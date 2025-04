General (r) Blu lanza “dardos envenenados” contra Bruno Villalobos en juicio por Operación Huracán

Tras casi ocho años de espera, el pasado 24 de marzo de 2025 comenzó el juicio oral por la denominada Operación Huracán, el emblemático caso que marcó un quiebre en la confianza hacia las instituciones policiales y que hoy tiene en el banquillo a 10 exoficiales de Carabineros y al informático Álex Smith, conocido como “El Profesor”.

Realizado de manera telemática, el juicio busca esclarecer las acusaciones de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia, entre otros delitos, derivados de un supuesto montaje para incriminar a comuneros mapuche en actos de violencia en La Araucanía, entre ellos, el líder de la CAM Héctor Llaitul, caso destapado públicamente en septiembre de 2017.

Presentado inicialmente como una exitosa investigación de inteligencia para desarticular células responsables de ataques incendiarios en el sur del país, la Operación Huracán terminó en un completo fiasco, después que se descubriera que mensajes de WhatsApp –supuestamente interceptados mediante un software llamado “Antorcha”– eran parte de un montaje para inculpar con pruebas falsas a líderes de distintas comunidades.

Eso es precisamente lo que intentará demostrar la Fiscalía ante la jueza Rocío Pinilla, buscando comprobar los delitos que se les imputan a varios miembros de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), entre ellos, el exjefe de Operaciones Patricio Marín y el excapitán Leonardo Osses, además del exdirector de Inteligencia de Carabineros en la época, Gonzalo Blu Rodríguez.

El exjefe de Inteligencia fue el primero en sentarse en el banquillo de los acusados, declarando durante tres días la semana pasada, acusando directamente a su otrora jefe directo en la institución, el general (r) Bruno Villalobos, de estar al tanto de los hechos ocurridos en La Araucanía, facilitar dineros a la unidad a través de gastos reservados y apuntando a una supuesta “amistad con fiscales”.

Policías y fiscales

El general (r) Gonzalo Blu partió señalando a la jueza Rocío Pinilla que fue nombrado como Director Nacional de Inteligencia, Droga e Investigación Criminal por su antecesor en el cargo, Bruno Villalobos, cuando este asumió como general director de Carabineros en agosto de 2015.

El exjefe de inteligencia aseguró que Villalobos le entregó una serie de misiones, específicas de su cargo, encomendándole actuar como enlace con el Gobierno, a través del subsecretario del Interior, cargo ocupado en ese entonces por el socialista Mahmud Aleuy, quien incluso tuvo que responder a una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados por su rol en la denominada Operación Huracán.

Entre septiembre y octubre de 2016, Blu declaró que recibió un llamado de Bruno Villalobos, señalándole que se había reunido con el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, quien le habría solicitado el traslado del mayor Patricio Marín a la Unidad de Inteligencia en la zona, traspaso que se materializó a fines de ese mismo año, junto a otros funcionarios.

Requerido por la contratación de Álex Smith, Blu afirmó que desde la propia Unidad de Inteligencia habrían solicitado tener un informático en sus filas y que habría sido Marín quien le comentó vía WhatsApp que había un “profesor” que tenía capacidades para detectar desde qué dispositivo se adjudicó el atentado del entonces presidente de Codelco, Óscar Landerretche.

Blu dijo que los chats de Marín son elocuentes respecto a “apurar” la contratación de Smith y que la “venia” final de su rápida incorporación –pasando de analista programador a ingeniero forestal– provino del propio general director de Carabineros de la época, Bruno Villalobos. “Yo solamente hice un trámite administrativo que era lo que corresponde”, comentó el exjefe de inteligencia.

Villalobos habría autorizado, según Blu, la entrega de gastos reservados para comprar nuevos servidores, buscando potenciar el sistema creado por Smith. “Yo le entrego dinero al mayor Marín por gasto reservado… están como medio de prueba algunos recibos de cómo se entregaban los dineros, que a mí me entregaba el general director”, señaló Blu.

El exjefe de Inteligencia de Carabineros agregó que incluso Villalobos había requerido información de una hija de Bachelet, investigaciones que se materializaban en informes enviados directamente al exmandamás de la institución. “Le hacían informes directos, yo de eso no tenía idea”, comentó Blu a la jueza Pinilla.

Sobre el día de las detenciones de los comuneros, realizadas el 23 de septiembre de 2017, Blu aseguró que se trasladó a Temuco al día siguiente a dar un punto de prensa, tras recibir instrucciones de Marín provenientes de Villalobos, quien se encontraba fuera del país en comisión de servicio.

Blu declaró sentirse baipaseado por Marín, particularmente en lo relativo a las comunicaciones, dando a entender que la relación más estrecha era entre el jefe operativo de la UIOE y Villalobos. Además, agregó el exjefe de Inteligencia, Villalobos “era amigo de varios fiscales en Temuco”.

Esta particular relación, explicó Blu, se demostraría en un hecho: el traslado de evidencias desde Labocar Temuco al cuartel de la UIOE. El exjefe de Inteligencia detalló en su declaración que hubo dos fiscales de acuerdo en realizar esta gestión –Enrique Vásquez y Carlos Cornejo–, descartando que él haya autorizado el traslado. “Yo no puedo disponer un cambio de evidencia de un cuartel a otro, porque por protocolo no corresponde”, comentó en el juicio.

“Ahora, tal como lo dijo mi abogado, la primera inoculación no se hizo en la UIOE, se hizo ahí en el Labocar. Está bastante establecido que las otras inoculaciones se hicieron en la UIOE”, comentó, agregando que en Temuco “parece que había algunas cosas que se podían hacer”.