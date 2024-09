La clave de la protección de las niñas: manejo de casos de abuso sexual

Es un hecho decir que las mujeres corren más riesgo que los hombres. Especialmente, cuando se trata de situaciones violentas o abusivas sexualmente. De hecho, en el primer trimestre del año 2020 y 2021, un 85% de las denuncias corresponden a mujeres (pdichile.cl). Como si esto no bastara, en 2022 un 31% de las denuncias eran de mujeres menores de 14 años (Subsecretaría de Prevención del Delito). Así que, debemos preguntarnos, ¿Qué está pasando? ¿Por qué pareciera, que en vez de disminuir, las cifras solo siguen subiendo y afectan sobre todo a las niñas?

Los niños, en general, no tienen el desarrollo madurativo suficiente para entender lo que está ocurriendo en un abuso, sobre todo si viene de una figura de poder. Por lo tanto, no pueden hablar del abuso hasta muchos años después o incluso nunca. En el caso de las niñas, esta situación es muchísimo más frecuente que en los niños, aunque no menos grave.

Entonces, ¿por qué afecta más a niñas y jóvenes? la razón es clara: violencia de género.

La misoginia existente a través de la historia demuestra que las mujeres estamos expuestas a mayores riesgos respecto a los hombres. Se calcula que mundialmente 1 de cada 5 mujeres se casan siendo menores de edad (unicef.org), siendo susceptibles a mayor manipulación y abusos por parte del esposo, sobre todo sexual y físico.

En Chile la dificultad de persecución penal es un grave problema. Primero, es extremadamente difícil denunciar inmediatamente, sobre todo si la víctima es menor de edad y menor de 14 años. Aún no tienen la capacidad para entender la situación, mucho menos cómo manejarla. Además, aunque pudieran hacer la denuncia a tiempo, en diversas ocasiones se prefiere no hacerlo por miedo a dañar más su estabilidad emocional y exponerse a revivir la experiencia.

Por si no fuera poco, cuando realmente se hace una denuncia, muchas veces no hay suficientes pruebas, así que nunca se “soluciona” realmente. Así que, mi propuesta, es que al menos se debería generar un sistema de red efectiva de seguimiento de casos de abuso sexual infantil, sobre todo considerando que las cifras de abuso hacia las niñas solo sigue subiendo. A través de un cruce de datos de las distintas denuncias, y el estudio de ellas, se podría llegar a un posible resultado o acercamiento, en vez de que la denuncia quede “abierta”.