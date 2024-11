Los sucesivos fracasos del CFT estatal de Coquimbo

Presentado por:

Iniciamos esta edición abordando la pesadilla en la que se ha convertido la construcción del CFT estatal de Ovalle. Desde su anuncio en 2016, pasando por su puesta en marcha en 2019 y hasta la actualidad, los avances han sido escasos. Hoy en los terrenos entregados por comodato no hay nada. ¿Quién o quiénes son los responsables de este fracaso?

En segundo lugar, te mostramos el dolor de las amigas de Claudia Moya, tens fallecida en la comuna de Río Hurtado. Su núcleo cercano clama justicia. Están molestos con la lentitud de la investigación liderada por Fiscalía. La muerte de Claudia se produjo en junio de 2022 y recién en diciembre de este año se realizará la formalización por parte del Ministerio Público contra el imputado al que sindican como el responsable de la muerte de Claudia. El imputado jamás ha estado con medidas cautelares.

También te contamos el problema en el que está inmerso el Gobierno, a través de la delegación provincial de Limarí. Una denuncia en Contraloría por no respetar la Ley de Compras vuelve a poner en el tapete la cuestionada gestión de la delegada de esa repartición.

Nos trasladamos luego hasta la provincia de Choapa, específicamente a la comuna de Canela, donde estudiantes del liceo de esa comuna están cultivando especies marinas y generando al mismo tiempo iniciativas de uso eficiente de agua.

Y finalmente publicamos una aclaración solicitada por el juez de Garantía de Coquimbo, Darío Díaz Peña y Lillo, relativa a la mención que se le hizo en una nota de la edición del 21 de octubre de este newsletter.

Los fracasos de gobiernos de izquierda y derecha en la construcción del CFT estatal de Ovalle

En 2016, la ex-Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que creaba los Centros de Formación Técnica estatales en distintas zonas del país. En la Región de Coquimbo se decidió que el CFT estatal tendría asiento en Ovalle. Los anuncios por entonces indicaban que se realizaría un diseño, se buscaría un terreno y se construiría el CFT estatal. Sin embargo, hasta hoy muy poco de eso hay, ya que en concreto no se ha puesto ni siquiera una piedra.

El Centro de Formación Técnica estatal de Ovalle comenzó sus clases en marzo de 2019 con cuatro carreras, pero en dependencias arrendadas, siendo la principal el edificio que hasta hoy ocupa, ubicado al frente de la Plaza de Armas de la ciudad.

Su primer rector fue Manuel Farías, quien desde que asumió –ese mismo año-, comenzó a gestionar la promesa que el Gobierno de la época había vociferado: la construcción del CFT. Lo primero fue conseguirse un terreno.

“No existía terreno para poder construir y, por lo tanto, esa fue una de las tareas críticas que yo tomé inmediatamente desde que asumí, y logramos, después de aproximadamente unos cinco o seis meses, concretar un comodato de largo plazo con el Ministerio de Bienes Nacionales”, explicó a Aquí Coquimbo el exrector Manuel Farías.

Los terrenos entregados por comodato en tiempo récord a los que se refiere Farías son alrededor de 10 hectáreas y están emplazados en el sector de Talhuén, cercanos al hospital de Ovalle.

En tanto, en 2018, el Ministerio de Educación, a través de la Universidad de La Serena, adjudicó la licitación del “anteproyecto, diseño de arquitectura y permiso de edificación” de lo que sería la infraestructura real del nuevo CFT.

Ese primer proyecto arquitectónico -liderado por el Mineduc-, al que tuvo acceso este medio de comunicación, contemplaba 2.969 metros cuadrados de superficie edificada y una inversión superior a los $ 4.388 millones.

Ya con las primeras tareas resueltas, el otro paso era obtener los dineros para la construcción del centro de estudios. Esto llegó ese mismo año cuando la Subsecretaría de Educación traspasó al CFT cerca de $ 4.886 millones. Lo que vino después es una pesadilla.

