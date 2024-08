BancoEstado potencia el “financiamiento verde” para apoyar el camino hacia la carbono neutralidad

Uno de los compromisos que se ha autoimpuesto BancoEstado, es apoyar el camino de movilizar a Chile hacia una economía neutra en carbono. Para esto, la entidad financiera ha estado trabajando en entregar soluciones financieras que permitan a las personas y empresas ser parte de esta transformación.

Con el objetivo de fomentar el compromiso hacia el Cero Neto en emisiones de gases de efecto invernadero, hace unos días la Casa Matriz de BancoEstado, fue sede del encuentro internacional “Viaje hacia la mitigación climática en el sector financiero”, que también contó con la organización de la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente (UNEP FI) y el Ministerio de Hacienda de Chile.

El evento tuvo colaboración de la Alianza Financiera de Glasgow por el Cero Neto (GFANZ), Chapter Zero Chile, Acción Empresas, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática (CLG Chile), los Principios de Inversión Responsable (PRI), el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (GBID) y Manuia.

En el encuentro, se debatió sobre el momento que atraviesa el sector financiero en su camino hacia una economía baja en carbono y resiliente climáticamente, a través de exposiciones, paneles de discusión y talleres de capacitación liderados por representantes de UNEP FI y GFANZ.

Además, se abordó el hecho de que el sector financiero es fundamental para alcanzar la meta país de ser carbono neutral al año 2050. Esto, debido a que existen altas expectativa sobre este sector y la urgencia de profundizar su compromiso climático. Se planteó que se han implementado estrategias para financiar la transformación de procesos productivos y de la economía en general, para acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que aumentan la temperatura del planeta.

El primero en tomar la palabra fue el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, quien planteó que la entidad, como banco público, tiene la misión de servir a todos los chilenos, sin distinción. “Esta misión se traduce en un compromiso firme con el desarrollo sostenible, entendiendo que el bienestar económico no puede estar separado del bienestar ambiental. En este sentido, las finanzas verdes se convierten en una herramienta esencial para fomentar un crecimiento alineado con la mitigación climática”, sostuvo.

Mientras que desde el Ministerio de Hacienda, la Coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales, Carola Moreno, señaló que “UNEP FI ha sido un aliado para conectar en Chile al sector financiero con las autoridades supervisoras y reguladoras, apoyando la creación de la Mesa Público Privada de Finanzas Verdes que lidera el Ministerio de Hacienda. Banco Estado y el BCI, han dado un gran paso al hacerse miembros de la Alianza Bancaria hacia el Cero Neto (NZBA, por sus siglas en inglés), y localmente, junto al HSBC y muchos otros, han liderado grupos de trabajo temáticos que han permitido enriquecer la compresión y gestión de riesgos asociados al cambio climático.”

El evento contó con la exposición de Fernando Salazar de Lara, Coordinador de Clima para América Latina y el Caribe, UNEP FI, quien presentó sobre “La hoja de ruta hacia la mitigación”; y Alan Gómez, Director General de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) para América Latina y el Caribe, el cual se refirió a “La relevancia de la planeación para transitar hacia el cero neto”.

Fernando Salazar de Lara de UNEP FI comentó que, “en Chile, hemos observado un ecosistema financiero que ha comprendido ampliamente la importancia de la mitigación climática tanto en la gestión de riesgos como en las oportunidades que ofrece la transición. Algo que particularmente he encontrado inspirador es el compromiso y la disposición de todas las entidades dentro de este ecosistema para avanzar en esta dirección, colaborando y aprovechando las herramientas y recursos que UNEP FI pone a su disposición, y que pueden utilizar como parte de sus reflexiones estratégicas.”

Además, se desarrolló un panel de discusión que contó con la participación de Daniel Hojman, Presidente de BancoEstado; Matías Romano, Chief Risk & Compliance Officer del HSBC Chile y Champion (líder del Grupo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos ASG) de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes de Chile; y María Florencia Attademo-Hirt, Gerente General de Países del Cono Sur y representante en Chile, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (GBID), en el que se abordó los pasos necesarios para una transición ordenada y sostenible, con un análisis claro sobre cómo los bancos pueden avanzar hacia cero emisiones netas.