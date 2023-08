El historial de Naveillán: las frases negacionistas y antimujeres de la diputada exrepublicana

“Son denuncias que no están probadas, si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la época de la Unidad Popular”, dijo a Cooperativa. “No creo que hayan sido sistemáticos, yo creo que eso es parte de la leyenda urbana”, agregó.

Con estas palabras justificó su voto en contra al proyecto que busca que la Cámara de Diputadas y Diputados condene la violencia sexual ejercida por la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 a mujeres.

Las frases encendieron las alarmas del Congreso, donde diputadas y diputados de diferentes partidos políticos repudiaron su “negacionismo” al cuestionar la violencia política y sexual hacia mujeres durante la dictadura cívico-militar.

Bajeza infinita e indolencia de la diputada @glorianaveillan hacia el dolor de cientos de otras mujeres. Refleja el peligro para nuestra democracia del negacionismo de los que, tras 50 años, miles de testimonios acreditados y sentencias de la justicia, siguen hablando de… pic.twitter.com/rPS8GscN2A — Diputada Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) August 23, 2023

Admiradora de Pinochet y opositora de la diversidad

Las frases e intervenciones de la diputada nacida en Chicago (Estados Unidos) han sido noticia en diferentes medios nacionales, donde dejó claras sus ideas ultraderechistas.

“Admiré su trabajo en la economía. La gente joven no sabe que en los 70 Chile era muy diferente. Había bolsones de pobreza, te podías comprar un jeans, pero de una sola marca. Entregó el país por un camino correcto, hizo un proceso democrático”, declaró en 2019.

En mayo de 2022 cuestionó el uso de la palabra “personas menstruantes” mientras se debatía un proyecto para la promoción, resguardo y garantía de quienes menstrúan y llamó a “ceder un poco a la ideología, usar la lógica y tratar de incluir a todo el mundo en lo que corresponde”, exigiendo el uso de la palabra “mujeres” en lugar de “personas” y con ello negando la existencia de personas trans que menstrúan. Algo similar ocurrió en relación a las diversidades sexuales y de género en enero de 2023, cuando formó parte del grupo de cuatro diputados y diputadas que oficiaron al general director de Carabineros para impedir que una patrulla circulara con los colores LGBTIQANB+.

En 2023, mientras se desarrollaba el juicio que condenó al violador Martín Pradenas, el padre de Antonia Barra acusó que Gloria Naveillan se opuso a que su sobrina -una de las víctimas del condenado que denunció el hecho a través de redes sociales y luego no sumó su denuncia a la querella supuestamente por presiones de la diputada- lo denunciara, lo cual fue desmentido por la diputada independiente por el Partido de la Gente.

Como @BancadaPC_FRVS hemos decidido llevar a Comisión de Ética a la diputada Gloria Naveillán por sus dichos contra mi persona en plena sesión de Comisión de DD.HH. Si no hay un mínimo de respeto ¿qué queda entonces? Es inaudito e inaceptable. pic.twitter.com/MS8kROD5Ff — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) September 28, 2022

“Yo la llamé sin ser diputada y le dije ‘tú debes denunciarlo’. Ella me respondió que ‘no, es que no quiero’. Borró todo de sus redes sociales. Y el viejo de mierda, papá de la chiquilla que murió, el señor Barra, que tiene ansias de ser político, no encontró nada mejor que inventar que yo a mi sobrina le había dicho que no hiciera la denuncia, lo cual es una mentira”, señaló a un grupo de profesoras que conversaban del caso Pradenas.

El 5 de julio pasado volvió a ser noticia, esta vez por sus declaraciones en el programa “Tiempos Violentos” de Vía X.

¿Pinochet fue un dictador? Le preguntó un periodista. “No conozco ningún dictador que después de 17 años haya entregado el Gobierno de manera democrática”, respondió ella. Una diputada presente en la instancia le dijo que sus palabras eran negacionistas, a lo que respondió que para ella “es un pronunciamiento militar, yo lo puedo decir, tengo libertad de pensar”.

“Para mí, estos 50 años son la celebración del término del Gobierno de Salvador Allende, así lo veo yo”, expresó y agregó que “fue un gobierno horroroso, donde hubo represión, donde hubo asesinatos, donde hubo hambre, donde hubo encuentros armados, abusos sexuales de mujeres en el sur”.