Licitaciones caídas

Ya con los dineros en manos del CFT, su rector de la época agilizó los trámites y generó la primera licitación, a la que se presentaron distintos oferentes, pero se tuvo que declarar desierta porque todos postularon por un monto más alto del ofertado.

Manuel Farías logró -en poco tiempo- gestionar una segunda licitación. Así lo explica: “Nosotros ajustamos algunas partidas del proyecto, que no es cambiar en definitiva el proyecto original en su estructura fundamental, sino que más bien disminuir algunas partidas (…) Y con eso nosotros logramos disminuir el monto de una manera más o menos considerable y llegamos a un valor que a juicio nuestro era bastante razonable para poder licitarlo. Entonces, hicimos una segunda licitación”.

Según comenta Farías, la licitación se realizó en plena pandemia, cuando los costos de materiales aumentaron considerablemente. Esta situación habría devenido en que nuevamente la licitación se cayera, declarándose desierta.

El exrector señala a Aquí Coquimbo que solicitó a través de una carta -al entonces jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas- un incremento de recursos, pero “la Subsecretaría de la época jamás nos contestó la carta. No obstante, nosotros sabemos que hubo otros CFT del país que tuvieron una situación similar, y el Ministerio les suplementó financiamiento para poder terminar el proyecto de construcción”, comentó Farías.

Incluso él mismo le fue a golpear las puertas a la exgobernadora Krist Naranjo, quien por entonces había recién asumido el cargo. Cuento repetido, Naranjo jamás priorizó el suplemento para la construcción del CFT. «En una año y medio hicimos dos licitaciones, gestiones, pero no quiero pensar que había un sesgo político”, explicó el exrector.

Nuevas autoridades, rediseño, pero todo sigue igual

Aquí Coquimbo conversó con el actual rector del CFT, Hugo Keith Acevedo, quien nos comentó que bajo su mandato se llevó a cabo un rediseño del proyecto, utilizándose como base el diseño elaborado por la Universidad de La Serena, y se solicitó a la misma empresa de arquitectura hacer el rediseño separando el original en dos etapas.

Respecto a las gestiones realizadas bajo su autoridad, Hugo Keith explicó: «Teniendo en cuenta la insuficiencia de recursos asignados para la construcción del proyecto original, se realizó el rediseño ya mencionado, consiguiendo el permiso de construcción correspondiente y además se definió con la empresa la confección de nueva planimetría, para que, en un futuro, se pudiese recurrir a diferentes fondos”.

El rector es tajante en explicar que la dificultad son los exiguos dineros, ya que, afirma, “el problema desde el inicio han sido los recursos, y tanto esta rectoría como la anterior, lo hicieron saber al Ministerio de Educación, solicitando fondos adicionales para la construcción, los cuales no fueron asignados por las distintas autoridades ministeriales”.

Desde la Subsecretaría de Educación Superior no profundizaron mucho en la situación. Explicaron que tuvieron que reformular el proyecto del CFT, de forma de ajustarlo al presupuesto transferido y que durante este año el ajuste fue aprobado por el directorio del centro de estudios y que está siendo monitoreado por el Mineduc.

2

Río Hurtado: reprochan lentitud de Fiscalía y no descartan manifestaciones

Impotencia, rabia y dolor son algunas de las sensaciones de un grupo de amigas de Claudia Moya Jeraldo, mujer fallecida luego que el vehículo en el que viajaba la noche del 03 de junio de 2022 volcara y cayera a más de 70 metros en el sector de Puntilla de Pichasca en la comuna de Río Hurtado. Amigos y familiares apuntan a la lentitud de la investigación y reclaman que el conductor del vehículo e imputado en la causa por cuasidelito de homicidio, J.V.V, no haya sido sometido a ninguna medida cautelar hasta el momento.

