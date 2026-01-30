Cuál fue una de las tres universidades con mayor certificación en sustentabilidad en Chile

La Universidad de Concepción fue una de las tres instituciones de educación superior del país que alcanzaron el Nivel Liderazgo, la máxima certificación en sustentabilidad en el país. El hito se alcanzó gracias a los resultados obtenidos por la casa de estudios en el Reporte y Evaluación de la Sustentabilidad en Instituciones de Educación Superior (RESIES) de la Red Campus Sustentable (RCS), que evaluó el desempeño de 21 instituciones de educación superior durante 2024.

El reconocimiento fue entregado en una ceremonia realizada en la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile, ubicada en el Campus Juan Gómez Millas, como parte del Primer Encuentro 2026 de la RCS. En la instancia, la UdeC recibió la certificación por la obtención de un 77.7% de cumplimiento global, obtenido tras un extenso proceso de auditoría y seguimiento,

De esta forma, la Universidad de Concepción se ubicó en el nivel más alto del RESIES, pasando en dos años desde un 20% de cumplimiento (2022) a cerca de un 78% en la evaluación en 2024.

“Este es un reconocimiento para el equipo de trabajo y también para la institución. El Nivel Liderazgo, que implica superar los 75 puntos en el puntaje global, es una señal de que hemos estado trabajando adecuadamente durante estos años, registrando e implementando acciones concretas que aportan a la sustentabilidad en la Universidad”, señaló el director de UdeC+Sustentable, Alejandro Tudela Román. En ese sentido, valoró el trabajo colectivo y de largo plazo que permitió alcanzar esta cifra, indicando que “sin la ejecución planificada de quienes llevan estas acciones en el terreno, no sería posible alcanzar este nivel”.

El informe RESIES mostró desempeños sobresalientes de la UdeC en áreas como vinculación con el medio, responsabilidad social y cultura sustentable. A esto se suman avances consolidados en gestión de campus y gobernanza, donde se han fortalecido políticas, programas y sistemas de seguimiento.

Al respecto, Tudela indicó que “esperamos incrementar este puntaje en los próximos años, consolidando lo avanzado y fortaleciendo áreas clave, como docencia y gobernanza, requiriendo compromiso, trabajo en red y una visión compartida de futuro”.

En la ceremonia de reconocimiento, la directora ejecutiva de Red Campus Sustentable, Patricia Opazo Barraza, expuso los principales resultados de la medición a nivel general. En cuanto a la puntuación que obtuvo la UdeC, destacó el carácter regional del logro. “Estamos gratamente sorprendidos por el resultado de la Universidad de Concepción, que refleja un compromiso sostenido y una aceleración muy significativa en sus avances. Es especialmente relevante que se trate de una universidad regional, porque demuestra que todas las instituciones, más allá de su ubicación, pueden avanzar en sustentabilidad cuando existe una estructura sólida y una convicción institucional”, indicó.

La valoración al crecimiento continuo

En la misma línea, la presidenta de Red Campus Sustentable, Karina Toledo Cabezón, valoró especialmente el avance institucional de la UdeC, “para nuestra Red es un motivo de profundo orgullo que la Universidad de Concepción haya dado este salto al Nivel Liderazgo”. Añadió que “esto representa un compromiso real con la sustentabilidad en sus dimensiones social, ambiental y económica, y una responsabilidad con los territorios y los desafíos que impone el cambio climático”, afirmó. Junto con ello, subrayó el rol que tienen las universidades como actores clave en la generación de conocimiento para el desarrollo sustentable.

Este nuevo hito UdeC en sustentabilidad se suma al reconocimiento obtenido en 2024, cuando la Casa de Estudios alcanzó la máxima certificación del Acuerdo de Producción Limpia II en Educación Superior, donde se destacó el trabajo en eficiencia energética, gestión ambiental y cultura sustentable en los tres campus universitarios.

Sobre los futuros retos institucionales, el director de UdeC+Sustentable señaló que el desafío es profundizar el trabajo en formación y territorio. “Estamos fortaleciendo la dimensión formativa, con cursos y contenidos en sustentabilidad, y ampliando iniciativas, como el Programa de Oficinas Verdes en los campus Concepción, Los Ángeles y Chillán”, indicó. Añadió que estas acciones buscan consolidar prácticas cotidianas y mejorar los próximos procesos de evaluación institucional.