Mes del Gato: ¿Qué raza elegir según tu estilo de vida?

Aunque muchos piensan que los gatos son animales independientes y de bajo mantenimiento, lo cierto es que cada raza tiene características propias que pueden influir en la convivencia. Desde los más activos y demandantes, hasta los tranquilos y reservados, la elección adecuada puede marcar la diferencia.

Carolina Ruiz, veterinaria de SuperZoo, explica que “algunos gatos necesitan más atención, otros prefieren la calma o la rutina y conocer estas diferencias ayuda a tomar decisiones más responsables y a garantizar el bienestar de ambos. Tener un gato puede ser un increíble compañero de vida y para eso es ideal elegir el que mejor se adapte a tu personalidad”.

Razas recomendadas según estilo de vida

Conocido como el “pequeño leopardo doméstico”, el Bengala es curioso, inquieto y necesita mucha estimulación. Ideal para personas deportistas o con rutinas dinámicas que disfruten jugar y dedicarle tiempo. Por otro lado, el Persa, con su largo pelaje y carácter sereno, es perfecto para quienes disfrutan el descanso y la rutina. Se adapta bien a departamentos y a dueños que prefieren una vida tranquila.

El Azul Ruso es elegante y reservado, crea un lazo profundo con su humano, pero sin ser demandante. Se adapta a personas con agendas ocupadas que valoran el silencio y la rutina estable.

Apodado el “gigante gentil”, el Maine Coon es sociable, juguetón y muy paciente. Perfecto para hogares con niños o más mascotas, ya que disfruta la interacción y el juego constante.

Por último, el Sphynx, conocido por no tener pelo, es un gato extremadamente cariñoso y dependiente del contacto humano. Requiere cuidados especiales en su piel y es recomendado para personas expresivas, creativas o con un estilo de vida flexible.

“Más allá de la raza, cada gato tiene una personalidad única y adoptarlos es un compromiso a largo plazo, pero son animales llenos de amor y alegría para entregar”, concluye Ruiz.