Redes sociales en picada contra JK Rowling por defender a investigadora que hizo comentarios transfóbicos

El pasado mes de marzo, la investigadora Maya Forstater fue expulsada de su trabajo como experta en fiscalidad por publicar mensajes ofensivos para los grupos LGTBI, en especial para las personas trans, en los que cuestionaba los planes del Gobierno del Reino Unido para facilitar el reconocimiento de la autopercepción diferente del sexo natural.

Forstater decidió entonces emprender una batalla legal contra sus empleadores, al considerar que se le había tratado de forma injusta por expresar, con la ciencia, que sólo existen dos sexos biológicos, hombre y mujer. Sin embargo, un juez de ámbito laboral ha determinado que no hubo despido improcedente porque no tenía derecho a ignorar los derechos legales de una persona con un reconocimiento legal del cambio en su autopercepción sexual.

Una de las que quiso opinar del tema fue la exitosa escritora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, quien tuiteó lo siguiente con respecto al caso de la investigadora británica: “Vístete como quieras. Identifícate como quieras. Duerme con cualquier adulto que te de su consentimiento. Vive tu mejor vida en paz y seguridad. ¿Pero obligar a las mujeres a abandonar sus trabajos por afirmar que el sexo es real? #EstoyConMaya #EstoNoEsUnSimulacro”.

Este comentario no le cayó muy bien en las redes sociales, quienes convirtieron su nombre en trending topic, por mostrar apoyo a una persona que algunos llaman “transfóbica”, mientras otros han apoyado tanto a la autora de “Animales Fantásticos” como a la mujer que perdió su empleo porque consideran que el género es un hecho científico que no se puede alterar aunque uno se identifique de otra forma.

Entre las reacciones se encuentra la de Amanda Jetté Knox, defensora de los derechos de la comunidad LGBTI y autora del Best seller “Love lives here: A Story of Thriving in a Transgender Family”, quien declara que es triste ver esa postura por parte de “una de las autoras más queridas del mundo”.

Otros fanáticos se han tomado la situación con un poco más de humor, compartiendo memes relacionados a la saga.