Sin género y sustentable: asesora de vestuario de Irina Karamanos, Alejandra Cuevas, explica el activismo detrás de las prendas

¿Importa la ropa que nuestros mandatarios usan para hacer mejor o peor su trabajo? La respuesta es no. Sin embargo, puede utilizarse como un medio de expresión para transmitir un mensaje, una declaración, una postura frente a ciertas temáticas. Exactamente esto es lo que comenta la diseñadora y asesora de vestuario Alejandra Cuevas, quien está trabajando con la directora del Área Socio Cultural de la Presidencia y Primera Dama, Irina Karamanos.

“Hemos trabajado un clóset muy muy muy acotado (...) Si tú la ves con un blazer negro manga tres cuartos, es el mismo todo el tiempo. En todas las fotos que la veas con el blazer manga tres cuartos, es el mismo blazer, no tenemos cuatro, tenemos uno", comenta Cuevas.

¿Influye el vestuario en el mensaje político de Irina?

"Cien por ciento. O sea, el vestir es político, para mí siempre, porque cada compra que tú haces es como hacer un voto. Si yo voy a una marca y le doy mi plata, yo voto porque en teoría me gusta esa marca, me gusta ese candidato. Entonces, siempre es político, siempre hay un mensaje detrás y yo creo que cuando uno tiene una posición política al respecto hay que aprovecharla absolutamente y estamos trabajando para eso".

Bajo la idea tradicional de Primera Dama ¿es mal visto que repita los atuendos?

Absolutamente. Es como ir a la alfombra de los Oscar con un vestido repetido. Nosotros queremos evidenciar todo lo contrario. Nosotras en el día a día nos repetimos la ropa, entonces queremos que eso también sea muy evidente para que se sienta un clóset súper normal. Conocemos a las personas que nos hacen la ropa y eso también es súper importante. Sabemos quién está atrás de cada una de las prendas que hemos comprado y eso también es muy bonito porque nos acerca un poco a la realidad de entender la industria, y a partir de ese entendimiento, también hacer un aporte.

Junto con la idea de sustentabilidad, también se percibe un intento de dejar de lado los clásicos estereotipos de vestimenta de una Primera Dama. Hemos visto a Irina con zapatillas, mochila, con pantalones en el cambio de mando. ¿Cómo ha sido el desafío de instaurar un cambio de paradigma desde la vereda del vestuario?

Llegamos a un acuerdo súper lógico. Ella es una chica muy joven, por lo tanto, tiene que mantener esa característica juvenil, porque además es un gobierno nuevo que viene con nuevos aires y eso se tiene que demostrar. Además, Irina siempre se ha vestido así, siempre ha usado zapatillas. Entonces, a pesar de que, para eventos importantes, por supuesto el cambio de mando va con zapatos o tacos, en general su día a día es con zapatillas y quisimos mantenerlo porque también transmite algo mucho más cercano. No la estamos disfrazando y eso es lo más bonito. Ella es así, o sea, cada prenda que elegimos es porque a ella le gusta mucho.

De moda rápida a la sustentabilidad

En el 2014, una marca nacional perteneciente a un retail le encargó a Alejandra Cuevas una misión que, para una diseñadora con una década de experiencia como ella, significaba la cúspide laboral: la tarea de abrir las primeras oficinas de diseño de la multitienda en Asia, y así potenciar la industria nacional de producción masiva de ropa.

Formada como diseñadora gráfica, Cuevas se ha dedicado por casi 18 años a la moda y desde 2016 está completamente enfocada a que esta sea sustentable. Sin embargo, en su paso por Hong Kong, sus labores fueron más bien administrativas y de negociaciones con clientes y proveedores, lo que la llevó a visitar y conocer personalmente las industrias que proporcionaban la materia prima a la empresa que estaba representando.

“En esos momentos yo no tenía ni siquiera la claridad de que eso podía ser algo malo, me parecía súper increíble, yo estaba feliz”, dice. Sin embargo, poco a poco algunas cosas le causaron ruido. “No me coincidían los precios, como que siempre tenía que presionar mucho a los proveedores para bajar los costos, todo esto porque la empresa de retail que me contrató quería que marginara más plata. Las condiciones laborales en general en Asia no son las mejores. Esas fueron las primeras alarmas”, confiesa. Tras esto, dejó de sentirse cómoda y empezó a cuestionarse lo que hacía allá.

El detonante para que Cuevas decidiera darle una vuelta a su carrera fue el documental The True Cost, que muestra cómo la producción industrial masiva y barata de ropa ha tenido un fuerte impacto ambiental y en las vidas de las personas que trabajan en estas fábricas. “¡Lo vi y quedé traumadísima!”, recuerda. “Dije que no, no puedo ser parte de esta industria”.

Cuevas asegura que intentó proponer a la empresa opciones más sustentables de trabajo, como introducir telas orgánicas o recicladas. Sin embargo, no tuvo éxito.

Así, en 2015, con nuevos conocimientos a su disposición, le dio un giro a su carrera. Volvió a Chile y creó Clóset Sustentable, un plataforma que funciona desde Instagram en la cual busca compartir, educar y concientizar. En estos años, esta plataforma ha tomado fuerza, logrando más de catorce mil seguidores. Hoy, Cuevas es invitada regular a conversatorios, talleres y clases, y desde marzo de 2022, es la asesora de vestuario de la Primera Dama Irina Karamanos.

“Buscaban una persona que hiciera una asesoría de imagen, pero desde la vereda de lo que yo hago en Clóset Sustentable (…) Entonces, eso está súper en sintonía con lo que ella y el nuevo gobierno también llegan a proponer, un apoyo a la industria local, a los nuevos talentos, decirle que no al sobreconsumo”, agrega.

¿Cuáles son tus expectativas del futuro de la moda sustentable en Chile?

Lo primero que sueño es que esto se vaya profesionalizando cada vez más, porque nosotros tuvimos una industria fantástica que, lamentablemente, se vio destruida con la llegada del libre mercado y las importaciones. Acá en Chile se producía mucha ropa en los años sesenta y setenta, era maravilloso, pero después desapareció. Entonces, me encantaría que eso renaciera, me encantaría que la gente de verdad le diera el valor que tiene a la ropa.