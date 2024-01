Organizaciones ambientalistas critican a comité que organizará la COP 29 por no integrar a mujeres

La Conferencia de las Partes (COP) es la Cumbre Anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que cada año se hace en un país distinto que conforma las Partes. A finales de este año, la cumbre se llevará a cabo en Azerbaiyán y el grupo encargado de preparar el Plan de Acción para la organización y el desarrollo de la próxima cumbre está compuesto por 28 personas: todos hombres.

Gran parte de este comité está compuesto por ministros o funcionarios del Gobierno, uno de ellos es el ministro de Ecología y Recursos Naturales de Azerbaiyán, que además es el presidente de la COP 29 y que en su pasado trabajó durante más de 20 años en la empresa estatal energética y petroquímica. Esto desató molestias debido a que sería el segundo año consecutivo en que un presidente de la COP está ligado con el mundo de los combustibles fósiles.

La presencia netamente masculina de quienes conforman el comité molestó a las organizaciones de mujeres ambientalistas, pues la carencia de mujeres contrasta con el 63% de representación femenina que sí que tuvo el comité organizador de la COP28. Ante esto las organizaciones manifestaron su rechazo al conocer la lista.

Una de las agrupaciones fue She Changes Climate, que impulsa la presencia de mujeres en puestos de liderazgo en las negociaciones climáticas. A través de un comunicado, la organización llamó a las autoridades de Azerbaiyán a modificar la composición del comité integrando a mujeres.

“Estas nominaciones significan que crece la brecha de género en el liderazgo climático global (sólo 5 mujeres en 29 años de la COP han presidido la instancia). Esto es un paso regresivo en el camino hacia la paridad de género en la acción climática, pero aún hay tiempo para cambiarlo”, afirmaron.

A su vez, agregaron que “Pedimos igualdad de representación en la gobernanza de las conversaciones sobre el clima de este año, porque el cambio climático afecta a todo el mundo, no a la mitad“.

Son numerosos los estudios y entidades que alertan de la vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático debido a la falta de acceso a recursos económicos y las diversas barreras sociales y estructurales a las que se enfrentan. Las mujeres tienen un historial de infrarrepresentación en las grandes negociaciones sobre el clima, es por esto que la composición del comité de la COP 29 generó rechazo en las distintas organizaciones quienes tildaron de “regresiva” la decisión.

Otros grupos también se pronunciaron en contra de la decisión. “El mundo está en llamas, nuestro clima está en crisis, las mujeres están desproporcionadamente afectadas. ¿Cuál es la revolucionaria idea del comité de la COP29 para salvar el planeta? Excluir a las mujeres de la toma de decisiones… ¡por supuesto!”, escribió en la red social X el Partido por la Igualdad de las Mujeres, con sede en el Reino Unido.

— Women’s Equality Party (@WEP_UK) January 16, 2024