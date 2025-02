Kanye West y Bianca Censori en los Grammy: mientras él está vestido, ella posa casi desnuda

El polémico rapero Kanye West y su esposa Bianca Censori sorprendieron la pasada madrugada a los asistentes a los premios Grammy al posar ella en la alfombra roja con un minivestido transparente que la mostraba completamente desnuda.

Cuando la pareja llegó a la alfombra roja de la gala celebrada en Los Ángeles, en la noche del domingo, Censori estaba envuelta en un abrigo de piel de cuello alto que agarraba por delante y el cantante llevaba sus ya clásicas gafas de sol y camiseta y pantalón de tonos oscuros.

La modelo australiana se despojó entonces de su abrigo para revelar que llevaba un minivestido totalmente transparente de tela de malla y sin ropa interior, lo que dejaba al descubierto todo su cuerpo desnudo.

¿Decisión o coerción?

Censori se presentó con un vestido completamente transparente que dejaba al descubierto su cuerpo, mientras West estaba completamente vestido. Este contraste ha sido señalado como un acto misógino, sugiriendo una dinámica de poder desigual en la que la mujer pasa a ser un objeto.

De hecho, expertos en lenguaje corporal y control coercitivo han expresado preocupaciones sobre la autonomía de Censori en esta situación, indicando que su comportamiento podría reflejar una falta de voluntad y posible coerción por parte de West. Observadores notaron que Censori parecía incómoda y temerosa, lo que sugiere un desequilibrio de poder y posible coerción.

Además, se ha señalado que esta no es la primera vez que West influye en las elecciones de vestuario de sus parejas. Tanto Kim Kardashian como Julia Fox han mencionado sentirse manipuladas durante sus relaciones con él. En el reality Keeping Up with the Kardashians, le dijo: “Eres mi esposa y me afecta cuando usas ropa demasiado sexy”.

Este patrón de comportamiento ha llevado a una mayor escrutinio sobre la influencia de West en la imagen pública de sus parejas y su impacto en su bienestar.

La aparición en los Grammy ha reavivado entonces el debate sobre el papel de Kanye West en las presentaciones públicas de sus parejas y ha generado críticas por parte de organizaciones feministas y figuras públicas a señalarlo como un ejemplo de masculinidad tóxica y comportamiento controlador en las relaciones.

Kanye West y Bianca Censori se casaron en diciembre de 2022. Desde entonces, su relación ha estado marcada por apariciones públicas controvertidas y rumores sobre la dinámica entre ambos.