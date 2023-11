Argentina: estudiantes de colegio religioso planeaban secuestrar y violar a sus compañeras

“Pegarle patadas en la cara”, “descuartizarlas” y hasta “tirarlas al río para después violarlas”. Esos eran algunos de los mensajes del grupo “Mamadelamama” de WhatsApp, en el que participaban estudiantes (varones) del colegio San Juan Evangelista del barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según recoge diario Clarín, a través del mismo se planeó desde marzo “secuestrar y violar” a seis compañeras del mismo curso, algunas docentes y a una hermana de uno de los involucrados, que tiene 13 años.

Uno de los jóvenes propuso incluso enviarles los videos al papá de una de las víctimas “para que vea como violo a la hija y me de plata”. De acuerdo a información del medio trasandino, los adolescentes prometían grabar todo lo que pretendían hacer. “Le vamos cortando fetas de cu.. para un sanguchito de jamón y queso. La hacemos mierda”, dijo uno de ellos.

Clarín conversó con una de las víctimas, quien quiso hablar de manera anónima por miedo a represalias.

“Nos dieron una charla de valores después de lo que pasó. Una de las mamás de los chicos dijo que solo era un chat de hombres. Tengo amenazas de que me iban a cagar a palos. No estoy bien psicológicamente”, indicó la joven.

“Siempre tenían comentarios muy machistas”, rescataron fuentes cercanas a las víctimas sobre los implicados. “Las chicas están con miedo porque los chicos tienen posibilidad de matricularse el año que viene. Van a tener que compartir el curso. Es preocupante porque hablan como si lo fueran a hacer, o como si lo hubiesen hecho, o con muchos conocimientos de cómo hacerlo”, añadieron.

La institución educativa comunicó a las familias la situación, documento que también elevó el caso a la Supervisión de Dirección General de Enseñanza Privada (DGEGP) y el Consejo del Niño, Niña y Adolescente (CNNyA) y citaron a los familiares de los acusados y de las víctimas.

“Como escuela salesiana, comprometidos en el cuidado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan de nuestra Obra, pedimos a todas las familias que conversen con sus hijos e hijas para reflexionar sobre el cuidado de la vida y el respeto de los demás. Para prevenir estas situaciones, como Comunidad Educativa Pastoral, debemos comprometernos en la promoción de valores como la solidaridad, el compañerismo y el respeto”, informaron.

Otras víctimas contaron que el colegio notificó la expulsión de dos de ellos. Desde el colegio, aseguraron a Clarín que los implicados tomarán clases de manera virtual, pero no descartan que tomen la decisión de expulsarlos.