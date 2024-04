Salud mental: el riesgo de la exposición a noticias de violencia e inseguridad en personas mayores

Más allá de hechos de violencia y las cifras que dan cuenta de un aumento en la sensación de inseguridad, la alta exposición a estos contenidos noticiosos implica también un posible riesgo para el bienestar emocional de las personas.

En el caso de personas mayores la situación es preocupante, pues la sensación de inseguridad generalizada puede disminuir su compromiso con las rutinas diarias que habitúan practicar.

“Una buena salud mental en este segmento etario se caracteriza, entre otros aspectos, en contar con factores protectores como la capacidad de sentirse integrados y seguros en su entorno, así como el realizar actividades sociales”, comenta Ana Paula Vieira, directora de Fundación Míranos, organismo que trabaja en la prevención del suicidio en mayores de 60 años.

La alta exposición a la información, como ocurre en el caso de la televisión, puede impactar en forma negativa ocasionado variaciones en el ánimo.

“Reducir la cantidad de tiempo o establecer horarios específicos para informarse puede ayudar a que el malestar reduzca, porque la noticia deja una sensación de que todo ocurre siempre de esa misma manera, entonces provoca una percepción de inseguridad generalizada”, explica Eduardo Guzmán, psicólogo de la fundación.

En este sentido, la sugerencia de los especialistas es que las personas tengan una postura reflexiva, selectiva y crítica ante la información recibida desde los distintos medios (matinales, noticiarios, programas de radio).

“Es importante cuestionar, contrastar y absorber con sentido crítico, asimismo, balancear la exposición a noticias malas y positivas, contribuyendo a nuestro bienestar integral, sensación de esperanza y optimismo”, enfatiza Vieira.

¿Cómo saber si una persona mayor se siente afectada?

A nivel físico puede haber falta de apetito, dolores de cabeza, tensión muscular, presión arterial alta o dificultad para tener sueño reparador. Todos estos síntomas son propios de la experiencia ansiosa, puntualizan los especialistas.

Además se pueden presentar sensaciones de angustia, preocupación por la seguridad propia y de la familia. “La persona que está expuesta a este tipo de noticias percibe el entorno como una amenaza, salir ya no es lo mismo, existe inquietud frente a tener que salir a ciertas horas, o transitar por ciertos lugares donde se habituaba a salir”, recalca Guzmán.

Estos cambios pueden traer consecuencias como aislamiento social, una situación que preocupa, sobre todo, cuando la persona mayor no cuenta con redes de apoyo, señala Vieira.

“Este retiro de la vida social va coartando a la persona mayor, pudiendo aparecer en ella tristeza y desánimo por no poder realizar actividades que antes hacía; irritabilidad por no estar viviendo de la manera como le gustaría vivir o frustración e impotencia, lo que puede llevar a la anhedonia, que es la falta de gusto o placer por las cosas cotidianas a causa de no poder sentirse libre”, plantea.

Desde Fundación Míranos se sugiere que las personas mayores procuren mantener sus actividades sociales, se organicen y empoderen, buscando alternativas en sus municipios para que les brinden apoyo ciudadano en cuanto a seguridad, vigilancia, mapas con rutas seguras, entre otras acciones comunitarias.