Congreso aprueba ley “Yo Cuido, Yo Estudio” que protege a estudiantes con labores de cuidado

El proyecto de ley “Yo Cuido, Yo Estudio”, recientemente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, representa un avance clave para garantizar el derecho a la educación de quienes compatibilizan estudios y labores de cuidado.

La iniciativa, informada por el Ministerio de Educación, establece que las instituciones de educación superior deberán implementar políticas y acciones que permitan a estudiantes embarazadas, madres, padres o cuidadores continuar su formación sin ver vulnerados sus derechos.

La ley beneficiará a estudiantes embarazadas; a madres o padres con el cuidado personal de un niño o niña de hasta 7 años; y a estudiantes que cuidan a una persona con discapacidad. Para ellos, se contemplan medidas como la justificación de inasistencias o eximición de actividades académicas, la posibilidad de suspender o postergar el semestre sin perder la calidad de alumno, prioridad en la inscripción de ramos, menor exigencia de asistencia, interrupción anticipada de asignaturas por motivos de cuidado y el derecho a alimentar a un niño o niña por dos horas. Además, quienes ejerzan labores de cuidado podrán mantener sus beneficios estudiantiles aun cuando deban suspender sus estudios.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó que “las y los estudiantes que tienen a su cargo labores de cuidado también tienen derecho a la educación y este proyecto permite asegurarlo con medidas concretas. Necesitamos avanzar en corresponsabilidad social en los cuidados en todos los espacios y la educación superior no es la excepción. Las personas cuidadoras son principalmente mujeres y, aun cuando su participación en la educación superior ha aumentado significativamente durante las últimas décadas, esto no necesariamente ha ido de la mano con medidas que promuevan la igualdad de género en todas sus dimensiones. Este proyecto avanza en esa línea y afirma que la modernización de la educación superior debe desarrollarse con enfoque de género, inclusión y corresponsabilidad”.

Durante la discusión en Sala, la diputada Emilia Schneider, una de las autoras de la iniciativa, subrayó que “este es un paso muy importante para modernizar la educación superior, para hacernos cargo de las distintas realidades que ahí habitan y para prevenir que nunca más un estudiante por tener un hijo, por tener una labor de cuidados, tenga que dejar sus estudios porque esto también se trata de la autonomía económica de las mujeres. Así que seguimos avanzando por un país, por un Chile con los cuidados en el centro”.

Su coautora, la diputada Camila Rojas, valoró el amplio respaldo parlamentario y relevó que la ley, respetando la autonomía de las instituciones, fija estándares mínimos obligatorios. “Tuvo aprobación transversal y si bien respeta la autonomía de las instituciones de educación superior para establecer sus propias normativas, también las mandata a respetar ciertos mínimos, como el derecho a alimentar a niños y niñas por dos horas, otorgar un porcentaje menor de asistencia y mantener calendarizaciones especiales con los y las estudiantes cuidadores”, explicó.

Además, agradeció la participación del Ejecutivo en la tramitación, lo que permitió una discusión expedita y garantiza recursos para la implementación y fiscalización de la norma.

El proyecto fue aprobado con 121 votos a favor y 5 abstenciones, y se espera que sea promulgado durante las próximas semanas.