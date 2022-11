‘‘Ahora lo sabes’’: lanzan campaña para sensibilizar sobre las diversas expresiones de violencia de género

¿Alguna vez le has revisado el celular a tu pareja sin su consentimiento?, o ¿le has prohibido que se junte con sus amigas/os? Tal vez no lo sabías, pero estas situaciones, que afectan principalmente a las mujeres en todo el mundo, corresponden a violencia.

Con el objetivo de visibilizar, prevenir y erradicar ese tipo de escenarios, se lanzó la campaña #AhoraLoSabes. La iniciativa se enfoca en la sensibilización masculina, especialmente durante este mes, en que se conmemora el próximo 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La campaña, llevada a cabo por el proyecto educativo Homo Nova de Fundación Kumelén y Fundación Honra, publicará a lo largo del mes diferentes preguntas, cifras y definiciones sobre las diversas expresiones de violencias que ejercen los hombres contra las mujeres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Homo Nova (@homonova)

‘‘Este tipo de acciones de sensibilización y campañas son esenciales para la reeducación de los varones que ejercen violencia en forma consciente e inconsciente, para que cuestionen que su actuar causa daño, aunque cotidianamente la minimicen, nieguen o justifiquen’’, sostiene el co-fundador de Fundación Honra, Tomás Honorato Estévez.

También te puede interesar

La iniciativa, además, busca poner a la luz situaciones que por años se han visto normalizadas por todas las personas, pero que corresponden a violencia psicológica, laboral, simbólica, entre otras. ‘‘Muchas son invisibles, para erradicarlas hay que aprender a identificarlas’’, señala uno de los post publicados.







Cabe mencionar que en Chile el 41,4% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia psicológica, sexual o física a lo largo de su vida, situación que además se ha visto acrecentada por la pandemia.

Para conocer más sobre la campaña y revisar todos los datos, cifras y post de la iniciativa comunicacional, puedes visitar las cuentas de redes sociales de @homonova y @fundacionhonra.