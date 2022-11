“Antes de morir quiero conocer el cielo”: la obra que reflexiona sobre los crímenes hacia disidencias sexuales, la familia y la libertad

El asesinato y desaparición de una joven lesbiana en una localidad semi rural, es el escenario en que se desarrolla “Antes de morir quiero conocer el cielo”, obra que aborda la injusticia ante los diversos crímenes hacia las diversidades.

La invisibilización del sistema y la sociedad, la complicidad del Estado, y el silencio de la familia coexisten y se contrarrestan con el amor y la libertad en la propuesta dirigida por Javiera Mendoza y escrita por la artista y activista Rae del Cerro.

Según destacan desde la organización de la obra, la propuesta busca problematizar y profundizar sobre el hecho de que los lesbocidios no estén tipificados en nuestras legislaciones. “Es muy importante visibilizar el lesboodio que aún no es nombrado. Hay un silenciamiento mortal que se vive en nuestro país y que hasta el día de hoy pasan por homicidio calificado”, señala Mendoza.

Por otro lado, también explican que la iniciativa artística busca en poner en foco la memoria sobre los crímenes de odio hacia las diversidades, algo sumamente necesario para abordar esta problemática y asegurar los derechos y libertad de la comunidad LGBTQ+.

‘‘La gente en este país no tiene memoria y nosotras estamos aquí para recordarles que esto sucede hace años y sigue sucediendo en 2022, eso no puede ser. Es importante abordar esta temática porque no puede seguir muriendo gente por buscar la libertad”, comenta la actriz de la obra, Hitzka Nudelman.

La propuesta cuenta con la producción ejecutiva White Tiger Productions Chile, organización teatral cuyo objetivo es llevar al público proyectos que den voz y visibilidad a la memoria y derechos humanos del colectivo LGTBQ+, concentrándose en particular en las mujeres que forman parte de esta comunidad.

“Antes de morir quiero conocer el cielo” se presentará en Teatro Mori Bellavista del 18 de noviembre al 4 diciembre. Viernes y sábados 20:30 hrs. Domingos 20:00 hrs. Para adquirir tus entradas haz click aquí.