Dormir con la persona amada reduce el estrés, descansas más y hace que el sueño sea de mayor calidad

Síntesis generada con OpenAI

Dormir con la persona amada tiene beneficios según un estudio publicado en Frontiers in Psychiatry. El estudio revela que compartir cama mejora la calidad del sueño, en particular el sueño REM, que está vinculado con la regulación de emociones, la consolidación de la memoria y la creatividad. Las parejas tienden a sincronizar sus patrones de sueño, lo que fortalece la relación emocional y reduce el estrés. A pesar de un aumento en los movimientos físicos durante la noche, estos no afectan negativamente la arquitectura del sueño, lo que refuerza el bienestar mental y social de ambos.

Desarrollado por El Mostrador