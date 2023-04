¿Cómo elegir tu primer juguete sexual? Un aliado para la salud, el placer y autoconocimiento

Desde la pandemia, la venta de juguetes sexuales tuvo un crecimiento generalizado en todo el globo, aunque en algunas personas causa rechazo, en otras indiferencia y también curiosidad. Independiente de esto, es un “importante aliado” para tratamientos de salud, el placer y autoconocimiento. ¿Cómo elegir el primero?

Succionadores, masturbadores, aromáticos, explosivos. El ecosistema del placer, la salud sexual y el autoconocimiento es cada día más amplio, así como también el número de usuarios de juguetes sexuales. Desde la pandemia en adelante, tal vez un poco antes, se reporta un aumento considerable en sus ventas: según la pionera en Chile, Japi Jane, durante este periodo creció en un 200%.

Aunque “Chile es un país conservador y la sexualidad un tabú”, dijo el editor de un reconocido libro sobre el tema, la juguetería erótica “es cada vez más aceptada en Chile”. Para la sexóloga, Karen Figueroa García, al momento de verse enfrentadas por primera vez a una juguetería, las personas tienden a rechazarlas, a otras les causa indiferencia y “en el mejor” de los casos, curiosidad.

Pero más allá de la actitud frente a ellos, tienen un rol fundamental en tratamientos de salud y otros aspectos.

“Juegan un rol fundamental como aliado en tratamientos de disfunciones de toda índole, ayudan en la recuperación del consultante, como herramientas de autoconocimiento o para hacer lúdico y entretenido un ejercicio de entrenamiento masturbatorio o de autoerotismo”, sostuvo la especialista.

Así, la juguetería o cosmética erótica, consideró la presidenta y co-fundadora del Instituto Americano de Sexología INASEX, constituye una “herramienta que nos ayuda a enriquecer nuestra vida sexual en paralelo a un tratamiento”. Genera sensación de “bienestar inmediato” en los usuarios que se atreven a usarlos.

Ahora bien, en el caso de aquellas personas que lo usan con fines terapéuticos se trata de un caso distinto, advirtió Figueroa.

“En general, el consultante que se atiende tiene como característica común, aparte de presentar una dificultad de índole sexual, el hecho de asociar la masturbación o la juguetería erótica a algo malo, tabú, algo perverso y/o negativo”, subrayó la magíster en sexología.

Por este motivo, señaló que su trabajo juega un rol fundamental ante la histórica falta de Educación Sexual Integral (ESI) que tiene el país. “Entonces, una de nuestras tareas en las intervenciones es, en primer lugar, trabajar para desmitificar y quitar estos paradigmas de la mente de cada persona”, agregó.

Una elección y algunas consideraciones

Ya sea para favorecer el cuidado del piso pélvico, estimular el autoerotismo o sencillamente desarrollar el autoconocimiento, el uso de juguetes sexuales puede resultar un buen aliado para el día a día. Pero ¿cómo elegir el primero?

La sexóloga entregó algunas recomendaciones a considerar en la primera compra.

“Si estás en pareja, lo ideal es ir juntos a comprar este artículo que finalmente incorporarán en la cama y si alguno de los dos no se atreve o será un regalo sorpresa, considerar las otras recomendaciones”, partió.

En segundo lugar, aconsejó adquirir “algo de tamaño pequeño, poco amenazante” para la pareja, porque la idea es que “produzca más curiosidad que rechazo”.

Además de esto, encomendó elegir “un juguete de diseño discreto, menos evidente y con formas más orgánicas que genitalizadas”, sobre todo cuando hay niños y niñas en la casa, ya que el miedo a que los encuentren en los cajones puede producir inquietud en la pareja.

“Compra algo dentro de la gama básica, no tan sofisticado (todavía), pero de buen material, no siempre el juguete más caro es el mejor, y es mejor que tu primera inversión sea un ensayo de aquello que te puede gustar más o no, y a partir de eso, ir escalando”, sumó.

Elegir “una tienda de una juguetería erótica confiable”, fue otra de las advertencias, ya que es usual que las y los asesores puedan ser buenos y/o malos aliados para la resolución de dudas, lo que puede impactar en elegir un juguete adecuado a las necesidades de cada persona.

“Y finalmente asiste a charlas donde te puedan orientar más, son lugares perfectos para hacer toda clase de preguntas sin tapujos y donde todas las respuestas están dispuestas para ti”, puntualizó.

Desde la otra vereda, Carlo Pampaloni de la juguetería Starsex, se refirió a la amplia variedad del mercado, que va desde productos económicos de material PVC, hasta “los más realistas” de “cyberskin”, que es una silicona de grado médico similar a la piel. Y en cuanto a la funcionalidad, explicó que existen juguetes de distintos tamaños, texturas y colores.

“Los más tradicionales de tamaños promedio de 15 cm, también existen líneas más extravagantes de juguetes que brillan en la oscuridad (NEON) o con diseños de falos de animales hasta de extraterrestre, así como también existen juguetes de gran tamaño para la práctica del fisting”, señaló.

En cuanto a la funcionalidad, destacó que hoy los más populares son los insufladores, “popularmente conocidos succionadores”.

“Estos juguetes son para la estimulación directa del clítoris, este genera muchas pulsaciones muy rápidas, generando un orgasmo muy intenso”, mencionó. Al mismo tiempo, contó sobre la existencia de juguetes que funcionan con aplicaciones, los cuales destacó por su versatilidad “ya que pueden ser controlados a distancia, vibrar según la intensidad del sonido ambiente o hasta enlazarlo con tu playlist de Spotify para que la vibración sea al ritmo de tus canciones favoritas”.

Para la elección de un primer juguete, el joven con más de siete años de experiencia en el rubro recomendó a mujeres y personas con vagina iniciarse con “balitas vibradoras”, pues por su alta versatilidad “permiten una estimulación de la vulva de manera externa y dependiendo el tamaño de la balita algunas pueden ser insertadas en la vagina en la parte de mayor sensibilidad”.

En cuanto a los hombres y personas con pene, Pampaloni aconsejó probar los “huevitos masturbadores”, un juguete de silicona “muy versátil”, ya que estimulan el glande y pueden ser utilizados en la mano de la pareja para la masturbación.

Finalmente, ambos especialistas del área enfatizaron en la importancia del cuidado de los productos, cuya vida útil dependerá del material y los cuidados. Desde Starsex se resaltó la existencia del uso de limpiadores, aunque también se puede usar agua tibia y jabón neutro y una vez lavados se use una vez al mes talco o maicena “para evitar los hongos”

“Leer bien las instrucciones del cuidado del producto inscrito en su empaque; lavar siempre antes y después y dejar secar al aire libre y al sol; utilizar siempre con preservativo y junto al juguete, utilizar lubricante con base al agua”, fueron las recomendaciones de la sexóloga para un disfrute placentero y protegido del producto.