Diputado Soto responsabiliza al FA de “presionar” al Gobierno por condonación del CAE

El diputado PPD Raúl Soto emplazó al Frente Amplio por reflotar el tema de la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que ha generado un nuevo flanco de críticas al Ejecutivo por las declaraciones y explicaciones que ha dado el Gobierno para referirse a este tema.

“Yo veo que muchas veces en el Frente Amplio siguen pegados en una política más bien testimonial, simbólica, a veces incluso infantil”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Soto agrega que el FA busca “defender consignas y causas un poco puristas, sin entender que esas políticas y esas propuestas hay que llevarlas a la verdad”.

En ese sentido, dijo que en vez de hablar de una condonación del CAE, había que “transformar esto en una solución integral, en una nueva propuesta de financiamiento de la educación que reemplace al CAE. No se debió haber planteado o no se debió haber abierto el debate con el titular de la condonación al CAE. Se cayó en definitiva su propia trampa”.

Soto, al respecto, culpó al Frente Amplio “y otros sectores políticos” por presionar “al Ejecutivo para reflotar este compromiso de campaña. Y está bien que así sea, pero había que tener una coordinación mayor respecto de cómo se iba a abordar en este momento para evitar los enredos y las discriminaciones que hemos visto por estos días.

Más aún cuando algunos de los voceros del Frente Amplio ni siquiera han vivido la realidad del Ejecutivo”.

“Hay que tener la experiencia vivida de haber tenido que ocupar el endeudamiento, ya sea el CAE o el Fondo Solidario para estudiar, al menos para tener la experiencia de opinar respecto de ello. Porque yo creo que el relato debe ser no el que está construyendo el Frente Amplio que el CAE es una pésima política pública, es lo peor que se hizo en nuestro país. Porque la verdad es que en su momento permitió que muchos jóvenes estudiantes que no tenían ninguna posibilidad de acceder a la educación superior, dado lo caro que es o que era en su momento pudieran acceder a su educación. Y por lo tanto generó oportunidad y generó movilidad social. Y eso es algo que hoy día no se reconoce”, añadió.

“El problema es que generó también, como consecuencia, un endeudamiento excesivo de los jóvenes y de sus familias. Y eso es algo que sin duda alguna el Estado debe abordar con medidas de mitigación que ayuden a paliar aquello”, zanjó.

Derecha “de rodillas” frente a Republicanos

En otro tema, el parlamentario aseguró que en la actualidad, Chile Vamos está “de rodillas” junto al Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast.

“Yo creo que la derecha de Chile Vamos está hoy día de rodillas junto a la derecha extrema de Republicanos. De alguna manera, a Chile Vamos le ha pasado en este periodo lo mismo que le pasó al Socialismo Democrático con el Frente Amplio del periodo anterior. Una especie de subordinación, de domesticamiento, de emplazamiento, público, desde la perspectiva ideológica, que los tironea permanentemente a posiciones más extremas y que los impide avanzar en en una lógica más razonable de diálogo y de acuerdo”, dijo.

“Hoy día no hay muchas diferencias entre Chile Vamos y los Republicanos, en las votaciones, en las discusiones, hemos visto una derecha que, en el caso de los Republicanos como en el caso de Chile Vamos, ha sido tremendamente obstrucción, y que se ha negado a discutir temas importantísimos como las pensiones, como el pacto fiscal”, añadió.