Los hechos

En la querella criminal a la que tuvo acceso Aquí Coquimbo, se expone que Claudia, de profesión tens, junto a unos compañeros de trabajo del CESFAM de Río Hurtado se juntaron a celebrar la noche del 03 de junio. Al momento de concluir dicho encuentro y “estando ya todos en un claro estado de ebriedad producto de la ingesta de alcohol» -según se lee en la querella-, «el querellado le insiste a la víctima de la presente causa que se suba a su vehículo marca Hyundai para ir a “dejarla” a su domicilio. Todo lo anterior ocurre mientras la víctima intentaba comunicarse con su familia”.

Según consta en la acción legal, el imputado logró su objetivo, pero al ir conduciendo en estado de ebriedad su auto se volcó en una quebrada, resultando Claudia fallecida.

Otro dato que se consigna en la querella, es sobre la fuga del conductor. “El querellado frente a dicho accidente sobrevive, donde lo único que realiza es darse a la fuga del lugar, no preocupándose de la salud e integridad de Claudia, sin dar aviso a la autoridad respectiva o a algún un equipo de rescate que pudiese socorrer a la víctima”.

El Tribunal de Garantía de Ovalle citó recién este 18 de octubre a los intervinientes a una audiencia de formalización, la cual se realizará el próximo 16 de diciembre.

“A juicio del Ministerio público los hechos antes descritos configuran el delito de cuasidelito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 490 N° 1 y 492 ambos del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, y en los que al imputado le ha cabido la calidad de autor, de conformidad a lo previsto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal”, detalla la solicitud de formalización presentada por el jefe de la Fiscalía Local de Ovalle, Rodrigo Gómez del Pino.

“Claro que nos manifestaremos. Estamos cansados de esperar”

Allison Guerrero ha asumido como vocera de las amigas de Claudia Moya y conversó con Aquí Coquimbo. Ella nos señaló su malestar con el Ministerio Público: «Me parece aberrante la falta de interés por parte de la Fiscalía con el caso de nuestra amiga Claudia Moya. Existen indicios claros de que sucedieron cosas que escapan de lo normal para que el hecho sea considerado un accidente. Partiendo porque no hubo intención alguna de parte del acusado en ayudarla al momento de que se volcaron, dejándola sola. Es triste y muy frustrante que hayan pasado más de dos años desde que ocurrió todo, para que en diciembre del 2024 recién se fije la primera audiencia”.

Otro de los puntos que abordó Allison es la indignación que le provoca que el imputado no tenga medidas cautelares: “Nos muestra la negligencia y falta de compromiso que tiene la justicia en nuestro país para con las víctimas y sus familias. Hoy nos toca estar de este lado y no descansaremos hasta que se haga justicia por nuestra Claudia. Es muy injusto ver cómo este sujeto hace su vida de manera normal, trabajando y viviendo como si nuestra amiga no hubiera muerto esa noche”.

Finalmente, Allison Guerrero afirmó que no descartan manifestarse por este caso que estremeció a Río Hurtad: «Claro que nos manifestaremos, nos movilizaremos con todos quienes quieran sacar la voz y visibilizar la negligencia en estos casos por parte de la Fiscalía. Estamos cansados de esperar”.

3

Denuncia en Contraloría por irregularidad que complica a delegada de Limarí

Otro dolor de cabeza para el Gobierno en la provincia de Limarí. Una denuncia de carácter reservada -a la que tuvo acceso Aquí Coquimbo– ingresó a la Contraloría General de la República la semana pasada en contra de la delegación provincial de Limarí. La denuncia busca que el ente fiscalizador se pronuncie respecto a una posible falta en la que estaría incurriendo dicho organismo al no terminar el contrato de un proveedor, cuando desde el mismo servicio se contrató como profesional a un familiar directo de este.

La Ley de Compras, en su artículo N° 35, establece que “ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales…”

Lo dardos recaen en contra de la delegada provincial de Limarí, Marily Escobar, quien durante este 2024 contrató a un familiar directo de Renán Ugalde Meza, ya en ese entonces proveedor de agua potable a través de camiones aljibes. Ugalde es un empresario, exmilitante del PPD, y en las pasadas elecciones municipales fue como candidato independiente a la alcaldía por Combarbalá, pero no le fue bien, quedando en el tercer lugar de las preferencias.

