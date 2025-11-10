Avances en menopausia: FDA aprueba nueva terapia no hormonal y experta chilena analiza su impacto

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó recientemente un nuevo medicamento no hormonal para aliviar los sofocos y sudores nocturnos de la menopausia. Aunque aún no está disponible en Chile, el anuncio reabre el debate sobre el acceso a terapias efectivas y seguras para las mujeres que transitan esta etapa, en un contexto donde persiste el tabú y la desinformación.

La menopausia afecta a millones de mujeres en el país, pero sigue siendo un tema invisibilizado en la agenda de salud. Al respecto la ginecóloga María de los Ángeles Larraín, directora médica de Neopausia —clínica virtual especializada en menopausia—, explica: “en Chile todavía hay tabú y falta de diagnóstico, por eso cada avance terapéutico debe ir acompañado de educación. Hoy existen terapias seguras y personalizadas —hormonales y no hormonales—, pero las mujeres no están accediendo a ellas”.

Durante el Congreso anual de la Sociedad Americana de Menopausia, la especialista Larraín, destacó la reciente aprobación por parte de la FDA de un nuevo medicamento no hormonal —Elinzanetant— para el tratamiento de los sofocos y sudores nocturnos.

“Este fármaco se suma al ya aprobado Fezolinetant y representa un avance importante para las mujeres que no pueden recibir terapia hormonal. Además, ha mostrado un efecto positivo en la mejoría del sueño, uno de los síntomas más difíciles de manejar en la menopausia. Es una excelente noticia para este grupo, aunque por ahora Chile no cuenta con acceso a esta terapia, y su costo sigue siendo una barrera significativa”, expresó.

Recientemente, el Estudio MUSA, desarrollado por Neopausia, evidenció que 7 de cada 10 mujeres presentan síntomas severos durante la menopausia y que solo 1 de cada 10 recibe tratamiento adecuado. Por eso, los equipos médicos deben realizar evaluaciones personalizadas para cada mujer, considerando su historia clínica, síntomas y necesidades específicas.

La especialista recalca que la clave está en individualizar los tratamientos y romper el silencio en torno a la menopausia: “No se trata solo de aliviar sofocos, sino de recuperar bienestar, sueño, energía y autoestima. La conversación sobre la menopausia debe salir del tabú y entrar en la salud pública y privada con la misma seriedad que otras etapas de la vida femenina”, concluyó la especialista.

Más allá del tabú: educación y acceso

La conversación sobre la menopausia comienza a ocupar un espacio más visible en la medicina moderna. Para las especialistas, los avances farmacológicos deben ir de la mano con la educación y la personalización del tratamiento, considerando las distintas realidades y necesidades de cada mujer. La salud hormonal femenina requiere de un enfoque integral, que combine terapias seguras, acompañamiento médico y acceso equitativo a la información.

En Chile, el desafío sigue siendo romper con el silencio y la desinformación. La incorporación de nuevas terapias no hormonales representa una oportunidad para replantear el abordaje de la menopausia como parte esencial del bienestar femenino. Más que tratar síntomas, se trata de promover una mejor calidad de vida, impulsando políticas públicas y una cultura de salud que reconozca esta etapa con la dignidad y atención que merece.

El futuro de la salud femenina dependerá de una mirada más inclusiva y empática, donde la menopausia deje de ser un tema incómodo y se entienda como una transición natural que merece acompañamiento, conocimiento y acceso a tratamientos actualizados.