortaleciendo nuestra presencia”, explica Vicente de la Cruz, gerente Comercial de AquaChile.

La participación de la compañía este año tiene un foco claro: fortalecer vínculos y potenciar su oferta de mayor valor. “El objetivo es consolidar y profundizar la relación con los clientes actuales en Norteamérica, junto con dar un mayor impulso al portafolio de valor agregado. La participación en Boston permite reforzar el posicionamiento de la empresa como un actor de largo plazo, con capacidad para acompañar a sus clientes en un mercado cada vez más exigente y competitivo”, señala.

Actualmente, Estados Unidos se mantiene como el eje central del negocio internacional de la firma, no solo por volumen, sino también por su capacidad de marcar tendencias. “Estados Unidos es nuestro principal mercado internacional y un eje estratégico para la empresa. No solo por volumen, sino también por sofisticación, desarrollo de marca, innovación en formatos y estándares comerciales que muchas veces anticipan tendencias que luego se extienden a otros destinos. Esa relevancia también se refleja en nuestra presencia, desde hace más de un año, con nuestra planta en Miami”.

Un mercado más exigente y competitivo

Los cambios en la demanda han elevado el estándar de la industria. “Vemos un mercado más exigente en calidad y consistencia del suministro. El estándar esperado hoy es muy alto y eso obliga a responder con precisión operacional. Al mismo tiempo, hay mayor apertura a formatos de conveniencia, productos de valor agregado y soluciones listas para cocinar, como nuggets, ahumados y fish sticks. A eso se suma una competencia más intensa entre distintos orígenes productivos de salmón y una gestión de categorías más profesionalizada, donde el proveedor debe aportar valor comercial y conocimiento de mercado, no solo producto”, detalla de la Cruz.

En este contexto, las prioridades de los clientes también han evolucionado. “La seguridad de suministro y la consistencia operacional siguen siendo factores centrales, porque permiten responder con mayor solidez a las exigencias del mercado y del consumidor final. También pesa la capacidad de ofrecer un portafolio que ayude al cliente a crecer y capturar nuevas oportunidades. A eso se suma el interés por formatos innovadores y propuestas más sustentables y diferenciadas, como Aqua Singular. Hoy los clientes privilegian relaciones confiables y de largo plazo”.

Oportunidades en segmentos premium y sustentables

De cara al crecimiento, la compañía identifica oportunidades claras en segmentos de mayor valor. “Una de las mayores oportunidades está en seguir desarrollando nuestra marca ultrapremium Verlasso, tanto en retail como en foodservice, en un segmento que sigue creciendo y que muestra alta sensibilidad a la calidad, al servicio y a la propuesta de valor. También vemos espacio relevante para Aqua Singular, una propuesta diferenciadora y sustentable, con atributos y calidad de un producto fresco, pero con disponibilidad inmediata y una vida útil mayor para el cliente”.

La escala productiva y el conocimiento del mercado aparecen como factores diferenciadores frente a la competencia. “Nuestra escala, consistencia operacional y conocimiento del mercado norteamericano. Tenemos capacidad de suministro estable durante todo el año, pero también la flexibilidad y velocidad que hoy necesitan los clientes para competir mejor. Esa combinación de volumen, profesionalismo y mirada de largo plazo es una fortaleza importante en este mercado”.

Foco en conveniencia y diferenciación

Para 2026, AquaChile apunta a reforzar su presencia con productos alineados a las nuevas tendencias de consumo. “Este año queremos impulsar con más fuerza soluciones como Aqua Singular, para seguir entrando en distintos canales con una propuesta centrada en calidad, disponibilidad y sustentabilidad. Junto con eso, buscamos fortalecer productos en formatos de mayor conveniencia para retail y consumidor final, en línea con las nuevas tendencias de consumo. El objetivo es capturar más valor dentro de la categoría, con foco en lo que hoy necesita el cliente”.

En un mercado cada vez más competitivo, la compañía apuesta por consolidar relaciones de largo plazo, fortalecer su portafolio de valor agregado y responder a un consumidor que exige calidad, innovación y consistencia.