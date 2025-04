Anticonceptivos en Chile: ¿qué métodos existen y cómo elegir el más adecuado?

En Chile no existe una ley que integre en el currículo escolar la Educación Integral de la Sexualidad, por lo que la mayoría de la información que obtenemos en relación a temáticas sobre salud sexual y salud reproductiva, es de manera informal, ya sea con amigas/os, conocidas/os, parejas, familia o a través de los medios de comunicación, publicidad y redes sociales.

“A pesar de la importancia que han tenido políticas que han permitido disminuir el embarazo adolescente en nuestro país, en consulta con profesionales de la salud, se ha detectado que las personas no conocen realmente la variedad disponible de métodos anticonceptivos existente y sobre todo, desconocen elementos claves como los tiempos de duración y efectos secundarios, así como su complementariedad con los métodos de barrera”, aseguran desde APROFA, organización con 60 años de trabajo por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile.

Además del conocido ACO (anticonceptivo oral o pastillas), existe también una diversidad de métodos que deben ser prescritos de acuerdo a las características de cada persona; parches, dispositivos intrauterinos, inyecciones, implantes y anillos anticonceptivos son algunos de los productos y que mujeres y personas con la capacidad de gestar pueden utilizar para evitar un embarazo no planificado o no deseado, mientras seguimos a la espera de un método anticonceptivo para varones o personas con pene.

En esta línea, desde Aprofa indican que debido a que en la mayoría de los lugares no están disponibles, los insumos que más consultan en sus centros de Providencia (Región Metropolitana) y Concepción (Región del Biobío) son los DIU/SIU e Implantes. ¿Por qué?

La organización sin fines de lucro dio a conocer información relevante respecto a estos métodos anticonceptivos con el objetivo de que las personas “cuenten con herramientas e información para tomar decisiones libres y conscientes sobre su cuerpo y su sexualidad”.

Tanto los implantes anticonceptivos como los dispositivos intrauterinos (DIU y SIU), son métodos anticonceptivos de largo plazo, eficaces y reversibles. “El implante se utiliza de manera subdérmica en la cara interna del brazo, mientras que los dispositivos intrauterinos se insertan dentro del útero, como menciona su nombre y pueden ser hormonales o no. Estos procedimientos deben ser realizados por profesionales que cuenten con la capacitación correspondiente, como son matronas/es y ginecólogas/os”, indicaron desde el área de salud de APROFA.

Es sumamente relevante recordar que ninguno de estos métodos anticonceptivos previene infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH o VPH, por lo que siempre se recomienda ocupar barreras, como lo es el condón de vagina o de pene, y es esto último lo que muchas personas desconocen.

¿Son mejores los implantes o dispositivos intrauterinos que las pastillas anticonceptivas?

Desde el Área de Salud de APROFA, las profesionales indican que esta es una pregunta recurrente en consulta, sin embargo, cada método anticonceptivo tiene pros y contras, lo importante es que la persona que lo utilice cuente con toda la información disponible para tomar una decisión que se ajuste a sus requerimientos y expectativas.

“No podríamos asegurar que un dispositivo es mejor o peor que otro, puesto que todas las personas son distintas y cada método se adapta de distinta manera, dependiendo de las necesidades y preferencias de las personas, estilos de vida, etc. Por ejemplo, hay personas que buscan no tener menstruación y existen métodos que se ajustan a esta necesidad, mientras que otras necesitan tener el sangrado por diversos factores”, aseguraron.

Efectos secundarios en métodos anticonceptivos

Cada método anticonceptivo trae consigo instrucciones de uso y también referencias a los posibles efectos secundarios. Sin embargo, desde APROFA reafirman la importancia de la consejería anticonceptiva que pueden proporcionar únicamente ginecólogas/os, matronas/es y enfermeras/os matronas/es. En esa instancia, la orientación debe incluir una anamnesis para tener toda la información de la salud de la persona y luego se ven las opciones anticonceptivas indicando los efectos adversos o secundarios que puede tener cada uno.

“Los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos varían según la persona, es decir, si una mujer experimenta algún síntoma o dolencia no necesariamente otra sentirá lo mismo, ya que dependerá de muchos factores y no solo del método. Es por esto que es fundamental que la decisión de qué método anticonceptivo utilizar sea acompañada por profesionales, para considerar elementos claves como la edad, condiciones de salud, estilo de vida, preferencias, etc. y además contar con el seguimiento para poder detectar la necesidad de cambiarlo si no tiene los resultados esperados”, agregaron.

Anticonceptivos para hombres y personas con aparato reproductor masculino

Como se mencionó con anterioridad, el mercado ofrece distintos métodos anticonceptivos para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan utilizar, sin embargo, no existe más que la vasectomía y preservativo como opción para hombres y personas con pene.

Desde APROFA señalan que, si bien en el mundo se ha avanzado en ensayos clínicos para lograr un insumo anticonceptivo para hombres y personas con pene, “aún no hemos visto resultados concretos”.

“Considerando que la mayoría de los hombres son fértiles todos los días de su vida, mientras que la mayoría de las mujeres solo tienen un par de días al mes, resulta incomprensible que aún para el 2025 no tengamos noticias sobre algún tipo de anticonceptivo que coloque la responsabilidad en hombres y personas con pene”, indicaron desde APROFA agregando que “la responsabilidad sobre la reproducción, no debe caer solamente en manos de ellas”.

APROFA, en sus 60 años de existencia se ha especializado en brindar atenciones y consejerías en métodos anticonceptivos desde el enfoque de Derechos y la perspectiva de género, contando con una gran variedad de métodos anticonceptivos en su Farmacia Tu Decisión, tales como dispositivos intrauterinos (DIU y SIU), implantes y métodos de barrera (condones de vagina y pene) a precios justos. También puedes conocer sus servicios y agendar tu hora en www.aprofa.cl