La abogada, magíster en Derecho Público y académica de la Universidad Central, María José Lira Marti, explicó que el problema radica en la inhabilidad del proveedor: «Hay una línea muy delgada, pero a la vez muy clara. La inhabilidad no es de la profesional que contrataron, eso hay que aclararlo, pero al formar parte del servicio, la inhabilidad recae en el proveedor (su familiar), que no debería continuar prestando servicios en la administración”.

La especialista en derecho público agregó: “Acá no estamos hablando de la evaluación del contrato del proveedor, porque me imagino que lo debe cumplir, pero sí hay una inhabilidad que se genera al tener un familiar como parte de la dotación profesional y la ley establece que eso no es posible”, expresó Lira.

En tanto, desde el organismo de Gobierno que representa al Presidente Gabriel Boric en la provincia de Limarí, su delegada Marily Escobar señaló que hasta la fecha el organismo que representa no ha sido requerido por Contraloría. Respecto al tema puntual, la militante del Partido Socialista expresó que “el proveedor mencionado efectivamente prestó servicios a la Delegación Provincial en distintos períodos y autoridades desde el año 2015 hasta el año 2024, prestación que requiere continuidad para abastecer de agua potable a la comunidad”.

Asimismo, Escobar dejó la puerta abierta para posibles cambios administrativos en el caso de que se acredite alguna irregularidad. “Todas las contrataciones de servicios se encuentran de manera permanente en revisión, por tanto, en el caso concreto se están recabando los antecedentes necesarios para determinar si se requiere realizar procedimientos administrativos pertinentes”, explicó.

Recordemos que la delegación provincial de Limarí durante este 2024 se ha visto envuelta en sucesivos problemas con los proveedores de camiones aljibes al no cancelar sus servicios a tiempo. Incluso hubo paralizaciones que dejaron en jaque la distribución de agua potable para las comunas afectadas por la sequía. La mala gestión en este tema provocó que el Gobierno decidiera quitarle esta tarea a la delegación de Limarí y que hoy sea liderada por la Delegación Presidencial Regional.

U.Central Región de Coquimbo promueve el envejecimiento activo en la Quinta Feria Gerontológica

Con la participación de cerca de 215 personas mayores provenientes de diversos centros de adulto mayor de la región, la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Central Región de Coquimbo celebró la quinta versión de su Feria Gerontológica.

El evento se destacó por su enfoque en el bienestar integral, ofreciendo a los asistentes una jornada llena de dinámicas grupales organizadas por alianzas, donde el baile, las actividades físicas adaptadas y el trabajo en equipo fueron los principales atractivos. Además, la feria incluyó diversos stands informativos y de emprendimiento, brindando valiosa información sobre temas de salud, autonomía y calidad de vida para los adultos mayores.

Esta actividad reafirma el compromiso de la universidad con el envejecimiento activo y la integración de la comunidad, destacando la importancia de promover un envejecimiento saludable y participativo.

4

Liceo de Canela impulsa el uso eficiente del agua y fomenta emprendimiento en jóvenes

La acuicultura llegó al Liceo Polivalente Padre José Herde, donde los estudiantes y docentes generan proyectos prácticos ligados a cultivos de especies de agua dulce, como truchas y camarones de río, pero al mismo tiempo integran técnicas para el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos en zonas afectadas por la sequía.

La iniciativa nació a través de una alianza entre la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte (UCN), del Campus Guayacán, y el Liceo Polivalente Padre José Herde, de la comuna de Canela. Ambas instituciones vienen trabajando de manera conjunta desde el 2018 con el objetivo de generar acciones que permitan enfrentar la escasez hídrica en la Región de Coquimbo

Esta colaboración promueve la transferencia de conocimientos a estudiantes de enseñanza media, con el objetivo de que aprendan técnicas sostenibles de manejo del agua y descubran nuevas oportunidades de emprendimiento en sus comunidades.

