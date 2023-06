Más de 350 mujeres embarazadas por falla de anticonceptivo: Aún no hay reparación y buscan demandar

La falla del anticonceptivo Anulette CD, entregado por el servicio público durante el año 2020 provocó cientos de embarazos no planificados: entre 2020 y 2022, más de 300 mujeres recurrieron a Corporación Miles en busca de representación y acompañamiento. A la fecha no hubo reparación por parte del Estado y víctimas evalúan presentar una demanda: “el impacto psicosocial de un embarazo no planificado tuvo efectos sobre sus vidas”, plantearon desde el espacio que las acompaña legalmente.

El V Informe sobre Derechos Sexuales y reproductivos, publicado en mayo por Corporación Miles, incluyó un estudio que proyecta la cantidad de posibles embarazos producto de la masiva falla de anticonceptivos que fueron entregados por el servicio público en 2020.

Previo al informe, Corporación Miles denunció más de 200 embarazos por anticonceptivos defectuosos, ahora en esta investigación se intentó dimensionar la cantidad de mujeres que pudiesen haberse visto afectadas.

“Se hizo una trazabilidad entre los anticonceptivos no devueltos al Instituto de Salud Pública (ISP), el número de mujeres por grupo de edad que utiliza anticonceptivos orales, la tasa de falla y un modelo de probabilidad binomial para calcular el embarazo por año”, sostuvieron desde Corporación Miles. Los resultados concluyen que la cifra de embarazos producto de pastillas defectuosas ascendería a más de 380.

Te puede interesar:

“Cientos de mujeres se vieron forzadas a la maternidad aun cuando usaban métodos anticonceptivos. El Estado de Chile tiene la responsabilidad de asegurar la entrega de medicamentos de calidad y seguros. Y, a su vez, observar, seguir y proteger estos casos de vulneraciones pues, según data el informe, existen graves efectos en las personas que tuvieron embarazos no planificados por la ingesta de pastillas defectuosas”, subrayó la responsable de la planificación y el desarrollo de las investigaciones de Miles Chile, Stephanie Otth.

Respecto al tema judicial, la Coordinadora del área psicosocial de Miles Chile y psicóloga clínica, María Ignacia Veas, explicó que el Estado “no ha hecho nada”, pero desde el espacio en que trabaja se presentó una “acción urgente” ante organismos internacionales, los cuales respondieron y tuvieron un proceso mediación con el Estado y los laboratorios.

“Con los laboratorios se llegó a acuerdo, pero los términos de ese acuerdo son confidenciales, y con el estado de Chile no hubo acuerdo, ya que rechazaron todas las propuestas de reparación que se proponían desde Miles en conjunto con las mujeres”, subrayó.

Te puede interesar:

Por este motivo, desde Corporación Miles y junto con las mujeres afectadas se evalúa presentar una demanda debido a la negativa del Estado a aceptar los acuerdos de reparación que se propusieron.

“Una de las medidas que se está proponiendo en la demanda es solicitar acompañamiento psicológico a las mujeres que lo necesiten y que hayan sido afectadas por la falla de Anulette, específicamente, dado la dificultad adaptarse a sus nuevas realidades y el impacto psicosocial de un embarazo no planificado en sus vidas”, explicó Veas.

Para con sus contactos más cercanos, a nivel laboral, las discriminaciones, los prejuicios, no poder continuar con su proyecto de vida a nivel laboral y en el plano académico, son algunas de las implicancias que tuvo esta situación en la vida de las casi 400 mujeres que, por el momento, se sabe que fueron afectadas por la entrega de métodos anticonceptivos fallados.

“Hasta la fecha no ha habido nada de reparación, excepto que en mayo del año pasado, se publicaron acciones para intervenir en las políticas públicas respecto al tema de anticonceptivos, pero el problema de ellas, presentadas por el Estado, es que se basaban principalmente en que trasladan la responsabilidad a las mujeres, pero no en ningún punto se hacen cargo de de levantar alertas oportunas ante fallas o de que no hubieran fallas en los anticonceptivos”, finalizó.

Revisa el informe Corporación Miles AQUÍ.