A los 6 años, adolescente argentina cambió legalmente de género, siendo de las más jóvenes del mundo

“El momento donde todo comenzó a cambiar fue cuando ella no solo me dijo que era una niña, sino que había elegido su propio nombre: Luana “, recuerda la madre, quien con el paso de los años fundó la asociación civil Infancias Libres.

“Mi nombre es Luana”

“Mis recuerdos no son tan agradables ni alegres porque Luana sufrió mucho. No entendíamos lo que le pasaba cuando era pequeña. Los recuerdos que tengo son de su llanto incesante, de no poder dormir, de sus autolesiones, hasta que pudo ponerlo en palabras”, recuerda Gabriela.