La académica del Departamento de Acuicultura UCN, Dra. María Cristina Morales Suazo, explicó que “el establecimiento posee un sistema de cultivo autorizado para acuicultura de peces de agua dulce (truchas y camarones de río), y eso lo hemos articulado con los sistemas de cultivos que tenemos acá. Esta alianza nos brinda la posibilidad de enseñar a los estudiantes, propiciando que puedan poner al servicio sus capacitaciones y formación en sus propias localidades”.

Por su parte, Constanza Cortés Cortés, encargada de la Especialidad Agropecuaria del liceo, destacó que “este proyecto con la UCN ha sido muy importante para nosotros como establecimiento, puesto que nos ha permitido incentivar a los estudiantes a aprender diversas técnicas y métodos de cultivo que contribuyen a aprovechar los recursos hídricos en nuestra localidad que posee actualmente una escasez hídrica”.

Experiencia de estudiantes

Esta colaboración con la UCN se extiende a través del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) implementado por la UCN, que organiza visitas pedagógicas a la Facultad de Ciencias del Mar. En una de estas visitas, estudiantes de tercer año de la especialidad agropecuaria participaron en talleres de acuicultura y recorrieron el laboratorio de cultivos de la UCN, conociendo de cerca su funcionamiento.

Darlenka Tapia Briceño, estudiante del Liceo Polivalente Padre José Herde de Canela, destacó con entusiasmo que se sienten muy orgullosos de ser parte de este proyecto con la UCN. “Nos han brindado distintas herramientas, hemos adquirido conocimientos sobre las técnicas de cultivo de peces y todo esto nos puede ayudar a relevar en nuestra comunidad la importancia que tiene este tipo de iniciativas para disminuir la escasez de agua”, indicó Darlenka.

5

Aclaración del juez Darío Díaz Peña y Lillo

«Vengo a aclarar la nota publicada el día 21 de octubre de 2024, en la cual se me alude expresamente, enfatizando en que la investigación fue cerrada, comunicando la Fiscalía el pasado 15 de octubre su decisión de No Perseverar en el procedimiento respecto a mi persona, al no reunirse antecedentes que acrediten mi participación en los hechos investigados, información que lamentable, e injustificadamente a mi juicio, fue omitida en la referida nota periodística.

En el mismo sentido, al hacerse mención en la causa y en la publicación a imputaciones que habrían sido cometidas en Brasil, en fechas en que ejercía funciones jurisdiccionales en la ciudad de Ovalle, debo señalar que con fecha 8 de noviembre de 2024 fui sobreseído definitivamente respecto a los hechos supuestamente ocurridos en ese país, despejando cualquier duda sobre alguna participación mía en los mismos.

Es igualmente necesario señalar que la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, en conocimiento de que había sido mencionado en la referida causa, realizó en su momento un sumario administrativo que no estableció irregularidad alguna de mi persona, y en relación con ello que el hecho que hubiese ejercido funciones jurisdiccionales durante este año 2024 en la ciudad de Santiago, se debió única y exclusivamente a razones familiares, y en caso alguno producto de una medida disciplinaria o similar que se me hubiese impuesto, como infundadamente se dio a entender en el reportaje en cuestión.

He ejercido cargos en distintos servicios públicos de la región, en la Fiscalía, y desde hace más de una década como Juez de la República, respetando siempre a funcionarios y usuarios, llevando una vida pública y privada a la altura de las exigencias de las funciones que he desempeñado.»

Nota del editor: este texto es una aclaración solicitada por el juez de Garantía de Ovalle, Darío Díaz Peña y Lillo, en relación con la mención que se le hizo en la nota titulada «Formalizan a exdefensor penal público por delitos sexuales contra su hijo y juez prestó declaración en calidad de imputado«, de la edición del 21 de octubre de 2024 de este newsletter.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.