Cómo duermen las parejas en Chile: encuesta revela hábitos, preferencias e intimidad en la cama

Dormir en pareja es una experiencia cotidiana que combina hábitos, emociones y dinámicas de convivencia. En el contexto del Día de los Enamorados, una encuesta nacional exploró cómo descansan los chilenos y chilenas junto a sus parejas, qué conversaciones predominan antes de dormir, cuáles son sus rutinas y cómo influye la compañía en la calidad del sueño y el bienestar emocional.

Con más del 52% de respuesta entre casados y en parejas, el estudio descubrió cuáles son las formas más recurrentes de dormir de los chilenos cuando se trata de relaciones sentimentales. “Desde la ciencia del sueño, se ha descubierto que el dormir de a dos, principalmente unidos por algún lazo sentimental, puede potenciar y beneficiar al descanso, permitiendo que las personas tengan una mejor calidad de sueño”, comenta Theresa Schnorbach, científica del sueño.

La encuesta “Dormir en pareja” determinó lo siguiente: el 77% de las respuestas indicaron que los chilenos duermen a diario con su pareja, tan solo el 2,7% prefieren vivir juntos pero dormir en camas separadas. “Esto suele suceder cuando estamos presente a parejas con trastornos habituales del sueño y prefieren descansar por separado para no interrumpir el sueño del otro”, detalla la científica.

Tendencia poco común pero que varios de los encuestados consideran probar en ocasiones. El 2,5% de los chilenos y chilenas les gustaría probar y dormir por separado, bajo el mismo techo. “Las razones pueden ser variadas y no explican necesariamente un problema dentro de la relación, por el contrario, priorizar la preferencias al dormir puede significar una mejor comunicación y relación a largo plazo”, concuerda Schnorbach.

El 13,10% de los encuestados considera que duerme mejor solo que en pareja, por el contrario, el 62,9% duerme mejor con su pareja.

Con respecto de las rutinas antes de dormir, los chismes están dentro de las pláticas recurrentes de los chilenos y chilenas previos a descansar juntos. La encuesta indicó que el 15,22% de las parejas hablan de chismes en la cama. El 43,7% conversa y se planifica sobre los planes de los próximos días, el 36,6% habla de la familia y el 4,4% habla sobre el trabajo.

Entre otras de las tendencias el 46,4% tienen tiempo para conversar antes de dormir y al levantarse. Por el contrario, el 2% de las respuestas indican que algunos chilenos no pasan tiempo juntos antes de dormir, y un 3% no cuenta con tiempo para eso.

Respecto de la intimidad en pareja, los chilenos y chilenas encuestados concuerdan, en un 75,8%, que la noche es el momento preferido para los encuentros íntimos. Tan solo el 17,4% consideran que la mañana es el momento ideal, así también las tardes se encuentran entre las preferencias, con un 5,7%.

¿El lugar favorito para la intimidad? La cama continúa siendo el lugar principal, con un 94,6% de las preferencias. De igual forma surgen nuevos espacios dentro del listado, como el sofá y la ducha.

Desde la perspectiva científica, el dormir en pareja trae varios beneficios a la salud. Esto puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, ya que, estar junto a la pareja puede brindar una sensación de seguridad y confort.

Así también, podría mejorar el bienestar emocional, la cercanía física durante el sueño puede estimular la liberación de oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, promoviendo sentimientos de conexión y afecto, y mejorando el proceso de conciliar el sueño.

“Lo fundamental de dormir de a dos es la comunicación y el respeto en cada espacio personal de la pareja. Hablen de sus necesidades de sueño y trabajen juntos para asegurarse de que el entorno y los horarios se adaptan a ambos”, concluye Theresa