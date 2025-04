PS retrocede ante Boric y confirma continuidad en el Gobierno pese a debate tras caso Allende

Después que el viernes se culpó al Ejecutivo por la destitución de la senadora Isabel Allende, ayer, tras reunirse en La Moneda con el Presidente Boric, el PS retrocedió: confirmó su permanencia en el Gobierno y su política de alianzas con el Frente Amplio (FA) y el resto del oficialismo. No obstante, la tensión con sus aliados del PPD se mantiene.

La reflexión “profunda y colectiva” sobre “el comportamiento de sus aliados” del Frente Amplio terminó: “La molestia se va pasando con los días, porque uno también va reposando la situación, pensando en lo que son los desafíos futuros”, afirmó la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, el domingo en TVN.

El lunes por la tarde, en una visita a la casa de Guardia Vieja, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, aseguró en esa línea que “la solidaridad con Isabel Allende no puede significar la ruptura de la alianza con el Gobierno”.

Sin embargo, en el PS, si bien el tono contra La Moneda y el Frente Amplio volvió a la compostura, la tensión con el PPD todavía se mantiene.

Tensión con Tohá se mantiene

Según explican en el PS, la semana pasada el presidente del PPD, Jaime Quintana, se comunicó con la senadora Paulina Vodanovic para proponerle una reunión de mesas directivas, con la idea de que fuera antes del próximo fin de semana, cuando se realizará la cita del comité central. No obstante, Vodanovic dilató la reunión con su par del Socialismo Democrático.

Los socialistas explican que el PPD se “esfuerza” para que el pleno del comité central se sume a proclamar a la exministra del Interior Carolina Tohá, pero afirman que “eso no va a pasar”.

Incluso, al interior del PS advierten que el fin de semana –o a más tardar el siguiente– el comité central proclamará a Paulina Vodanovic como su abanderada, lo cual marcaría el fin de la alianza política de centroizquierda conocida como Socialismo Democrático, cuyo nombre fue acuñado por el PS, PPD, PL y PR en 2021.

Según explican, los integrantes del pacto no han sido capaces de ponerse de acuerdo en un abanderado presidencial, ni en las votaciones en el Congreso, ni mantienen reuniones periódicas como ocurría en los años de la Concertación y la Nueva Mayoría.

“Los principales partidos del bloque se enfrentarán duramente en primarias, cada uno con un candidato. Podríamos incluso perder frente al Partido Comunista o el Frente Amplio. No nos ponemos de acuerdo en el Congreso para elegir a la presidenta de la Cámara, no tenemos interacción en las mesas, es decir, el Socialismo Democrático ya no existe”, sostiene un miembro de la comisión política del PS.

Poco antes de que se filtrara la destitución de la senadora Isabel Allende por el Tribunal Constitucional (TC), la tensión entre el PS y el PPD era tal que se podía cortar con un cuchillo.

Mientras en el PS se planteaba que se debía reevaluar la candidatura presidencial de Carolina Tohá (PPD), la exministra del Interior respondía que su postulación “no está condicionada a cupos” en la lista parlamentaria conjunta y que solo ella podía derrotar a la derecha.

Ahora, ad portas del comité central del PS, entre sus dirigentes surgen reparos al éxito del Socialismo Democrático si sus partidos no logran unirse y coordinarse en sus candidaturas; y se menciona que existe una falta de comunicación efectiva entre los diferentes actores de su política de alianzas.

La tabla del comité central

Según explican los socialistas, los principales temas que se abordarán en la cita del comité central de este sábado en el PS serán los siguientes: si debe haber una o dos listas parlamentarias; Vodanovic o Tohá; la relación con el Frente Amplio y el PPD; y el nombre del secretario general del PS.

La elección de la directiva, que se realiza mediante un procedimiento indirecto, ha generado tensiones internas, especialmente en torno a la secretaría general, donde el cargo era disputado por Camilo Escalona y Arturo Barrios. No obstante, la líder del partido habría definido que fuese el primero.

Además, la colectividad debe decidir antes de finales de abril si participará en la primaria presidencial con una candidatura propia o si apoyará a Carolina Tohá.

Congresistas del bloque sostienen que la decisión presidencial que tome el PS tendrá efectos significativos en su posición dentro de la coalición oficialista. En ese arco, sostienen que la primaria presidencial se perfila en un escenario crispado para definir la fuerza que enfrentará a la derecha y añaden que el PS enfrenta el riesgo de perder influencia si no logra vencer a Tohá.

Incluso, al interior del Partido Socialista se propone que la definición presidencial se postergue para el sábado 19 de abril o, incluso, para el 27 de abril, cuando se cumpla el aniversario número 92 de la colectividad.

Para la efeméride se contempla un masivo acto en el Teatro Caupolicán con 5 mil militantes y la participación de la expresidenta Michelle Bachelet, por lo que un sector del PS apuesta a que esa es la mejor fecha para proclamar a su abanderado.