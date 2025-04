“Kast fácil”: Matthei dice que le gana “por lejos” al republicano en segunda vuelta

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró que una eventual segunda vuelta frente al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, le “gana fácil”.

“Kast sería el más fácil de todos porque ahí gano lejos”, dijo en conversación con radio Duna.

En esa línea, Matthei abordó la relación con el Partido Republicano, señalando que han intentado avanzar hacia una alianza, pero sin éxito.

“Si me cierran la puerta voy a golpear la ventana. Hemos llamado a tener primarias amplias y dicen que no (…) También hemos planteado ir en una lista parlamentaria, pero pregúntele a ellos por qué no quieren. No hay caso”, sostuvo.

La exalcaldesa de Providencia afirmó además que no pierde tiempo en especular sobre a quién se enfrentará en la carrera presidencial, pero fue enfática al marcar distancia con Kast. “Yo soy hiperpráctica, no puedo hacer nada para que el adversario sea uno u otro, no depende de mí, sería una pérdida de energía (…) Uno tiene que ir enfrentando las etapas de la campaña de a poco”.