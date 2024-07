Camila Rojas acusa de “miserables” a diputados que negaron el ingreso de su hija de 2 años a la sala

Una tensa situación se vivió este jueves en la sala de la Cámara, cuando no se dio la unanimidad para que la diputada Camila Rojas (FA) pudiera ingresar con su hija de dos años.

Mientras el diputado Andrés Celis (RN) intervenía, el vicepresidente Eric Aedo (DC) hizo una pausa por la presencia de la menor en el hemiciclo. Ante la interrupción, el secretario de la corporación mencionó que solo los diputados pueden permanecer en la sala y, en caso de querer invitar a alguien, se debe contar con la unanimidad.

“De hecho, no puede entrar ni siquiera el presidente de otro país si no se autoriza“, indicó. Tras ello, Aedo pidió unanimidad para que la hija de la diputada pudiese permanecer en la sala, sin embargo, los diputados Johannes Kaiser (IND) y Agustín Romero (Republicanos) no la dieron, según indicó Radio Biobío.

“Mi hija tiene dos años y la he llevado tres veces a la Cámara. Tengo claro que por reglamento no puede ingresar a la sala a menos que haya unanimidad, sin embargo, y como estaba inscrita para intervenir entré a la sala y la Diputada Emilia Schneider iba a verla afuera unos minutos, estábamos en eso, no fueron más de 5 minutos, pero en esos minutos pidieron sacarla, mis colegas Diputadas pidieron la unanimidad para que se quedara pero dos republicanos no dieron el acuerdo“, publicó la diputada Rojas en su cuenta de X.

“Estoy segura que la presidenta Karol Cariola hubiese manejado mejor la situación, pero estaba dirigiendo los comités. Y de esos dos Republicanos por supuesto no espero nada, miserables los encuentro”, agregó.

Mi hija tiene dos años y la he llevado tres veces a la Cámara. Tengo claro que por reglamento no puede ingresar a la sala a menos que haya unanimidad, sin embargo, y como estaba inscrita para intervenir entré a la sala y la Diputada @emischneiderv iba a verla afuera unos minutos,… — Camila Rojas Valderrama (@CamilaRojas_V) July 4, 2024

Diputadas defienden a Rojas

La situación generó una reacción inmediata en la sala de la Cámara. La diputada Marisela Santibáñez (IND) sostuvo: “Quisiera saber en el reglamento dónde dice que no pueden haber niños cuando acá han estado con nosotros los hijos del diputado Ojeda, me acuerdo cuando la diputada Camila Vallejo, ahora ministra tenía recién nacida a su hija, ¿Dónde está el jardín para que tengamos a nuestros niños?”.

En la misma línea, la diputada Erika Olivera (Demócratas) también pidió que el Congreso tenga una guardería para los menores.

“Creo que este Congreso tiene que ponerse en la actitud de buscar las mejoras de infraestructura para esos padres y madres que tienen que venir con sus hijos y los puedan dejar resguardados”, expresó.

Por su parte, Lorena Pizarro (PC) indicó que el reglamento de la Cámara tiene que respetarse, pero que “el límite es cuando esa regla violenta. Me parece extremadamente violento que una guagüita tenga que salir de esta sala, y no estar cerca de su mamá, porque lo dice un reglamento que no afecta en nada el funcionamiento de esta sala”.

“Si yo hubiese estado con una de mis hijas acá, no hubiese salido de la sala, aunque se hubiera tenido que interrumpir la sesión”, agregó.

Asimismo desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres condenaron la situación que ocurrió este jueves.

“Condenamos la decisión de parlamentarios del Partido Republicano de no dar el acuerdo para que la diputada Camila Rojas pudiese ingresar a la sala de la Cámara con su hija. […] Nos parece lamentable este ataque político. La diputada no está pretendiendo llevar a su hija a la sala porque sí o de manera frecuente, solo busca velar por el interés superior de la niña en una situación puntual. Algo que a cualquier madre o padre, le puede suceder”, sostuvieron.